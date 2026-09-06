Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

Ziyech, con la casaca del Chelsea (Reuters/Paul Childs)

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El mercado de pases en Brasil no cierra sin sobresaltos. A pocas horas de que se completara el plazo final de incorporaciones, Botafogo llegó a un acuerdo verbal con Hakim Ziyech para sumar al extremo marroquí al plantel que actualmente conduce Rodrigo Bellão de manera interina. Solo restan los pasos administrativos para oficializar una contratación, que en el actual momento del club carioca adquiere una dimensión particular.

El jugador había tenido un rol activo en su salida del Wydad Casablanca, el club de su país donde disputó 16 partidos, convirtió nueve goles y aportó dos asistencias. Este domingo se despidió formalmente de la institución marroquí. La negociación con el Fogão llevaba varios días de avance y conoció una breve pausa cuando el futbolista solicitó tiempo para analizar la propuesta. Una de sus dudas, según informó GE Globo, tenía que ver con el estado de las canchas en el fútbol brasileño. Finalmente, el delantero dio el visto bueno: tenía previsto viajar a Río de Janeiro en las próximas horas para completar las formalidades de su desembarco.

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La contratación es el resultado de una búsqueda concreta del departamento de scouting del club. Botafogo necesitaba refuerzo en el extremo izquierdo, una posición que sus analistas habían señalado como prioritaria antes del cierre del mercado. El perfil de Ziyech, combinación de experiencia internacional y versatilidad técnica, encajó con ese diagnóstico. En lo contractual, el acuerdo contempla un vínculo hasta diciembre de 2028. El salario, según la información publicada, es considerado bajo para los estándares que el fútbol brasileño maneja habitualmente para un atacante titular.

Su paso por Ajax y Chelsea lo convirtió en referencia del fútbol europeo

La carrera de Ziyech registra sus páginas más brillantes en Europa. Fue una de las piezas centrales del Ajax que protagonizó la histórica campaña en la Champions League 2018/19, llegando hasta las semifinales del torneo. Su rendimiento en los Países Bajos captó la atención de los grandes clubes del continente y derivó en su fichaje por el Chelsea por 40 millones de euros.

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En Londres, su paso fue más irregular. Tuvo destellos, pero no logró sostener el nivel que había mostrado en Ámsterdam. Aun así, integró el plantel que conquistó la Champions League 2020/21 y también fue parte del equipo que ganó el Mundial de Clubes. Su siguiente estación fue el Galatasaray, desde donde continuó su carrera con escalas en la liga qatarí hasta llegar a Wydad Casablanca. El paso por las ligas del Golfo y su regreso a Marruecos lo alejaron del seleccionado nacional, por lo que no participó del último Mundial.

Su actuación más recordada a nivel de selecciones sigue siendo la del Mundial de Qatar 2022, donde fue parte del histórico equipo marroquí que terminó cuarto —la mejor actuación de una selección africana en la historia de los mundiales—.

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Botafogo, a cinco puntos de la zona de descenso en el Brasileirao

La llegada del marroquí se produce en un momento de turbulencia para el club carioca. A pesar de contar con uno de los planteles más valiosos de Sudamérica, el Fogão atraviesa la recta final del año en una posición incómoda: ocupa el 13° lugar del Brasileirao y se encuentra a apenas cinco puntos de los puestos de descenso, aunque también está a solo dos unidades de la zona de clasificación a torneos internacionales.

El panorama copa por copa tampoco fue mejor. El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Cienciano de Perú, con una diferencia de gol contundente de 6 a 2 en el global. En la Copa de Brasil, la caída llegó en los dieciseisavos de final a manos de Chapecoense. El título del Campeonato Carioca también quedó en manos ajenas.

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En ese contexto, Ziyech llegará para sumar jerarquía a un plantel que ya cuenta entre sus filas con los argentinos Cristian Medina y Álvaro Montoro. A sus 33 años, será además su primera experiencia en el fútbol sudamericano. El club apostó a un nombre de peso para intentar torcer una temporada que, hasta aquí, no ha dado los frutos esperados.