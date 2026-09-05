Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania en la antesala a las reuniones de los enviados de Trump a Moscú y Kiev

Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania en la antesala a las reuniones de los enviados de Trump en Moscú y Kiev.

Guardar

Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un ataque ruso con misiles, drones y artillería contra Kiev y la región de Dnipro, en el este de Ucrania, durante la madrugada de este sábado. El reciente bombardeo surge en medio de la llegada de los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Kiev y Moscú para reactivar las negociaciones de paz y dar fin a la invasión del Kremlin.

“Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante el ataque ruso contra Kamianske. Tres de los heridos se encuentran en el hospital. Entre ellos hay una mujer de 30 años que está en cuidados intensivos”, escribió en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

PUBLICIDAD

El mandatario local indicó que una instalación industrial sufrió daños pocas horas antes de que las fuerzas ucranianas alertaran sobre la trayectoria de misiles balísticos rusos hacia Kamianske.

Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kamianske (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

En la región de Kiev, el Servicio de Emergencias de Ucrania declaró un incendio en un almacén del distrito de Bucha y, mientras los equipos de emergencia sofocaban las llamas, Rusia lanzó un nuevo ataque contra un almacén cercano. “En Boryspil, un impacto provocó un incendio y destruyó parcialmente un edificio residencial de nueve plantas; el tejado ardió y las estructuras de la novena planta quedaron destruidas. Dos personas resultaron heridas y los equipos de rescate evacuaron a 15 residentes”, agregaron las autoridades de la capital.

PUBLICIDAD

El bombardeo ocurrió después de que Ucrania dispusiera un alto el fuego temporal para sus tropas ante el viaje de los negociadores estadounidenses a las capitales de los países en guerra, con el objetivo de reiniciar las conversaciones. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, también sostuvo que su país evitaría ataques contra territorio ruso mientras continuaran los contactos diplomáticos.

La propuesta ucraniana de alto el fuego surgió horas después de un ataque con un dron ruso contra la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Kiev. “El dron apuntaba directamente a la oficina del jefe del servicio de seguridad”, Oleksander Poklad, afirmó Zelensky, quien aseguró que exigió “una respuesta apropiada y tangible”.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano propuso que el alto el fuego abarque toda la estadía de los enviados estadounidenses. “No habrá ataques aéreos por nuestra parte, y Rusia debe, de manera recíproca, garantizar un alto el fuego, sin sus ataques aéreos, durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas negociaciones”, afirmó. El Kremlin no confirmó de forma oficial la visita de los representantes estadounidenses.

Rusia atacó la sede de la inteligencia de Ucrania en Kiev

Witkoff se reunirá este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, y luego viajará junto a Kushner a Kiev, donde ambos tendrán su encuentro con el mandatario ucraniano. Un alto funcionario ucraniano, que habló bajo condición de anonimato, indicó a la agencia AFP que la reunión será el domingo. Zelensky anunció el viernes que los dos hombres volarían a Ucrania el domingo tras su visita a Moscú.

PUBLICIDAD

Trump aseguró que sus enviados llevan una intención concreta: “Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”, declaró ante la prensa en el Salón Oval. El mandatario estadounidense admitió que esperaba una salida más sencilla para la guerra en Ucrania, aunque atribuyó las dificultades a la relación entre los dos líderes. Putin y Zelensky “se odian profundamente”, aseguró.

El viaje se negocia desde hace varias semanas, de acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por The New York Times. Washington busca que Ucrania y Rusia interrumpan de forma temporal sus ataques mientras los emisarios permanezcan en la región.

PUBLICIDAD

No está claro si Witkoff y Kushner, yerno de Trump, presentarán un nuevo plan de paz o si intentarán resolver los puntos pendientes de la propuesta anterior. Entre esos asuntos figura el control del Donbás, una zona ucraniana que permanece parcialmente ocupada por las tropas rusas. Los enviados del inquilino de la Casa Blanca ya viajaron a Moscú en otras ocasiones, pero no habían visitado Kiev pese a las invitaciones oficiales del Gobierno de Zelensky.

FOTO DE ARCHIVO-Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz escuchan mientras el vicepresidente JD Vance habla durante una conferencia de prensa después de reunirse con representantes de Pakistán e Irán, en Islamabad, Pakistán. 12 de abril de 2026. Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, a comienzos de 2025, Washington impulsó varias rondas de contactos sin resultados concretos. A finales de julio, Zelensky mantuvo una conversación telefónica con Witkoff y Kushner para, según se informó, “reactivar la diplomacia”.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a Moscú en una visita poco habitual. El Kremlin indicó que se reunió con funcionarios de los servicios de inteligencia rusos, mientras Trump describió el desplazamiento como “semirutina”.

(Con información de Europa Press)