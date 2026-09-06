Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

Roddick es comentarista y hasta se animó a la actuación (REUTERS/Eduardo Munoz)

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De jugador de élite a empresario del contenido: Andy Roddick construyó un podcast de tenis que factura 4 millones de dólares al año, con 2,2 millones de descargas mensuales y un contrato con ESPN que él mismo negoció en sus términos.

Hubo una inversión inicial de apenas 5.000 dólares en equipos comprados por Amazon, una noche de vino con un amigo y casi ningún plan concreto. De ahí nació Served, el podcast que convirtió al ex número uno del mundo en uno de los referentes mediáticos del tenis global. Doce años después de su retiro, Roddick volvió al centro de la escena —no con una raqueta, sino con un micrófono— y construyó un negocio que, según estimaciones de Forbes, generó cerca de 4 millones de dólares en publicidad durante el último año.

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Roddick dejó el tenis a los 30 años y tardó una década en volver al deporte desde los medios

Cuando Andy Roddick anunció su retiro en el US Open de 2012, el día que cumplió 30 años, los podcasts aún no existían como industria consolidada. La televisión tampoco lo tentaba: el circuito de la ATP implicaba retomar los viajes internacionales que lo habían extenuado durante sus años de competencia. Con 32 títulos individuales, nueve años consecutivos entre los diez mejores del ranking y más de 20 millones de dólares en premios acumulados, Roddick optó por el perfil bajo.

Se mudó con su familia a Charlotte, Carolina del Norte, para estar más cerca de los familiares de su esposa, la modelo y actriz Brooklyn Decker. Invirtió en propiedades comerciales, dirigió una fundación y se dedicó a la crianza de sus hijos. Quedó tan fuera del radar que, cuando conoció a Mike Hayden —quien se convertiría en su socio— en la fila para retirar a sus hijos del jardín maternal, la esposa de Hayden ni siquiera sabía quién era. “¿Andy quién?”, recordó Hayden en declaraciones a Forbes.

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Fue precisamente Hayden quien identificó el potencial. Con experiencia en televisión deportiva, le propuso a Roddick combinar sus trayectorias para crear un podcast en video. Una noche, después de unas copas de vino, compraron equipos por 5.000 dólares en Amazon y pusieron en marcha el proyecto.

Served se lanzó en enero de 2024 y ocupó un espacio que hasta entonces nadie había explorado con profundidad. Los análisis del tenis se limitaban a segmentos televisivos de 30 segundos y a declaraciones de jugadores en conferencias de prensa de pocos minutos. El programa apostó por conversaciones largas, con contexto y opinión sustentada.

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La experiencia de Roddick como ex número uno se complementó con la trayectoria periodística de Jon Wertheim, su copresentador, en medios como Sports Illustrated y el programa 60 Minutes. La visibilidad creció cuando Tennis Channel adquirió los derechos para emitirlo por cable.

El gran salto llegó en marzo de 2025, cuando Rafael Nadal participó en su primera conversación extensa tras su retiro. Desde entonces, el programa “explotó”, según el propio Roddick. Las ventas publicitarias pasaron de menos de 1 millón de dólares en el primer año a más de 2 millones en el segundo, de acuerdo con las estimaciones de Forbes.

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Andy entrevista a Federer para su podcast (Captura de video: YouTube)

A fines de 2024, Served firmó un contrato con Vox Media Podcast Network para la distribución del programa y la comercialización de sus espacios publicitarios. Roddick conservó la propiedad del podcast; Hayden y Wertheim mantuvieron sus participaciones; Vox asumió la distribución a cambio de un pago mínimo garantizado y un porcentaje de los ingresos.

Sin embargo, el acuerdo pronto mostró sus límites. Tras varias negociaciones, ambas partes acordaron disolver el contrato de dos años antes de que se cumpliera el primero.

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Con la independencia recuperada, el equipo de Served incorporó dos personas al área comercial y lanzó un programa derivado conducido por Kim Clijsters, ex campeona de Grand Slam. Los ingresos volvieron a duplicarse durante el tercer año y la red alcanzó un promedio mensual de 2,2 millones de descargas y visualizaciones. La mitad de esa audiencia proviene de países fuera de Estados Unidos.

El éxito del podcast le permitió a Roddick llegar a la televisión desde una posición de fuerza. Esperó a que sus hijos tuvieran edad suficiente para viajar en familia y aguardó hasta sentirse seguro de cuánto conocía a cada jugador del circuito actual. Pero la condición principal fue otra: cualquier trabajo televisivo debía respetar la frecuencia de publicación de Served.

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“Teníamos que hacer que Served fuera lo suficientemente grande como para que quien quisiera contratarme para trabajar en televisión no pensara que tendría voz ni voto”, explicó Roddick a Forbes.

En paralelo al crecimiento del podcast, Roddick sumó casi 1 millón de dólares adicional por trabajos en televisión y cine, según Forbes. Entre ellos, su participación en The Dink, una película producida por Ben Stiller estrenada en Apple TV en julio de 2025.

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El proceso no fue sencillo: Roddick rechazó la propuesta “cuatro o cinco veces”, convencido de que los cameos de deportistas en películas “suelen ser horribles”. Fue Stiller quien insistió en que el papel no era un cameo sino un rol central: interpretar al rival de infancia del protagonista, con quien disputa el partido decisivo de pickleball. Roddick terminó actuando junto a Jake Johnson.

Pese al resultado, prefiere no saber la opinión de su esposa. “No dejaré que Brook la vea. Reconocería enseguida en su cara si dijera algo en la película y le pareciera terrible, y eso me arruinaría”, afirmó ante Forbes.

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