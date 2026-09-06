En otra señal oficial para reactivar, el Banco Nación lanza nuevos créditos para compra de autos: términos y condiciones

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos en UVA para la compra de autos 0 km y usados, disponible desde este lunes 7 de septiembre

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El Banco Nación sumó otra señal oficial para reactivar el mercado automotor, uno de los sectores más golpeados por la falta de financiamiento durante el último año. La entidad anunció el lanzamiento de una nueva modalidad de créditos en UVA dentro de su línea “+Autos con BNA”, que estará disponible a partir de este lunes 7 de septiembre y permitirá financiar hasta el 100% del valor de vehículos 0 km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

La nueva opción se suma a la línea vigente en pesos y busca ampliar las alternativas de acceso al crédito automotor en un contexto de fuerte retracción en las ventas. Según el comunicado de la entidad, el préstamo no requiere prenda y contempla un monto máximo de $100 millones por usuario, destinado a la compra de automóviles, pick ups y utilitarios.

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Cómo funciona la línea en UVA

El principal diferencial de la nueva modalidad es que incorpora una prima adicional de un punto porcentual anual, lo que le otorga al cliente un mecanismo de mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota. El plazo de financiación va de 12 a 60 meses, con tasas diferenciales para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación: UVA + 19% TNA para esa cartera y UVA + 25% TNA para el resto de los solicitantes.

En paralelo, la línea en pesos mantiene tasa fija y un plazo de hasta 72 meses, con un 36% TNA fijo para clientes con cartera de haberes y previsional en el banco, y 46% TNA fijo para el resto. La afectación de ingresos también varía según la modalidad: hasta el 25% de los ingresos netos en el caso de la línea UVA, y hasta el 35% o el 30% en la línea en pesos, según el perfil del solicitante.

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Comparación de cuotas iniciales estimadas para una financiación de 10 millones de pesos a 60 meses, según la modalidad elegida y el perfil del solicitante

La operatoria podrá gestionarse en la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, con un trámite online que solo requiere la presentación del DNI.

El Banco Nación difundió un ejemplo orientativo para una financiación de 10 millones de pesos a 60 meses. En ese escenario, la modalidad en UVA permite acceder a una cuota inicial estimada desde $292.656 para clientes que perciben haberes en el banco, frente a $424.330 en la alternativa en pesos. Para el resto de los usuarios, la cuota inicial estimada sería de $343.333 en UVA, contra $508.664 en la línea tradicional. La entidad aclaró que estos valores son referenciales y quedan sujetos a evaluación crediticia y a la evolución de los índices aplicables.

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El mercado automotor no encuentra piso

El anuncio llega en medio de un derrumbe sostenido en las ventas de autos 0 km. Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), agosto cerró con 44.415 unidades patentadas, una baja interanual del 19,1% frente a las 54.889 unidades de agosto de 2025. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la caída llegó al 13,3%, con 385.091 unidades contra las 444.256 registradas en el mismo período de 2025.

El sector, que a comienzos de año proyectaba vender más de 650.000 unidades, ahora encamina el cierre del ejercicio hacia las 550.000, unas 100.000 menos que en 2025. El presidente de Acara, Sebastián Beato, reconoció que “la caída interanual es importante”, aunque destacó el esfuerzo de la cadena de valor para contener el impacto.

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El mercado automotor acumula una caída del 13,3% en los patentamientos de 0 km durante los primeros ocho meses de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usados tampoco logran despegar

La retracción no se limita a los 0 km. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó también que en agosto se comercializaron 155.246 autos usados, una baja del 7,33% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el mercado de usados retrocedió un 4,87%, con 1.203.684 operaciones contra las 1.265.292 del período enero-agosto de 2025.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, atribuyó el estancamiento a la prudencia de los compradores y, nuevamente, a la falta de financiamiento competitivo. “Las diferentes instituciones bancarias no ofrecen tasas competitivas que seduzcan al futuro cliente”, sostuvo, y proyectó que el año podría cerrar con un volumen de ventas similar al de 2025, sin señales claras de recuperación.

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