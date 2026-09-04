Impacto en la Fórmula 1: le quitaron el podio a Pierre Gasly del GP de Mónaco y Alpine perderá puntos clave en la pelea con Racing Bulls

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El Tribunal de Apelaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomó una decisión este viernes que impacta de lleno en la Fórmula 1: le quitó el podio que le habían restituido a Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco. El francés, que había cruzado la meta en tercer lugar, había sido castigado por un error de medición y había caído al séptimo lugar. Si bien días más tarde le devolvieron su lugar en el tercer peldaño del podio, el reclamo de otras escuderías derivó en que nuevamente sea empujado al 7° puesto.

“El equipo expresa su decepción y frustración por el fallo emitido por la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026. Si bien no estamos de acuerdo con la decisión, y seguimos sosteniendo firmemente que el auto n.º 10 no excedió el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento durante la carrera, el equipo reconoce la decisión del panel de jueces de la reciente audiencia celebrada en París”, expresó Alpine en un comunicado.

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“Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que hemos sido sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en seguir mejorando su desempeño en la pista y se mantiene en una contienda por el campeonato reñida y muy competitiva. Este resultado no desalentará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos antes de que termine la temporada”, agregaron en un comunicado que difundieron durante los primeros minutos de la práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza.

Así habían quedado las posiciones del Gran Premio de Mónaco con las sanciones, con la salvedad que Checo Pérez luego fue sancionado y el 10° lugar quedó para Fernando Alonso

El detalle es que esta decisión impacta de lleno en la pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores: Alpine perderá 9 puntos y Racing Bulls sumará 4 unidades porque Liam Lawson y Arvid Lindblad recuperarán un puesto cada uno para quedar quinto y sexto, respectivamente.

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En ese contexto, los de Enstone contabilizan ahora 54 puntos en el sexto lugar y Racing Bulls suma 70 puntos. La brecha, antes de Monza, era de tres puntos entre ambos equipos pero con esta decisión pasará a ser de 16 unidades de distancia.

En cuanto al Campeonato de Pilotos, Gasly continuará décimo con 35 puntos (tenía 44 al arribar a Monza): Arvid Lindblad, ahora con 25 unidades, figura 11°. Liam Lawson, que está 9°, pasará a tener 51 puntos.

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El equipo Alpine expresa su desacuerdo con la resolución de la FIA sobre la sanción impuesta a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

En el comunicado que difundió la FIA para confirmar la sanción, dieron detalles de cómo funciona esta cámara de apelaciones que resolvió quitarle el podio a Gasly: “La Corte Internacional de Apelaciones (ICA), elegida por la Asamblea General de la FIA, es la instancia de apelación definitiva para el automovilismo internacional y opera de manera independiente de la FIA. Se encarga de resolver disputas relacionadas con los estatutos, normas, reglamentos y actividades de la FIA, garantizando la imparcialidad y la igualdad de trato. El ICA puede conocer de apelaciones relacionadas con decisiones deportivas, decisiones tomadas por el Tribunal Internacional (IT) y el Panel de Administración del Límite de Costos (CCAP), la interpretación o aplicación de los Estatutos de la FIA, y las decisiones de la FIA relacionadas con el Apéndice F del Código Deportivo Internacional. También puede conocer de casos presentados por el presidente de la FIA y toma la decisión definitiva sobre estas controversias. La elegibilidad de los candidatos para formar parte del Tribunal Internacional y de la Corte Internacional de Apelaciones es verificada por el Comité de Evaluación de Elegibilidad, de conformidad con los Estatutos de la FIA”.

La FIA confirma que la Corte Internacional de Apelación restituyó las sanciones al piloto Pierre Gasly por exceso de velocidad en Mónaco.

Gasly cruzó la meta en el tercer lugar el 7 de junio, pero sufrió dos sanciones que no cumplió y apenas cruzó la línea de meta cayó drásticamente al séptimo lugar. Entre los pilotos que también sufrieron penalizaciones por exceder el límite de velocidad en el pit lane están Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell, pero a diferencia del francés ellos sí cumplieron en carrera la sanción. Alpine elevó un reclamo apenas concluyó la carrera y la FIA le dio administrativamente el podio a Gasly el 12 de junio. Ahora, 84 días después, se lo quitaron nuevamente.

