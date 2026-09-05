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Los enviados de Trump llegaron a Rusia para reactivar las negociaciones de paz con Ucrania

Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán este sábado con Vladimir Putin para retormar el diálogo tras meses sin avances. El domingo viajan a Kiev para mantener el primer encuentro con Volodimir Zelensky

Kushner y Witkoff llegaron a Rusia para relanzar las negociaciones de paz con Ucrania (REUTERS)
Kushner y Witkoff llegaron a Rusia para relanzar las negociaciones de paz con Ucrania (REUTERS)
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Los enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, llegaron este sábado a Moscú, donde se reunirán con el presidente Vladimir Putin para intentar reavivar las negociaciones de paz con Ucrania. El avión aterrizó a las 12H52 (9H52 GMT), hora local, en el aeropuerto Vnúkovo de Moscú.

Ambos fueron recibidos por el emisario del Kremlin para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, quien ha mantenido en los últimos 18 meses numerosas reuniones con Witkoff, tanto en territorio norteamericano como en Rusia.

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El avión oficial entró en el espacio aéreo ruso desde Finlandia menos de dos semanas después de que visitara Moscú por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania el director de la CIA, John Ratcliffe.

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev saluda a los representantes especiales estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff a su llegada al Aeropuerto Internacional de Vnukovo en Moscú (REUTERS)
El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev saluda a los representantes especiales estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff a su llegada al Aeropuerto Internacional de Vnukovo en Moscú (REUTERS)

Los mediadores estadounidenses habían pedido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anunció anoche el cese provisional de los bombardeos aéreos contra territorio ruso.

“Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible”, comentó en su tradicional alocución a la nación.

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No obstante, este sábado Moscú lanzó nuevos ataques contra Kiev, lo que Zelensky calificó como un intento de boicotear la diplomacia con Estados Unidos. “Durante la noche se produjeron ataques rusos de carácter demostrativo contra nuestros aeropuertos, en Kiev y en Borispol. Fueron deliberados, algo que no ocurría desde hacía bastante tiempo”, escribió el mandatario ucraniano en su cuenta de la red social X.

Una caravana de vehículos transporta a los enviados de Trump por las calles de Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Una caravana de vehículos transporta a los enviados de Trump por las calles de Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Zelensky vinculó directamente los bombardeos con la visita de los emisarios estadounidenses: “Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispol”.

Witkoff y Kushner no viajan a Moscú desde enero pasado y nunca lo han hecho a Kiev, pese a la insistencia de Zelensky.

Trump reconoció anoche que sus enviados “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a recibirlos, pero ha rechazado por el momento una posible cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rusia lanzó nuevos ataques contra Ucrania antes de los diálogos con EEUU

Nuevos ataques de Rusia

Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un ataque ruso con misiles, drones y artillería contra Kiev y la región de Dnipro, en el este deUcrania, durante la madrugada de este sábado.

“Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante el ataque ruso contra Kamianske. Tres de los heridos se encuentran en el hospital. Entre ellos hay una mujer de 30 años que está en cuidados intensivos”, escribió en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Silueta de un bombero con casco y cintas reflectantes en su uniforme frente a intensas llamas nocturnas
Un bombero combate un fuego de gran intensidad causado por un ataque ruso en Ucrania.

El mandatario local indicó que una instalación industrial sufrió daños pocas horas antes de que las fuerzas ucranianas alertaran sobre la trayectoria de misiles balísticos rusos hacia Kamianske.

Por su parte, Zelensky indicó que los bombardeos también alcanzaron las dos principales terminales aéreas de la capital ucraniana: el Aeropuerto Internacional de Kiev—también conocido como Igor Sikorski o Zhuliani— y el Aeropuerto Internacional de Borispol, ubicado a unos 30 kilómetros al este de la ciudad. Ambas instalaciones permanecen cerradas al tráfico civil desde febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)

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