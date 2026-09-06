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El gol en tiempo de descuento que le dio el empate a Newell’s ante Central y la toma de catch que derivó en una gresca

Matías Cóccaro convirtió en el tiempo añadido tras una revisión del VAR y cambió el desenlace del clásico, que terminó 1-1 en el Gigante de Arroyito

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La igualdad de Newell’s ante Rosario Central interrumpió una racha de seis victorias consecutivas del Canalla en el historial entre ambos y modificó el cierre de un clásico que parecía resuelto. El equipo local ganaba desde el final del primer tiempo, sostuvo la ventaja durante gran parte del complemento y quedó a instantes de celebrar ante su gente en el Gigante de Arroyito.

El empate llegó en tiempo agregado, después de una secuencia que incluyó una revisión del VAR y cambió el desenlace del partido. Matías Zorro Cóccaro recibió la pelota dentro del área tras una intervención de Ignacio Colo Ramírez, controló ante la salida de Jeremías Ledesma y marcó el 1-1 que dejó a Newell’s con un punto.

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La jugada nació a partir de un cabezazo que dejó la pelota suelta en el área de Rosario Central. Ramírez logró apropiarse del rebote antes de que los defensores locales pudieran despejar y cedió hacia Cóccaro, que resolvió la acción con una definición rápida dentro del área rival.

El asistente había levantado su bandera y la terna arbitral anuló inicialmente la conversión por una presunta posición adelantada. Luego la extensa revisión en el VAR determinó que el atacante uruguayo se encontraba habilitado, por lo que Yael Falcón Pérez recibió la indicación correspondiente y convalidó el tanto.

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La resolución provocó el festejo visitante eufóricamente frente a la tribuna local repleta de hinchas locales. El tanto de Cóccaro también alteró la lectura deportiva de la jornada. Central pasó de quedar al borde de una victoria en el clásico a conformarse con una igualdad, mientras que Newell’s encontró una respuesta sobre el final luego de un desarrollo en el que había tenido dificultades para sostener la posesión y abusó del juego directo.

Alexis Soto y Santiago Solari terminaron enfrentados junto al banco de Newell’s tras disputar una pelota

La tensión aumentó antes del gol visitante por un cruce entre Alexis Soto y Santiago Solari cerca del banco de Newell’s. Ambos fueron a disputar una pelota cuando, quedaron enredados, cayeron al suelo y, en medio de la acción, protagonizaron un intercambio de golpes que generó la inmediata intervención de sus compañeros y alteró el desarrollo de los últimos minutos. La situación se calmó minutos más tarde cuando los demás futbolistas lograron separarlos y el árbitro permitió la reanudación: amonestó a ambos y expulsó a un asistente del dueño de casa.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón había logrado imponerse en el último cuarto de hora de la primera etapa. La presión local y una mayor presencia en campo rival llevaron a Newell’s a retroceder, hasta que una pelota detenida abrió la posibilidad que necesitaba el Canalla para romper el equilibrio. Gastón Ávila apareció tras un tiro de esquina y aprovechó un rebote dentro del área para sacar un remate potente. La definición significó el 1-0 en la última jugada del primer tiempo y le dio a Rosario Central una ventaja que defendió hasta los minutos finales.

El resultado dejó sin efecto la posibilidad de que Central extendiera su serie de triunfos. La estadística histórica del clásico conserva una diferencia de 22 partidos a favor del Canalla: obtuvo 99 victorias, La Lepra ganó 77 encuentros y se registraron 104 empates. Con la igualdad, Rosario Central quedó sexto en la zona B del Torneo Clausura 2026 con 12 unidades. Newell’s alcanzó la quinta colocación de la zona A con la misma cantidad de puntos.

En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Tigre el domingo 13 de septiembre a las 14.45. Newell’s, en tanto, será local frente a Vélez el viernes 11 a las 17.00, con la obligación de trasladar el impulso de su reacción final a un nuevo compromiso del Clausura.

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