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De esta manera, el Gran Premio de Mónaco culminó con el italiano Kimi Antonelli como ganador (25 puntos) y el podio lo completaron Lewis Hamilton (18) e Isack Hadjar (15). Por detrás quedaron Oscar Piastri (12), Liam Lawson (10), Arvid Lindblad (8), Pierre Gasly (6), Alex Albon (4), Esteban Ocon (2) y Fernando Alonso (1).

El mexicano Sergio Checo Pérez había terminado décimo y, de esta manera, sumaba el primer punto de Cadillac en la categoría. Sin embargo, recibió una multa por “estar fuera de posición en la parrilla de salida tras la reanudación” y cayó al 15° lugar.

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Vale recordar que en su momento Alpine sostuvo que la sanción a Pierre Gasly respondió a un criterio de medición de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que calculó la velocidad a partir de un promedio entre la velocidad real del auto y la distancia recorrida en la calle de boxes. Según el reclamo, el francés no superó los 60 km/h: un video de la telemetría muestra que activó el limitador antes de la línea y circuló dentro del límite, pero la FIA consideró que había excedido la velocidad porque pisó la línea y recortó el trazado de ingreso al pit lane. La escudería presentó esa prueba ante la entidad rectora para pedir la revisión de las dos penalizaciones de cinco segundos que relegaron a Gasly.

Así quedó la tabla de Constructores de la F1 2026 tras el fallo de la FIA:

Mercedes (425)

Ferrari (338)

McLaren (265)

Red Bull (189)

Red Bull (70)

Alpine (54)

Haas (21)

Audi (16)

Williasm (11)

Aston Martin (3)

Cadillac (0)

El comunicado de la FIA:

Caso ICA-2026-06-07-08-09: Recursos presentados por McLaren Racing Limited y Red Bull Racing Limited contra las Decisiones n.º 1 y n.º 2 de fecha 12 de junio de 2026 contenidas en el Documento 99 de los Comisarios del Gran Premio de Mónaco de 2026, puntuables para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2026.

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El 7 de junio de 2026, tras recibir informes del Director de Carrera del Gran Premio de Mónaco de 2026, puntuable para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2026, los Comisarios decidieron imponer dos penalizaciones de cinco segundos al coche número 10, pilotado por Pierre Gasly (Documentos 73 y 75) por exceso de velocidad en el pit lane durante la carrera, en contravención del artículo B1.6.3a del Reglamento de Fórmula Uno de la FIA de 2026 - Sección B.

El mismo día, los comisarios recibieron dos peticiones de revisión, de conformidad con el artículo 14 del Código Deportivo Internacional de la FIA, presentadas por el equipo BWT Alpine F1 Team en relación con las decisiones antes mencionadas de los comisarios del Gran Premio de Mónaco de 2026.

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El 12 de junio de 2026, los comisarios determinaron que existía un elemento nuevo, significativo y relevante que no estaba a su disposición en el momento de tomar las decisiones contenidas en los Documentos 73 y 75. Decidieron anular las dos penalizaciones de 5 segundos impuestas al coche número 10 (Documento 99), modificar la clasificación de la carrera (Documento 100) y recalcular los puntos del Campeonato de Pilotos y Constructores (Documento 101).

El 16 de junio de 2026, McLaren Racing Limited y Red Bull Racing Limited presentaron un recurso de apelación contra las decisiones de los comisarios mencionadas anteriormente ante la ICA.

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Decisión del Tribunal Internacional de Apelación

El Tribunal, tras haber escuchado a las partes y examinado sus alegaciones, decidió:

- declarar admisibles los recursos;

- conceder los recursos y anular las Decisiones n.º 1 y 2 de fecha 12 de junio de 2026 contenidas en el Documento 99 de los Comisarios del Gran Premio de Mónaco de 2026 que computan para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2026;

- declarar que las dos sanciones de cinco segundos impuestas al conductor del coche número 10, Pierre Gasly, mediante los documentos 73 y 75 se mantienen, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 14.12.1 y 14.12.2 del Reglamento Judicial y Disciplinario, reimponerlas; y

- ordenar a la Autoridad Deportiva competente que determine, según corresponda, las consecuencias de esta resolución, incluida la modificación de los Documentos 100 (Clasificación final revisada de la carrera) y 101 (Puntos revisados ​​del campeonato).

El Tribunal Internacional de Apelación estuvo presidido por el Sr. Michael Grech (Malta) e integrado también por el Sr. Tomas Borec (Eslovaquia), el Sr. Luigi Fumagalli (Italia) y el Sr. Filippo Marchino (EE. UU./Italia).