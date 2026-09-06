La China Suárez posó con Mauro Icardi y en redes la compararon con sus fotos junto a Benjamín Vicuña

La China Suárez compartió fotos con Mauro Icardi en Villa Ruiz y su look boho reavivó recuerdos de su relación con Benjamín Vicuña

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La China Suárez compartió nuevas fotografías junto a Mauro Icardi en las que lució un vestido blanco de encaje y volados que generó comparaciones inmediatas entre sus seguidores. El look, con reminiscencias a la estética que la actriz solía usar durante su relación con Benjamín Vicuña, coincidió con una salida de la pareja a un restaurante de campo ubicado en la localidad bonaerense de Villa Ruiz, donde compartieron una jornada al aire libre.

La actriz publicó un carrusel con la frase: “Compiladito de unos días felices”, en el que se la ve junto al futbolista disfrutando de la tarde soleada, con gastronomía y paisaje campestre de fondo. Para la ocasión, la actriz llevó un vestido bordado, con transparencias y detalles fruncidos en cuello, puños y pecho, de largo midi, confeccionado a medida por la firma Cepé, de Lau Vidal. Según contó la propia actriz en una historia de Instagram, la prenda fue realizada con puntillas antiguas, un detalle que le sumó una impronta artesanal al conjunto.

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La China Suárez lució un vestido blanco de encaje y volados confeccionado a medida por la firma Cepé, de Lau Vidal

El look combinó dos estéticas distintas: por un lado, la delicadeza romántica del vestido blanco con inspiración cottagecore, y por otro, un contraste más urbano a partir de unas botas negras con tachas y un bolso Birkin blanco de gran tamaño. La silueta de la prenda incluyó un largo irregular, más corto en la parte delantera y con un efecto de cola sutil hacia atrás, además de mangas largas y transparencias que le aportaron sensualidad sin perder el espíritu romántico del diseño.

La actriz explicó en Instagram que el vestido blanco fue realizado con puntillas antiguas y sumó un detalle artesanal a su look

La combinación de encaje, volados y color blanco llevó a que varios usuarios en redes sociales establecieran un paralelismo directo con la etapa en la que Suárez estaba en pareja con Benjamín Vicuña, período en el que la actriz solía optar por un estilo similar, descripto por sus seguidores como de “dama antigua”. La coincidencia entre ambas épocas generó comentarios entre quienes recordaron ese estilo particular, que la actriz supo lucir durante los años de su relación con el actor chileno.

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Los seguidores vincularon el vestido blanco de la China Suárez con el estilo que usaba durante su relación con Benjamín Vicuña

Mauro Icardi, por su parte, optó por un estilo más relajado para la salida, con una remera blanca y un pantalón en tono verde oscuro, en contraste con la propuesta más elaborada de su pareja. La salida se dio en medio de un momento de incertidumbre profesional para el futbolista, que se encuentra sin club luego de su salida del Galatasaray y todavía no definió dónde continuará su carrera. En las últimas horas, además, había circulado una versión sobre un posible quiebre en la relación con su representante, Elio Pino, aunque esa información no fue confirmada de manera oficial por ninguna de las partes.

Mauro Icardi acompañó la salida con un look relajado mientras atraviesa incertidumbre profesional tras su salida del Galatasaray

Días antes de esta salida, la actriz también había mostrado otra propuesta de estilo que combinó la estética boho chic con detalles de lujo. En esa oportunidad, eligió un vestido corto de lino en tono verde oliva, con mangas largas, volados en el cuello y botones forrados con la misma tela, que combinó con botas negras de caña media y efecto arrugado. El look se completó con un bolso modelo Paparazzo de Gucci, valuado en 3650 dólares, y unos anteojos de sol negros y redondos de estilo Lennon, en una combinación que mezcló prendas de inspiración bohemia con accesorios de alta gama.

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China Suárez descansa en un sillón de exterior bajo una carpa de tela durante unos días de estancia en Argentina

Las imágenes más recientes junto a Icardi, sin embargo, fueron las que generaron mayor repercusión por la similitud estética con la etapa vinculada a Vicuña. Mientras algunos usuarios remarcaron la coincidencia de looks entre ambas épocas de la vida sentimental de la actriz, otros optaron por interpretar la elección simplemente como una nueva muestra del estilo romántico que Suárez suele explorar en sus salidas junto a Icardi, con quien continúa mostrándose en pareja y compartiendo contenido en sus redes sociales.