Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

Kelly Osbourne vinculó su pérdida de peso con el duelo por la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, desde julio de 2025 (REUTERS/Instagram/@kellyosbourne)

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Kelly Osbourne reconoció que su marcada pérdida de peso tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, estuvo ligada al duelo que atraviesa desde julio de 2025.

En diálogo con el Daily Mail, admitió que una fotografía de una prueba de vestuario para los Premios Grammy la hizo tomar conciencia de su fragilidad física.

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“Parecía el maldito Guardián de la Cripta”, dijo la presentadora de 41 años, en referencia al personaje esquelético de la serie Cuentos de la Cripta. “Dije: ‘Esto da miedo, no sabía que me veía así’. Mi columna, se podía ver cada uno de los huesos”.

La exconductora de The View explicó que no percibía la magnitud de su delgadez porque el dolor por la muerte de su padre le nublaba el juicio.

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“No podía ver lo que otras personas veían porque estaba en tanto dolor”, señaló. “Solo veía a una persona destrozada”.

Una foto de una prueba de vestuario para los Premios Grammy llevó a Kelly a reconocer la fragilidad física que atravesaba (REUTERS/Temilade Adelaja)

Osbourne asistió a los Premios Grammy de enero de 2026 junto a su madre, Sharon Osbourne, su hermano, Jack Osbourne, y su expareja Sid Wilson, para rendir homenaje a la trayectoria de Ozzy Osbourne, líder de la banda Black Sabbath.

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En esa ceremonia recurrió a una peluca para disimular su apariencia. “Usé una peluca para cubrir mi cara, así no se podía ver lo delgados que estaban realmente mis pómulos”, reveló, y agregó que temía que la atención sobre su cuerpo opacara el homenaje a su padre.

Según su relato, su equipo de estilismo era consciente de su situación. “Sabían que estaba pasando por algo”, contó sobre los responsables de vestuario, quienes eligieron prendas que disimulaban su delgadez.

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La ex presentadora de televisión reconoció que el dolor por la muerte de Ozzy Osbourne le impedía dimensionar el alcance de su delgadez (Instagram/@kellyosbourne)

“Estaba asustada. Quería estar ahí para apoyar a mi mamá y rendir tributo al legado de mi padre. Pero, honestamente, cuando lo pienso, no creo que debí haber ido. No estaba muy bien”, aseguró en conversación con la revista Hello!.

Osbourne dijo atravesar un proceso de recuperación gradual y afirmó vivir con lo que definió como “duelo anticipatorio” desde hacía diez años, en referencia al deterioro de salud de su padre.

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“Tienes que arreglar la cabeza antes de poder arreglar el cuerpo. Va a llevarme tiempo. No voy a estar bien en un día”, expresó.

La artista adelantó además su intención de producir una serie documental sobre duelo y salud mental, porque “hay mucho que la gente no sabe” sobre el tema.

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Kelly atraviesa una recuperación gradual y describió su experiencia como un duelo anticipatorio ligado al deterioro de salud de Ozzy Osbourne (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las respuestas a las críticas por su aspecto

En diciembre de 2025, tras recibir comentarios sobre un posible uso de medicamentos para adelgazar, Kelly Osbourne había reaccionado con dureza en un video compartido durante una aparición de su madre en un programa de televisión.

“A las personas que siguen pensando que son graciosas y malas al escribir comentarios como ‘¿Estás enferma?’ o ‘Deja el Ozempic, no te ves bien’”, dijo entonces. “Mi papá acaba de morir y estoy haciendo lo mejor que puedo, y lo único que tengo para vivir en este momento es mi familia”.

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En esa misma ocasión, agregó: “Y elijo compartir con ustedes el lado feliz de mi vida, no el lado miserable de mi vida”.

Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, murió el 22 de julio de 2025 a los 76 años, semanas después de ofrecer su último concierto en Villa Park, en su ciudad natal de Birmingham.

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El músico arrastraba problemas de salud vinculados a una lesión en el cuello sufrida en un accidente de cuadriciclo en 2003, agravada por una caída en 2019, año en que además le diagnosticaron enfermedad de Parkinson.

Tras las críticas por su aspecto, Kelly Osbourne volvió a negar el uso de Ozempic y recordó que ya se había sometido a una cirugía de manga gástrica (Instagram/@kellyosbourne)

Kelly Osbourne se sometió previamente a una cirugía de manga gástrica y ha negado en reiteradas ocasiones el uso de Ozempic para bajar de peso, una versión que su madre, Sharon Osbourne, respaldó al señalar que su hija “no puede comer ahora mismo”.