Sociedad

Iba a trabajar en bicicleta y murió atropellada por un automóvil, el conductor estaba ebrio

El control de alcoholemia determinó que el hombre que iba al volante tenía 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. La víctima, de unos 40 años, iba hacia su trabajo, en Puerto Madryn. Murió en el acto

Murió una ciclista atropellada en Puerto Madryn, el conductor tenía 2,16 gramos de alcohol en sangre
La mujer circulaba en bicicleta hacia su trabajo cuando fue embestida por detrás en una rotonda de Puerto Madryn (LU17)
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En la madrugada de este domingo, una mujer que iba en bicicleta hacia su trabajo en Puerto Madryn, Chubut, murió al ser embestida por un automóvil en una rotonda. El conductor, según informó la Policía, se encontraba alcoholizado.

Esta provincia adhiere a la ley nacional de alcohol cero al volante. Aún así, el consumo que arrojó el análisis de alcoholemia del conductor que protagonizó el siniestro era más de cuatro veces superior al límite que se fija en algunos distritos del país, que es de 0,5 gramos de alcohol por litros de sangre.

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La víctima, una mujer de unos 40 años cuya identidad las autoridades mantenían en reserva hasta la notificación formal de su familia, circulaba en bicicleta cuando el impacto la mató en el acto. El siniestro ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana de este domingo en la rotonda de las avenidas Del Trabajo y 20 de Junio, en la ciudad patagónica.

Un Volkswagen Vento la embistió por detrás mientras transitaba por el sector. La violencia del choque fue tal que el cuerpo quedó atrapado debajo del rodado. Personal de Bomberos Voluntarios tuvo que utilizar equipamiento especial para levantar el vehículo y recuperar los restos de la mujer.

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Al mismo tiempo, efectivos de la Policía del Chubut y de la división de Criminalística se desplegaron en el lugar para preservar el área y realizar las pericias correspondientes. Las autoridades también tomaron nota de que el asfalto presentaba una helada marcada en el sector al momento del accidente.

Según informó ADN Sur, tras la constatación del fallecimiento, la policía le realizó el test de alcoholemia al conductor, un hombre mayor de edad. El resultado arrojó 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre fue detenido en el lugar del hecho por personal de la Seccional Segunda y la cifra registrada en el análisis complica su situación procesal.

La causa quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales, que buscan establecer la mecánica precisa del siniestro. Hasta la noche del domingo, aún se aguardan las próximas resoluciones respecto a los cargos contra el conductor detenido.

Hallaron muerto a un hombre en la banquina de una ruta en Neuquén

Hallaron muerto a un hombre en la banquina de la Ruta Provincial 17 en Neuquén: hay un conductor demorado
El conductor del vehículo involucrado fue retenido por las autoridades y su auto fue secuestrado por orden de la fiscalía

Un hombre fue hallado muerto en la banquina de la Ruta Provincial 17, a la altura de la localidad de Añelo en la provincia de Neuquén, en la madrugada de este domingo. Las primeras diligencias apuntan a un presunto atropellamiento, y el conductor de un vehículo presuntamente involucrado ya fue demorado. La investigación avanza, pero la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del hecho todavía no fueron reveladas.

Lo que se sabe hasta el momento es que el Ministerio Público Fiscal tomó intervención desde las primeras horas, con medidas concretas sobre el demorado y el vehículo. La fiscal Eugenia Titanti quedó a cargo del caso y ordenó una serie de diligencias para esclarecer cómo ocurrió el siniestro. Según consignó el Diario Río Negro, la víctima habría sido embestida por un Chevrolet Cruze, cuyo conductor fue retenido por las autoridades.

Entre las primeras medidas dispuestas por Titanti figuran la realización de un test de alcoholemia al demorado y el secuestro del automóvil. Además, la fiscal requirió la realización de una pericia accidentológica para determinar la dinámica del siniestro. En paralelo, el cuerpo del fallecido será trasladado a la morgue, donde se le practicará una autopsia destinada a establecer tanto su identidad como las causas de la muerte.

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