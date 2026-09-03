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La impactante lesión en el vóley europeo que recorre el mundo: los desgarradores gritos de la víctima y el llanto de sus compañeras

Georgia Angelopoulou, jugadora de Grecia, vio comprometida su rodilla en un duelo con Serbia

El desgarrador momento
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La jugadora de la selección femenina de voleibol de Grecia, Georgia Angelopoulou, sufrió una grave lesión en la rodilla tras perder el equilibrio durante el encuentro de cuartos de final del Campeonato Europeo frente a Serbia. El hecho ocurrió en los primeros minutos del segundo set del partido, lo que obligó a detener el desarrollo del compromiso en el pabellón. Sus compañeras no pudieron contener el llanto.

La atacante de 21 años, representante de la Federación Griega de Voleibol, disputaba una acción defensiva y de ataque cuando colisionó de forma accidental con una integrante de su propio equipo. El impacto provocó que su pierna resbalara de manera antinatural, lo que afectó directamente la articulación de la rodilla. La severidad de la caída generó muestras instantáneas de dolor en la deportista, lo que llevó a que los cuerpos médicos de ambas delegaciones ingresaran de urgencia a la pista para brindar la primera atención de emergencia.

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Mientras los especialistas trabajaban sobre el campo de juego para estabilizar a la atleta, las jugadoras de ambos planteles y los miembros del cuerpo técnico observaron la situación con visible consternación. El juego permaneció interrumpido durante varios minutos hasta que el personal sanitario completó las maniobras iniciales sobre la superficie de juego y coordinó su traslado.

Georgia Angelopoulou, sufrió una grave lesión en la rodilla en la cancha durante el encuentro de cuartos de final del Campeonato Europeo frente a Serbia.
Georgia Angelopoulou, sufrió una grave lesión en la rodilla en la cancha durante el encuentro de cuartos de final del Campeonato Europeo frente a Serbia.

Ante la imposibilidad de caminar por sus propios medios, Angelopoulou debió ser trasladada fuera del recinto en la camilla médica, mientras recibía el aplauso de los espectadores presentes en las tribunas del estadio. Tras el retiro de la jugadora griega, el encuentro logró reanudarse entre los dos seleccionados.

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“Te esperamos de nuevo donde perteneces. En el taraflex (la superficie de la pista). Con tu sonrisa. Con tu fuerza. Con tu equipo”, escribió la cuenta del elenco helénico en su cuenta de Instagram para brindarle apoyo a la jugadora. “Que te mejores pronto. Más fuerte hoy, aún más fuerte mañana”, completó.

La publicación rápidamente se llenó de comentario de aliento. “¡Mejórate pronto! Es muy triste que sucedan accidentes...”, indicó uno de los usuarios. “Lloramos, nos rompiste el corazón”, sostuvo otra internauta.

En el terreno deportivo, el seleccionado de Serbia logró mantener el dominio del juego y cerró el compromiso con un triunfo por 3 a 0 con parciales de 25-14, 25-20 y 25-17. Con esta victoria, el conjunto serbio aseguró su clasificación a la fase de semifinales del torneo continental, al tiempo que Grecia quedó eliminada del certamen tras la conclusión de la llave eliminatoria.

Del otro lado de la llave Italia se impuso con contundencia ante Suecia por 3-1 y accedió a las semifinales. Ambos equipos esperan para conocer a sus respectivos finales en el duelo que definirá a los finalistas. Polonia y Países Bajos se medirán en uno de los encuentros y Alemania hará lo propio con Turquía.

Las semifinales están pactadas para el sábado 5 de septiembre, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará 24 horas después. El campeón y el segundo se conocerá ese mismo 6/9 en el Sinan Erdem Sports Hall ISTANBUL, en Turquía.

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