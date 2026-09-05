El presidente de Ecuador confirmó que busca un tratado de libre comercio con Japón

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (izquierda), estrecha la mano del ex primer ministro japonés, Shigeru Ishiba (derecha), antes de su reunión en la oficina del primer ministro en Tokio, el jueves 28 de agosto de 2025 (Eugene Hoshiko/REUTERS)

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este viernes que busca negociar un tratado de libre comercio con Japón, mientras ambos países profundizan las conversaciones para un eventual Acuerdo de Asociación Económica.

El mandatario sostuvo que las economías de Ecuador y Japón tienen condiciones para ampliar sus vínculos comerciales: “La economía ecuatoriana es muy compatible con la japonesa y se puede trabajar en conjunto”.

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Noboa, en diálogo con la emisora Radio i99, señaló que Tokio necesita abrirse más al comercio exterior ante la pérdida de competitividad frente a Corea del Sur y China. “En los últimos 10 años se ha vuelto menos competitivo versus Corea y China, y ha visto que sus exportaciones han caído y ya no pueden seguir así. Entonces tienen que abrirse un poco al mundo”, afirmó.

El 6 de agosto, Ecuador y Japón acordaron ampliar el diálogo sobre un posible Acuerdo de Asociación Económica, después de que Noboa solicitara acelerar las negociaciones durante un encuentro en Quito con el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi.

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La embajada de Japón informó entonces que ambas partes resolvieron extender las conversaciones sobre “las posibles vías para el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales en una amplia gama de aspectos”. El diálogo se desarrolla dentro del Comité Económico y Comercial que los dos países crearon en junio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (EFE/ Lenin Nolly)

Noboa aseguró que el sector privado de ambos países acompaña la posibilidad de un tratado. “La misma empresa privada japonesa le solicita al Gobierno que se haga un tratado de libre comercio con el Ecuador (...) y acá a la empresa privada, también le encantaría tener un tratado de libre comercio con Japón”, señaló.

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Durante la reunión de agosto, Motegi y el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, analizaron oportunidades de cooperación en energías renovables, hidrógeno verde, infraestructura, innovación, tecnología, logística y transición energética. Las autoridades también destacaron el interés de compañías japonesas en Ecuador, tras la visita a Quito de representantes de la Federación Empresarial de Japón, Keidanren.

El encuentro fue el segundo entre Noboa y dirigentes de Keidanren. El primero se produjo durante la visita oficial del presidente ecuatoriano a Japón, en agosto de 2025, una agenda centrada en la cooperación comercial y las inversiones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Japón Toshimitsu Motegi en la reunión de la ASEAN en Pasay, Filipinas, el 23 de julio del 2026 (Jam Sta Rosa vía AP)

En la reunión participaron ministros ecuatorianos del área económica y productiva, además del canciller Roberto Kury, quienes mantuvieron sesiones de trabajo con una delegación de 24 altos ejecutivos de 11 compañías japonesas integradas en la Federación Empresarial de Japón, Keidanren.

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La Cancillería ecuatoriana indicó que los encuentros buscaron “promover nuevas inversiones en sectores estratégicos y fortalecer la relación económica y comercial entre Ecuador y Japón”. Los funcionarios presentaron el portafolio ecuatoriano de oportunidades de inversión ante representantes de empresas como Sojitz, Salog, Toshiba, Itochu, ANA Holdings, Mitsubishi, Toyota y Fujifilm.

“El intercambio permitió identificar áreas de cooperación en infraestructura, modernización del sistema de salud, logística para las exportaciones y otros proyectos orientados a impulsar la inversión, elevar la competitividad y generar empleo”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Con información de EFE)