Localizan en un río de Costa Rica el cuerpo de un estudiante desaparecido tras salir a matricularse

Encontraron un cuerpo tras cuatro días de búsqueda y lo llevaron a la Morgue Judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cuerpo que, de forma preliminar, correspondería al universitario José Wilmer Aguilar Payán, de solo 21 años, fue localizado este domingo 6 de setiembre en las márgenes del río Boyey, en Roca Quemada, Alto Chirripó, cantón de Turrialba. El joven permanecía desaparecido desde el miércoles 2 de setiembre, según los reportes de medios locales.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 8:00, cuando un habitante de la zona advirtió la presencia del cadáver junto al río y comunicó la situación a las autoridades.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba llegaron al lugar, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial. La identificación oficial aún depende de los estudios forenses.

La familia alertó que no había vuelto tras ir al río Boyey

De acuerdo con la información preliminar divulgada por el OIJ, los familiares de José Wilmer Aguilar Payán indicaron que el joven había salido hacia las orillas del río Boyey, pero no regresó a su vivienda.

El universitario de 21 años estaba desaparecido desde el 2 de setiembre tras salir hacia las orillas del río Boyey, y su identidad aún depende de estudios forenses del OIJ. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición fue comunicada a las autoridades entre el miércoles 2 y el jueves 3 de setiembre. Desde entonces, no se conocía el paradero del estudiante, quien cursaba Ingeniería en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), indicaron los medios Teletica y CR Hoy.

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El cuerpo encontrado este domingo aparentemente corresponde a Aguilar Payán, según señalaron las autoridades judiciales. No obstante, el resultado de las diligencias forenses definirá de manera oficial su identidad, así como la manera y la causa de muerte.

La comunidad universitaria expresó sus condolencias

La Federación de Estudiantes de la UNED publicó un mensaje tras conocerse la localización del cuerpo y expresó su solidaridad con los allegados del joven.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del estudiante indígena José Wilmer Aguilar Payán. Nos solidarizamos con su familia, la comunidad indígena y la comunidad universitaria. Descanse en paz”, señaló la organización en sus redes sociales.

La Asociación de Estudiantes UNED Sarapiquí también lamentó el fallecimiento del universitario. Según informaron, “su fallecimiento ocurrió cuando se dirigía a realizar su matrícula en Roca Quemada”.

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El caso continúa bajo investigación del OIJ de Turrialba, que busca establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven de 21 años.

La comunidad universitaria expresó sus condolencias por el fallecimiento del estudiante.

Más estudiantes han fallecido este año

Un trágico suceso conmocionó a la comunidad educativa de la provincia de Cartago en marzo, tras confirmarse el fallecimiento de una estudiante de sétimo año dentro de las instalaciones de su propio centro de enseñanza. La víctima, una joven de tan solo 13 años de edad identificada por las autoridades judiciales con el nombre de Bianka B., perdió la vida de manera repentina, dejando un profundo vacío y una atmósfera de luto entre sus compañeros, docentes y personal administrativo.

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De acuerdo con el informe preliminar brindado por el OIJ, los hechos se desencadenaron de forma imprevista cuando la menor comenzó a manifestar quebrantos de salud durante la jornada escolar. Poco después de haber comunicado que no se sentía bien, la situación escaló de gravedad y la adolescente se desvaneció súbitamente, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia internos de la institución.

Ante la magnitud del impacto emocional y la consternación generada por el trágico acontecimiento, las autoridades del centro educativo tomaron la decisión inmediata de suspender el desarrollo de las lecciones regulares.

Además, según Telediario, en marzo un estudiante mató a otro con arma blanca y huyó del lugar. Testigos alertaron a las autoridades, pero el joven falleció a causa de las heridas que le provocaron.

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