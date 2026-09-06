Gobierno de Belice declara emergencia nacional por crisis eléctrica

Aumento de consumo de energía eléctrica y luz en Centroamérica. Foto Infobae/Scribd IA

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Belice declaró la emergencia nacional por faltante eléctrico previsto para los próximos 12 meses, una decisión con la que el Gobierno del país centroamericano busca acelerar la incorporación de nueva capacidad de generación tras varias semanas de cortes programados causados por la reducción de las importaciones de energía desde México, según reporta Centroamérica360.

La medida fue aprobada por el Gabinete a pedido de Belize Electricity Limited, la empresa eléctrica del país, ante un faltante de energía previsto para los próximos 12 meses. Según el Gobierno beliceño, la declaratoria busca acelerar la incorporación de generación, reducir el riesgo de nuevos apagones y sostener el abastecimiento frente al aumento de la demanda en un sistema con oferta limitada.

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La reducción de exportaciones desde México expuso la fragilidad del sistema

Los cortes programados de las últimas semanas en distintos puntos del país ocurrieron después de que la Comisión Federal de Electricidad de México redujera sus exportaciones hacia territorio beliceño. Esa merma dejó en evidencia la dependencia externa del sistema y las restricciones de la generación interna.

El Gobierno presentó la decisión como una medida preventiva para asegurar suficiente electricidad ante el crecimiento del consumo. La combinación entre menor suministro importado y capacidad local limitada fue el factor que terminó de justificar la declaratoria.

Varias torres de alta tensión dispuestas en fila ilustran la infraestructura del sector eléctrico en Belice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leroy Almendarez, director ejecutivo del Ministerio de Servicios Públicos, explicó citado por el medio que el crecimiento de la demanda obliga a las empresas eléctricas a anticipar las necesidades de generación. También precisó que BEL (Belize Electricity Limited) elabora proyecciones anuales y de hasta cinco años a partir del comportamiento histórico del consumo y de la capacidad de suministro disponible.

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Almendarez indicó que esas previsiones incluyen la evaluación de cuánta electricidad puede producirse dentro de Belice. Después, la información sobre demanda y disponibilidad se presenta al regulador para que examine la situación y determine si hacen falta medidas adicionales.

El regulador evalúa, pero la autorización final queda en manos del Gabinete

Según la publicación, la Comisión de Servicios Públicos analiza los datos entregados por BEL, aunque no tiene facultad para declarar por sí sola una emergencia energética. Una vez completada su evaluación, el organismo comunica la situación al ministro responsable del sector.

La autorización final corresponde al Gabinete, que optó por respaldar la solicitud de la empresa para permitir una respuesta más rápida frente al déficit proyectado. Con esa aprobación, BEL podrá avanzar en la búsqueda de capacidad adicional de generación.

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Vida nocturna en la ciudad de Belice. (Belize Tourism Board (BTB))

Para las autoridades, el problema no se limita a los apagones ya registrados. El diario señaló que la declaratoria apunta a garantizar el abastecimiento en un escenario de demanda creciente, en un sistema cuya vulnerabilidad quedó expuesta por la reducción del suministro procedente de México y por las actuales limitaciones de producción dentro del país.