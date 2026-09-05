La respuesta de la FIA a Alpine y Briatore tras el fallo contra Gasly y acusar a McLaren de regalarle dos autos a un juez

Guardar

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) salió a responder a las acusaciones de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, y sostuvo que la designación de los jueces que resolvieron el caso de Pierre Gasly cumplió con las normas de independencia, confidencialidad e imparcialidad previstas por el organismo.

El descargo de la entidad se conoció después de que Briatore cuestionara públicamente a Filippo Marchino, uno de los cuatro integrantes del Tribunal Internacional de Apelaciones que intervino en el expediente. El dirigente italiano había sugerido que el magistrado mantenía vínculos con McLaren, uno de los equipos que apeló el fallo que inicialmente había devuelto a Gasly al podio del Gran Premio de Mónaco.

PUBLICIDAD

En una declaración difundida tras la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Italia, la FIA no mencionó a Briatore por su nombre, aunque dejó claro que su mensaje se refería al caso identificado como ICA-2026-06-07-08-09, la apelación promovida por McLaren y Red Bull Racing.

“La designación y participación de los jueces en ese caso, como en cualquier otro, se realizó de acuerdo con los procedimientos judiciales aplicables de la FIA y con la práctica habitual”, señaló el tribunal. El organismo agregó que sus mecanismos están inspirados en estándares internacionales, entre ellos las pautas de la Asociación Internacional de Abogados para conflictos de interés en arbitrajes.

PUBLICIDAD

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 5, 2026 Alpine team principal Flavio Briatore arrives ahead of the race REUTERS/Andrew Boyers

La respuesta de la entidad se concentró en el proceso mediante el cual se conforman los paneles que intervienen en sus causas judiciales. La FIA explicó que los integrantes de sus tribunales son elegidos por sus asambleas generales y que, en algunos casos, su postulación puede contar con el respaldo de un grupo de al menos cinco equipos de Fórmula 1.

Según el comunicado, todos los jueces deben respetar obligaciones de independencia y confidencialidad incluidas en las reglas judiciales y disciplinarias de la federación. Además, deben presentar una declaración anual de intereses ante el responsable de cumplimiento normativo de la FIA.

PUBLICIDAD

Para cada expediente, los miembros seleccionados también firman una declaración específica de independencia que contempla tanto el asunto analizado como las partes involucradas. Ese documento se entrega a los participantes del procedimiento, de acuerdo con la explicación de la entidad.

La FIA indicó que su Tribunal Internacional de Apelaciones cuenta con una lista de 36 expertos legales. De ese grupo surge una nómina de al menos ocho personas que pueden ser seleccionadas para cada caso. Las partes reciben esa lista antes de la audiencia para que evalúen si existen razones “serias y objetivas” que justifiquen la recusación de alguno de los posibles jueces.

PUBLICIDAD

El organismo remarcó que ese mecanismo estuvo disponible en la revisión del caso de Gasly. “Las partes pertinentes fueron invitadas a plantear cualquier inquietud sobre el procedimiento o sobre la composición del tribunal. Ninguna lo hizo”, sostuvo la FIA.

“Todos los jueces son elegidos por las asambleas generales de la FIA, algunos de ellos a propuesta de un grupo de al menos cinco equipos de F1, de acuerdo con los estatutos de la FIA”, explicaron. Y luego, añadieron: “Todos ellos están sujetos a los requisitos de independencia y confidencialidad establecidos en las normas judiciales y disciplinarias de la FIA, realizan declaraciones anuales de intereses al responsable de cumplimiento normativo de la FIA y firman una declaración de independencia específica para cada caso particular, teniendo en cuenta la cuestión en juego y las partes implicadas, la cual se entrega a las partes”.

PUBLICIDAD

También afirmó que durante la audiencia no se presentó ningún reclamo por la forma en que el tribunal interrogó a un testigo o condujo las actuaciones. Con esa aclaración, la federación rechazó de forma indirecta otra de las críticas formuladas por Briatore, quien había dicho que Marchino se comportó como un fiscal durante el debate.

“La decisión de un tribunal puede dar lugar a diversas interpretaciones y comentarios en cuanto a su fundamento jurídico; esto es justo y aceptado por todos los jueces. El tribunal confía en la solidez del procedimiento y en la integridad de los jueces. Los tribunales de la FIA mantienen su compromiso con la independencia e imparcialidad de sus jueces y con la integridad del proceso judicial”, concluyó.

PUBLICIDAD

Flavio Briatore lanzó sus acusaciones el viernes 4 de septiembre, durante una conferencia de prensa en Monza junto con el director de McLaren, Andrea Stella, y el jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur. Sus dichos llegaron pocas horas después de que el Tribunal Internacional de Apelaciones restableciera las dos sanciones de cinco segundos aplicadas a Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

El asesor de Alpine sostuvo que Marchino tenía una relación estrecha con McLaren y mencionó la participación del juez en un evento benéfico. Briatore aseguró que la escudería había donado “dos o tres” vehículos a la fundación One Drop, vinculada con Marchino. A partir de ese dato, cuestionó que el magistrado integrara el panel que revisó una apelación impulsada por McLaren.

