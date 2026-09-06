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Nicki Nicole recordó su época como militante: “Fui a la plaza por el boleto estudiantil y por el aborto”

La cantante repasó su adolescencia en una escuela de arte en Rosario donde el activismo estudiantil convivía con el freestyle. Su compromiso político y las causas que acompañó antes de volverse una figura de la música urbana

Nicki Nicole recordó que participó en marchas por el boleto estudiantil y por el aborto durante su adolescencia en Rosario (Video: Ferné con Grego/ Streams Telefe)
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Nicki Nicole recordó su paso por las marchas estudiantiles y las movilizaciones sociales durante su adolescencia en Rosario, en una entrevista con Grego Rossello en Ferné con Grego (Telefe Streams) en la que reconstruyó el origen de su compromiso político. La cantante relató que su participación en distintas causas comenzó mucho antes de convertirse en una figura reconocida de la música urbana, en el marco de su formación en una escuela secundaria orientada al arte.

“En su momento, marchábamos por el boleto. Por el aborto también hemos ido”, contó la artista, en referencia a dos de las causas que movilizaron a estudiantes secundarios y universitarios en distintos puntos del país durante la última década, vinculadas al reclamo del boleto estudiantil y a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que en Argentina se aprobó en diciembre de 2020.

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Nicki Nicole señaló que su escuela de arte promovía la participación estudiantil en marchas y causas sociales
Nicki Nicole señaló que su escuela de arte promovía la participación estudiantil en marchas y causas sociales

Consultada sobre si asistía personalmente a esas movilizaciones, la cantante de “Ojos Verdes” fue categórica. “Yo iba, yo iba. Sí, sí, obviamente”, respondió, antes de identificar el origen institucional de esa práctica: la escuela Dr. Francisco de Gurruchaga, un colegio secundario de arte al que asistió en Rosario y que, según describió, promovía activamente la participación estudiantil en distintas marchas.

Era muy militante y nacía también de toda de mi escuela. Yo iba a una escuela de arte, Gurruchaga, una secundaria, y promovíamos mucho también a que los estudiantes vayan a las marchas”, explicó la cantante, quien además mencionó su participación en las movilizaciones vinculadas a la Noche de los Lápices, la conmemoración anual en homenaje a un grupo de estudiantes secuestrados durante la última dictadura militar argentina.

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Nicki Nicole grabó el tema en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en 2019, en el marco del 8M (Video: FCPolitUNR, YouTube)

Su compromiso fue más allá de su presencia en las manifestaciones cuando el 8 de marzo de 2019, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, lanzó su tema “Juntas”. El mismo contó con un videoclip rodado en la Plaza Vivas nos Queremos, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. En aquella canción, narra un mensaje sobre la lucha de las mujeres y hace un llamado para que las universitarias continúen juntas bregando por más derechos e igualdad.

La artista también describió la escena cultural en la que se formó durante su adolescencia, marcada tanto por el activismo estudiantil como por su acercamiento al freestyle, el género que la llevó a proyectarse en la escena musical. “Había batallas de freestyle, también había muchas marchas”, señaló, al trazar un panorama de los distintos espacios que atravesó antes de consolidarse como artista entre 2017 y 2019.

En la misma charla, la jurado de Popstars (Telefe) vinculó ese recorrido con su postura pública actual en materia de género y su participación en distintos proyectos musicales con contenido social. La cantante mencionó, en ese sentido, “Venganza”, la colaboración que realizó junto a la banda de rock uruguaya No Te Va Gustar, un tema que definió como un mensaje en sí mismo respecto de su mirada sobre la desigualdad de género en la industria musical, además de la violencia de género que se menciona explícitamente en la canción.

No Te Va Gustar y Nicki Nicole - Venganza
Nicki Nicole destacó que la canción “Venganza”, junto a No Te Va Gustar, expresa su mirada sobre la violencia de género

“Traigo conmigo siempre, como mujer, esta perspectiva femenina de sentir que siempre la mujer tiene que, para lo que es la mirada machista, ocupar el menor espacio posible”, reflexionó la artista, al describir las exigencias que percibe hacia las mujeres dentro del ambiente artístico en comparación con sus colegas varones.

La cantante también compartió una autocrítica sobre etapas anteriores de su propio pensamiento, en las que reconoció haber sostenido posturas que hoy cuestiona. “Yo también he estado en una posición de más chica de decir que tal piba por cómo se vestía era ‘tal cosa’ o que ‘no sé qué’, y después, de más grande, decís: ‘Qué pelotuda que fui”, relató, en alusión a los prejuicios que identificó haber reproducido sin cuestionarlos durante su juventud.

Sobre el cierre del tema de conversación, la rosarina remarcó la importancia de sostener un pensamiento propio por encima de cualquier repetición automática de discursos ajenos. “Más allá de tu ideología, lo mejor es tener un pensamiento propio y saber defenderlo”, sostuvo, en una reflexión que cerró el repaso sobre su recorrido como militante estudiantil y su postura actual frente a las discusiones de género dentro de la industria musical.

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