Qué pasó con la posible luna de Venus: la hipótesis que reabre uno de los enigmas del sistema solar

Un estudio sobre Venus plantea que el planeta pudo haber tenido una luna y destruirla por la evolución de las mareas gravitacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nuevo estudio sugiere que Venus pudo haber tenido una luna y que el propio planeta la habría destruido en los primeros tramos de su historia, sin necesidad de un choque posterior u otro episodio catastrófico. La hipótesis, presentada en el servidor de preimpresiones arXiv, propone que la desaparición de un satélite venusino puede explicarse por la evolución de las mareas gravitacionales entre el planeta, una luna hipotética y el Sol.

El trabajo está firmado por Stephen R. Kane, de la Universidad de California en Riverside, junto con Franck Selsis, Jérémy Leconte y Sean N. Raymond, de la Universidad de Burdeos y del CNRS francés. La pregunta que guía la investigación es simple en su formulación, pero difícil en su resolución: si Venus llegó a formar una luna tras un gran impacto, como se cree que ocurrió con la Tierra, ¿por qué hoy no queda rastro de ella?

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En algunos escenarios, la interacción gravitatoria alejaba primero a la luna de Venus, pero luego invertía su trayectoria orbital.

Para responder, los investigadores construyeron un modelo de evolución orbital que relaciona la rotación de Venus con la órbita de una luna hipotética. En ese esquema incluyeron el efecto de las mareas provocadas tanto por el satélite como por el Sol, además de variables como la masa de la luna, su distancia inicial al planeta, la excentricidad de la órbita y la forma en que el interior venusino disipa energía.

Con esos datos, el equipo ejecutó simulaciones que abarcaron 4.500 millones de años, una escala similar a la edad del sistema solar. El objetivo no era reconstruir un único pasado exacto, sino determinar qué combinaciones de condiciones iniciales permitían la supervivencia de una luna y cuáles terminaban en su destrucción.

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Los resultados muestran que el desenlace dependía sobre todo de dos factores: la masa del satélite y la velocidad con la que giraba Venus al comienzo de su historia. En ciertos escenarios, una luna de masa comparable a la de la Luna terrestre podía sobrevivir durante toda la vida del sistema solar. En otros, la misma interacción gravitatoria que en un principio la alejaba del planeta acababa por condenarla.

La misma fuerza que podía salvarla también podía empujarla a la destrucción

Los resultados del modelo indican que la masa de la luna y la velocidad inicial de rotación de Venus definían la supervivencia o destrucción del satélite. (NASA/JPL-CALTECH)

La clave está en el intercambio de momento angular entre el planeta y su posible luna. Si Venus rotaba con suficiente rapidez, esa energía impulsaba al satélite hacia una órbita más lejana, en un proceso comparable al que todavía hoy empuja a la Luna a separarse lentamente de la Tierra. Pero, a medida que el planeta perdía velocidad de rotación, también cambiaba la posición de la llamada órbita sincrónica, la distancia a la que el período orbital de la luna coincide con el giro del planeta.

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Cuando esa frontera se desplazaba hasta alcanzar al satélite, la evolución cambiaba de signo. La luna dejaba de migrar hacia afuera y comenzaba a caer en espiral hacia Venus. Según el estudio, en muchos casos ese recorrido terminaba cuando el cuerpo cruzaba el límite de Roche, la región en la que las fuerzas de marea pueden desgarrarlo. En el modelo más simple utilizado por los autores, esa destrucción podía ocurrir entre 30 millones y 1.700 millones de años después de la formación del sistema.

El trabajo también explora otro escenario físico para el comportamiento de las mareas y muestra que, en algunas condiciones, lunas más masivas podrían haber sobrevivido cerca de un equilibrio orbital. Aun así, los autores sostienen que la ausencia actual de un satélite venusino puede explicarse de manera natural a partir de la evolución interna del sistema, sin necesidad de invocar un evento externo posterior.

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La comparación con la Tierra muestra por qué los dos planetas siguieron caminos distintos

En algunos escenarios, la interacción gravitatoria alejaba primero a la luna de Venus, pero luego invertía su trayectoria orbital. (NASA)

Uno de los puntos más interesantes del estudio es la comparación entre un sistema Venus-luna hipotético y el sistema Tierra-Luna. Aunque ambos planetas son parecidos en tamaño y masa, los márgenes para conservar un satélite habrían sido muy diferentes.

La Luna logró mantenerse porque la órbita estable siguió quedando por delante de la expansión de la órbita sincrónica terrestre. En Venus, en cambio, una luna habría orbitado más cerca del planeta, y esa cercanía hace mucho más intensas las fuerzas de marea. Además, el planeta está más próximo al Sol, lo que refuerza ciertos efectos gravitacionales sobre su rotación. El resultado es un sistema mucho más delicado, en el que una pequeña diferencia en la velocidad inicial de giro o en la masa del satélite puede definir si sobrevive o desaparece.

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Esa diferencia no es menor para la historia planetaria. Una luna grande puede influir en la estabilidad del eje de rotación, en la intensidad de las mareas oceánicas y en la evolución térmica de un mundo rocoso. Por eso, la presencia o ausencia de un satélite en la juventud de Venus pudo haber sido uno de los factores que ayudaron a separar su evolución de la de la Tierra.

Los autores aclaran que su trabajo no prueba que Venus haya tenido una luna, y que sigue siendo posible que nunca se formara un satélite duradero. Pero el nuevo análisis recorta el campo de posibilidades. Si existió, esa luna pudo haber desaparecido como consecuencia directa de las condiciones iniciales del planeta. En otras palabras, la falta de un satélite en Venus tal vez no sea un misterio producto de un desastre tardío, sino el resultado esperable de una historia orbital que empezó mal para cualquier luna que intentara quedarse.

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