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Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se realizó un desafío clásico entre ex futbolistas de ambas selecciones sudamericanas. El resumen con los goles

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La selección brasileña, con Romario y Felipe Melo, venció 12-10 a la Albiceleste

Ex futbolistas de Argentina y Brasil se volvieron a ver las caras en un desafío de showbol que terminó con un resultado de 12-10 en favor del conjunto verdeamarelho, que tuvo entre sus filas a leyendas como Romario y otros destacados jugadores como Felipe Melo, Djalminha, Julio César y Maicon. En el conjunto albiceleste sobresalieron las presencias de Gastón Sessa, Héctor Canteros, Darío Conca, Mariano Pavone y José Turu Flores, entre otros.

El evento realizado en suelo brasileño y transmitido en vivo por Romario TV fue emocionante y tuvo algunas jugadas de calidad, sumado a algunas perlitas que aportaron color y diversión a los espectadores. El partido comenzó siendo favorable a los locales, que se marcharon al entretiempo ganando 8-4. Cabe recordar que en el Showbol se juegan dos tiempos de 25 minutos y la pelota siempre está en juego.

Uno de los momentos más esperados fue el gol de Romario, que significó el 6-3 parcial. El campeón del mundo con la selección de Brasil en 1994 demostró que su clase sigue intacta a los 60 años y definió con un toque sutil por encima del Gato Sessa. El Chapulín aportó otras pinceladas durante el entretenido encuentro que además contó con una acción de Felipe Melo que se hizo viral. Fiel a su estilo, el ex mediocampista del Fluminense hizo un fuerte cruce para rechazar un balón que terminó impactando en la cabeza de un espectador. El jugador no dudó en pedirle disculpas al hombre antes de continuar con el partido.

Felipe Melo golpeó a un espectador al despejar el balón en el duelo ante Argentina en Showbol

Argentina, por su parte, demostró estar a la altura del espectáculo y llegó a igualar el encuentro 9-9 a falta de diez minutos con un golazo de Darío Conca, quien pisó la pelota y la colocó por encima del arquero. El ex futbolista de River, Flamengo y Fluminense, entre otros, utilizó el dorsal 10 y aportó tres tantos para la Albiceleste.

En el cierre, los brasileños se adelantaron 12-9 y liquidaron el partido, pero quedó tiempo para una joyita más del Tanque Pavone. El ex delantero de Estudiantes, River y Vélez, entre otros, sacó rápido de la mitad de cancha tras un gol de Brasil y metió el décimo tanto de la Argentina sacando del medio.

Las estrellas de Brasil y
Las estrellas de Brasil y Argentina protagonizaron un partido de showbol

El encuentro, que por momentos tuvo pierna fuerte y discusiones entre los jugadores y el árbitro (sacó varias tarjetas amarillas y expulsó a un brasileño) terminó con los protagonistas saludándose entre sí con respeto y amabilidad.

Qué es el showbol

El showbol es un deporte muy similar al fútbol o futsal, aunque tiene reglas distintas, como por ejemplo que se juega en una cancha adaptada (42x22 metros) con una pared o un perímetro de acrílico para que la pelota siempre esté en juego. Se enfrentan 5 futbolistas de campo y un arquero en dos tiempos de 30 minutos (puede ser menos en exhibiciones).

En la Argentina se hizo popular a mediados del 2000 con Diego Maradona como exponente. El campeón del mundo solía ser la cara visible de las exhibiciones y protagonizó grandes clásicos contra Brasil.

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