PUBLICIDAD

“Un juez debe ser completamente independiente”, expresó Briatore durante la conferencia. También afirmó que el integrante del tribunal había sido “muy desagradable” durante la audiencia y que actuó como “un fiscal”.

Stella evitó al principio responder de forma directa a los cuestionamientos, aunque luego calificó como ofensiva la dirección que había tomado la conferencia. El director de McLaren defendió la legalidad del proceso y dijo que la apelación buscaba una interpretación clara de las normas deportivas, más allá de los puntos que estaban en disputa.

PUBLICIDAD

El origen de la controversia fue la revisión de las sanciones aplicadas a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Mónaco, disputado en junio. El piloto francés había cruzado la meta en el tercer lugar, pero las penalizaciones lo habían relegado inicialmente al séptimo puesto.

Alpine recurrió aquella decisión y obtuvo un fallo favorable que restituyó a Gasly en la tercera posición. McLaren y Red Bull Racing apelaron esa resolución ante el Tribunal Internacional de Apelaciones. El nuevo dictamen restableció las dos penalizaciones de cinco segundos, por lo que el francés volvió a caer al séptimo lugar.

El cambio modificó la clasificación final de la carrera. Isack Hadjar quedó tercero, Oscar Piastri ascendió al cuarto puesto, Liam Lawson pasó al quinto y Arvid Lindblad se ubicó sexto.

La resolución también tuvo impacto en la pelea por el Campeonato de Constructores. Alpine perdió los nueve puntos asociados con el tercer puesto de Gasly. En Monza, esa modificación amplió la distancia con Racing Bulls en la lucha por la quinta posición de la tabla.

El comunicado de la FIA:

El comunicado de la FIA tras las declaraciones de Flavio Briatore

DECLARACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA FIA

LOS TRIBUNALES DE LA FIA DESEAN DEJAR CLARO QUE EL NOMBRAMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS JUECES EN ESE CASO, AL IGUAL QUE EN CUALQUIER OTRO CASO, SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES APLICABLES DE LA FIA Y LA PRÁCTICA HABITUAL, QUE SE INSPIRAN EN LOS ESTÁNDARES MÁS ELEVADOS, COMO LAS DIRECTRICES DE LA IBA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL.

TODOS LOS JUECES SON ELEGIDOS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LA FIA, ALGUNOS DE ELLOS A PROPUESTA DE UN GRUPO DE AL MENOS CINCO EQUIPOS DE F1, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA FIA. TODOS ESTÁN SUJETOS A LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD CONTENIDOS EN EL REGLAMENTO JUDICIAL Y DISCIPLINARIO DE LA FIA, PRESENTAN DECLARACIONES ANUALES DE INTERESES AL FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO DE LA FIA Y FIRMAN UNA DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE INDEPENDENCIA PARA CADA CASO EN PARTICULAR, TENIENDO EN CUENTA EL ASUNTO EN CUESTIÓN Y LAS PARTES INVOLUCRADAS, LA CUAL SE NOTIFICA A LAS PARTES.

TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LA AUDIENCIA, SE INVITÓ A LAS PARTES A PLANTEAR CUALQUIER CUESTIÓN RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO O LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL. NINGUNA LO HIZO. NO SE PLANTEÓ NINGUNA OBJECIÓN DURANTE LA AUDIENCIA RESPECTO A LA MANERA EN QUE EL TRIBUNAL INTERROGÓ AL TESTIGO O CONDUCIO EL PROCEDIMIENTO.

LA ICA HACE HINCAPIÉ EN LA IMPORTANCIA DE CONSTITUIR PANELES CON JUECES DE DIVERSOS ORIGENES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS. ESTO AYUDA A ASEGURAR QUE LAS DELIBERACIONES Y DISCUSIONES REFLEJEN UNA DIVERSIDAD DE TRADICIONES JURÍDICAS, PERSPECTIVAS Y ENFOQUES, LO QUE FORTALECE AÚN MÁS LA IMPARCIALIDAD, LA INDEPENDENCIA, LA CREDIBILIDAD DEL PROCESO Y EL ACCESO A UN JUICIO JUSTO.

LA DECISIÓN DE UN TRIBUNAL PUEDE DAR LUGAR A DIVERSAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS EN CUANTO A SUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS; ESTO ES JUSTO Y ACEPTADO POR TODOS LOS JUECES. EL TRIBUNAL CONFÍA EN LA SOLIDEZ DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EN LA INTEGRIDAD DE LOS JUECES. LOS TRIBUNALES DE LA FIA SIGUEN COMPROMETIDOS CON LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD DE SUS JUECES, ASÍ COMO CON LA INTEGRIDAD DEL PROCESO JUDICIAL.