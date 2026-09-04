Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

Alpine ahora suma 54 puntos: 35 de Pierre Gasly y 19 de Franco Colapinto

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La decisión que tomó el Tribunal de Apelaciones de la FIA de quitarle el podio que Pierre Gasly había obtenido en lo administrativo tras el Gran Premio de Mónaco impactó de lleno en la lucha por el Campeonato de Constructores.

Alpine perdió nueve puntos y, si bien continúa en la sexta colocación, ahora está a 16 unidades del quinto lugar que ostenta Racing Bulls. La segunda escudería del energizante salió beneficiada en esta determinación: tanto Arvid Lindblad como Liam Lawson subieron una posición cada uno en la grilla de Mónaco y le dieron cuatro puntos extra al team.

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Además, Isack Hadjar le dio tres puntos más a Red Bull Racing y Oscar Piastri colaboró con otras dos unidades en McLaren. En ese marco, McLaren aparece en el tercer lugar con 265 puntos y Red Bull figuran cuartos con 189.

Es un golpe sensible para los de Enstone, que habían arribado a Monza para afrontar el Gran Premio de Italia de la 13ª fecha del Calendario 2026 de la Fórmula 1 con apenas tres puntos de diferencia de Racing Bulls. La pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores es la más pareja del año y no es una más: ascender una posición permitirá sumar varios millones extra en el reparto de dinero de la próxima temporada.

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En el Campeonato de Pilotos no hubo movimientos de colocaciones tampoco, pero sí se reordenaron puntajes. Piastri permanece séptimo, pero ahora con 106 puntos a seis de Max Verstappen. Hadjar figura 8° con 71 unidades, Lawson aparece 9° con 51, Gasly 10° con 35 y Lindblad 11° con 25.

Para pasar en limpio, el reordenamiento de esta nueva sanción benefició a Isack Hadjar (3° y sumó en total 15 puntos), Oscar Piastri (4° - 12 puntos), Liam Lawson (5° - 10 puntos) y Arvid Lindblad (6° - 8 puntos).

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A la espera de saber si el calendario se reforma ante las posibles cancelaciones de Qatar y Abu Dhabi al final del año, la Fórmula 1 tiene de base 11 Grandes Premios más por delante con 12 carreras en total ya que resta la última Sprint del año en el GP de Singapur de la 17ª jornada. Hay que tener en cuenta que se monitorea la situación en Medio Oriente semana a semana y se evalúa modificar el cierre del año, sumando a Imola como alternativa.

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 425 puntos Ferrari: 338 puntos McLaren: 265 puntos Red Bull Racing: 189 puntos Racing Bulls: 70 puntos Alpine: 54 puntos Haas: 21 puntos. Audi: 16 puntos Williams: 11 puntos Aston Martin: 3 puntos Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 242 George Russell - Mercedes: 183 Lewis Hamilton - Ferrari: 183 Lando Norris - McLaren: 159 Charles Leclerc - Ferrari: 155 Max Verstappen - Red Bull: 112 Oscar Piastri - McLaren: 106 Isack Hadjar - Red Bull: 71 Liam Lawson - Racing Bulls*: 51 Pierre Gasly - Alpine: 35 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 25 Franco Colapinto - Alpine: 19 Oliver Bearman - Haas: 18 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Nico Hulkenberg - Audi: 6 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Fernando Alonso - Aston Martin: 3 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 0 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort