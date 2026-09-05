Cortaron la autopista Dellepiane durante 24 horas por obras: las alternativas para el tránsito

Corte total en la autopista Dellepiane

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La autopista Dellepiane, una de las arterias más transitadas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, permanece cerrada desde hoy a las 7 en ambas manos, debido al montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle White, dentro del plan de renovación integral que atraviesa toda la traza. El corte se extenderá durante 24 horas.

El cierre fue informado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, que detalló que la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) llevará adelante los trabajos. La intervención requiere el uso de dos grúas de gran porte para izar las vigas principales de la estructura.

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En sentido al centro, el corte se realizará entre las avenidas Escalada y Lacarra, con desvío obligatorio a través de la colectora Sur. En sentido a provincia, la restricción se extenderá desde el enlace con la Autopista 25 de Mayo hasta Larrazábal.

Las obras comenzaron hoy a las 7

El tránsito proveniente de la Autopista 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno durante las 24 horas que dure el operativo. Como alternativa, los conductores podrán circular por avenida General Paz y AU Ricchieri, o bien acceder a Dellepiane a través de las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

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Durante la jornada se montarán las vigas principales de la nueva pasarela ubicada sobre la calle White. Las piezas que se instalarán miden 25 metros de largo por 4,5 metros de ancho y pesan 150 toneladas cada una, según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura.

El corte total comenzó hoy a las 7

La futura estructura conectará de forma segura ambos lados de la autopista y funcionará como acceso a la próxima estación del Metrobús que se emplazará en el centro de ambas manos, con escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Ya se habilitó una pasarela en Piedra Buena y se montaron las estructuras correspondientes a Albariño y Basualdo, que se inaugurarán en los próximos meses.

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Obra vinculada al arroyo Cildáñez

Durante el mismo cierre se desmontará la estructura de la pasarela ubicada a la altura de la calle Asturias, con el objetivo de avanzar con una obra vinculada al arroyo Cildáñez, que cruza la autopista entubado por debajo. Los vecinos de la zona cuentan, mientras tanto, con la pasarela de White a una cuadra de distancia.

A futuro está previsto que el sector cuente con dos nuevos puentes peatonales y vehiculares sobre las calles Asturias y Lasalle. La obra hidráulica en la cuenca Cildáñez busca mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas.

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El corte total se debe al montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle White

Los trabajos en esa cuenca beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen la construcción de dos conductos de 2.700 metros de longitud, con diámetros que van de 1,5 a 2,6 metros, además de la instalación de 247 nuevos sumideros.

En qué consiste el Máster Plan de Dellepiane

Los trabajos que se realizan este sábado forman parte del proyecto que transformará a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad, dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura. Las obras, a cargo de AUSA, apuntan a beneficiar a unos 200 mil vehículos que utilizan esa red vial cada día.

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El plan integral de Dellepiane busca mejorar la circulación de 63 mil vecinos de la zona y reducir los tiempos de viaje de 15 mil usuarios de transporte público mediante la construcción de nuevas pasarelas, un corredor exclusivo para colectivos y un parque lineal de cuatro kilómetros con espacios recreativos y deportivos.

El mapa del corte

Entre los avances ya concretados se encuentran los nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, construidos para dar continuidad al recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro. Esa obra permitió retirar de la autopista las paradas de tres líneas de colectivos que antes se detenían sobre la traza, lo que aportó mayor fluidez y seguridad vial al tránsito general.

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Para mejorar el transporte público que utilizan los vecinos del sur de la ciudad, en el centro de la autopista se construirá un corredor exclusivo para colectivos que se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la AU 25 de Mayo. El carril será de doble mano, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, de modo que los colectivos no convivan con el resto de los vehículos.

Al finalizar la obra se creará un parque lineal de cuatro kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos para caminar, correr y bicisendas.

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