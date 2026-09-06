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Edward Furlong recordó los años difíciles que vivió tras ‘Terminator 2′: “Crecer bajo los reflectores es duro”

A 35 años del clásico de James Cameron, el actor repasó su salto repentino a la fama durante la adolescencia

Edward Furlong recordó los años difíciles que vivió tras la fama de ‘Terminator 2′: “Crecer bajo los reflectores es duro”
Edward Furlong relató las dificultades que atravesó tras alcanzar la fama infantil por su papel de John Connor en "Terminator 2: el juicio final" (Instagram/@edwardfurlongofficial/TriStar Pictures)
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Edward Furlong relató las dificultades que atravesó tras convertirse en estrella infantil por su papel en Terminator 2: el juicio final, la película que lo catapultó a la fama con solo 13 años.

El actor, hoy de 49 años, compartió sus recuerdos en diálogo con People con motivo del 35 aniversario del filme dirigido por James Cameron.

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La ex estrella infantil obtuvo el papel de John Connor en 1991, con lo que dio inicio a su carrera y quedó en el centro de una de las franquicias más importantes de Hollywood.

En ese sentido, reconoció que trabajar junto a Cameron en su primera película representó una ventaja poco habitual para un debutante.

“Fui mimado en exceso al poder trabajar con Jim Cameron como mi primer director porque… él realmente sabe lo que hace”, declaró Furlong a la revista. “Es como si te sintieras seguro con Jim Cameron, sabes que va a salir bien”.

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'Terminator 2: El Juicio Final' vuelve a las salas de cine de Colombia el 27 de agosto de 2026 con una versión remasterizada en 4K - crédito cortesía Noujau Sound
El actor afirmó que trabajar con Linda Hamilton en "Terminator 2" mejoró su desempeño y le permitió aprender de una intérprete con experiencia (TriStar Pictures)

El artista también recordó la influencia de Arnold Schwarzenegger durante el rodaje.

Aunque el intérprete ya era una de las mayores estrellas del cine mundial, Furlong destacó su profesionalismo por sobre cualquier otra cualidad.

“Él era la definición de profesional… nunca, jamás vi a Arnold quejarse”, admitió el actor a People. “Siempre elevaba el ánimo en el set”.

Sobre su trabajo junto a Linda Hamilton, Furlong consideró que actuar con una intérprete de su experiencia mejoró su propio desempeño.

“Creo que ella me hizo mucho mejor al poder actuar a su lado”, compartió el actor. “Aprendí muchísimo de todos ellos”.

Un hombre y un joven en una motocicleta en la calle. El hombre de chaqueta y gafas de sol sujeta una escopeta. El joven viste chaqueta. Palmeras al fondo
En la misma entrevista, Furlong destacó el profesionalismo de Arnold Schwarzenegger durante el rodaje y dijo que nunca lo vio quejarse (TriStar Pictures)

Los años de adicciones marcaron su carrera posterior

Tras Terminator 2, Furlong protagonizó Pet Sematary II en 1992 y American History X junto a Edward Norton en 1998.

Sin embargo, el actor reconoció que la exposición pública a tan corta edad tuvo un costo personal considerable.

“Crecer bajo los reflectores es realmente difícil”, afirmó. “Ya es bastante difícil como adulto poder navegar… simplemente ser un ser humano y cometer errores, y lo que sea, cuando tienes un reflector encima… es duro”.

En los años posteriores, la vida personal del actor se vio afectada por el abuso de drogas y alcohol.

Furlong enfrentó dos cargos por violencia doméstica durante la década de 2010, tras una serie de arrestos por acusaciones similares.

Edward Furlong
Edward Furlong reconoció que crecer bajo los reflectores tuvo un costo personal y afectó su vida pública y privada (Backgrid/The Grosby Group)

En 2016 fue detenido por estar bajo la influencia de una sustancia ilícita y luego ingresó a un programa de recuperación. Más adelante, en febrero de 2025, aseguró que llevaba siete años de sobriedad.

Las adicciones tuvieron un impacto directo en su trayectoria profesional: el consumo de drogas le costó el regreso al papel de John Connor en Terminator 3: La rebelión de las máquinas.

Pese a ello, Edward Furlong se mostró abierto sobre ese período de su vida en lugar de evitar el tema.

“Cometí… errores en el camino, muchos de ellos relacionados con drogas y fiestas y todo eso. Pero, no sé… en este punto lo acepté como algo que me hizo quien soy hoy”, expresó a People.

En agosto, se reencontró con Hamilton, Michael Biehn y Robert Patrick en una convención dedicada a Terminator 2, en el marco del aniversario del filme.

Furlong aseguró que todavía le sorprende la vigencia de la película entre el público. “Sabía que la película iba a ser grande… pero no tenía idea de que todavía estaría hablando de esto casi a los 50 años”, señaló.

Qué fue de la vida de Edward Furlong, John Connor en Terminator 2
Las adicciones y el consumo de drogas le costaron a Furlong el regreso como John Connor en "Terminator 3: La rebelión de las máquinas" (TriStar Pictures)

Edward Furlong busca un regreso a la saga “Terminator”

Anteriormente, el célebre intérprete manifestó su deseo de participar en la próxima entrega de Terminator, que James Cameron prepara sin detalles confirmados sobre la trama.

Furlong habló al respecto durante una entrevista realizada en el marco de la convención For the Love of Fantasy & Sci-Fi, celebrada en Londres.

¡Quiero estar en ella! Quiero ganar algo de dinero, viejo. Pero sí, estoy seguro de que si Jim la hace, va a ser buenísima”, declaró Furlong, citado por CBR.

El actor encarnó a John Connor únicamente en Terminator 2, papel que luego fue interpretado por distintos actores en las secuelas posteriores.

Nick Stahl tomó el rol en Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Christian Bale en Terminator: La salvación (2009) y Jason Clarke en Terminator Génesis (2015).

Qué fue de la vida de Edward Furlong, John Connor en Terminator 2
Edward Furlong aseguró que lleva siete años de sobriedad y se mostró abierto a hablar de los errores que marcaron su carrera (Instagram/@edwardfurlongofficial)

En 2019, tuvo un breve regreso a la franquicia a través de una escena retrospectiva en Terminator: destino oculto, donde su rostro fue recreado mediante efectos digitales.

Sobre la nueva película, Cameron adelantó que buscará apartarse de elementos específicos de las últimas cuatro décadas de la saga, aunque mantendrá sus principios centrales.

“Este es el momento en que descartas todo lo específico de los últimos 40 años de Terminator, pero sigues esos principios”, declaró el director a Empire.

“Te metes demasiado adentro, y entonces pierdes a la nueva audiencia porque le importa mucho menos esa historia de lo que uno cree”, agregó.

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