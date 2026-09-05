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Riadas en Nepal: dos personas fueron rescatadas con vida tras once días atrapadas entre los escombros

Una mujer, identificada como Chandrika Shrestha, fue localizada en una vivienda después de que los equipos recibieran información de que se escuchaba una voz procedente del interior de la casa

El video muestra el rescate de una mujer de 64 años en Nepal

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Un ciudadano chino atrapado en el túnel de una hidroeléctrica y una mujer de 64 años sepultada por el lodo en una vivienda fueron rescatados este sábado con vida en Nepal, en el undécimo día tras las devastadoras riadas, dos hallazgos que mantienen abiertas las esperanzas de encontrar más supervivientes.

Chandrika Shrestha, de 64 años, fue localizada en una vivienda del mercado de Betrawati, en Nuwakot, después de que los equipos recibieran información de que se escuchaba una voz procedente del interior de la casa, según medios locales.

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En las imágenes difundidas por las autoridades, Shrestha aparece consciente, sentada sobre una gruesa capa de lodo dentro de un espacio reducido, con apenas distancia entre los sedimentos acumulados y el techo, mientras varios rescatistas llegan hasta ella a través de una abertura de la vivienda.

La mujer fue rescatada por un equipo de la Policía Armada de Nepal dirigido por el inspector Suman BK y trasladada para recibir primeros auxilios antes de ser evacuada hacia Katmandú, informó la oficina del primer ministro.

Una mujer cubierta con una manta blanca permanece en el suelo rodeada por varios hombres con uniformes manchados de lodo
Un grupo de socorristas atiende a una mujer de 64 años envuelta en una manta blanca tras ser rescatada con vida en Nepal

Las autoridades no han explicado todavía cómo logró sobrevivir durante tantos días atrapada en la vivienda ni si tuvo acceso a agua o alimentos.

Horas antes, un ciudadano chino fue extraído con vida del túnel Audit-4 de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en Rasuwa, en una operación conjunta del Ejército de Nepal y un equipo surcoreano de especialistas en desastres.

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Tras su liberación, el hombre fue trasladado al cuartel militar de Maithil, en Trishuli, para recibir atención médica de urgencia.

Upper Trishuli-1, una central hidroeléctrica de 216 megavatios todavía en construcción, es uno de los lugares donde se concentra la búsqueda de desaparecidos. Seis cuerpos sin identificar fueron recuperados el viernes en la zona del proyecto y centenares de trabajadores continúan sin ser localizados.

Voluntarios del Partido Rastriya Swatantra se preparan para ayudar a la población y limpiar la sección de autopsias del Campus Médico de Maharajgunj, tras las devastadoras inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en Katmandú, Nepal. REUTERS/Anushree Fadnavis
Voluntarios del Partido Rastriya Swatantra se preparan para ayudar a la población y limpiar la sección de autopsias del Campus Médico de Maharajgunj, tras las devastadoras inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en Katmandú, Nepal. REUTERS/Anushree Fadnavis

Los dos hallazgos de este sábado se suman al rescate el viernes de otros dos trabajadores que permanecieron diez días atrapados en una galería de la cercana central hidroeléctrica Trishuli 3A.

Uno de ellos permanece en estado crítico por hipotermia severa y agotamiento, mientras que su compañero se encuentra estable.

Los cuatro rescates en apenas 24 horas han renovado las esperanzas de los equipos que continúan buscando supervivientes entre el lodo, los escombros y los túneles de los proyectos hidroeléctricos arrasados por la riada.

Cerca de 8.000 miembros de las fuerzas de seguridad participan en unas operaciones que intentan dar con el paradero de más de cinco mil personas y han dejado más de 1.300 cuerpos sin vida.

(Con información de EFE)

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