Tras el anuncio de Milei, el ex primer ministro británico Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Malvinas

Johnson consideró a Milei como “anglófilo y admirador de Thatcher” y añadió que no cree “ni por un segundo” que el mandatario argentino busque una confrontación con el Reino Unido (REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo)

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El exprimer ministro británico Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Islas Malvinas después de la cadena nacional en la que Javier Milei anunció nuevas medidas sobre la soberanía del archipiélago. El reclamo surgió en medio de las dudas que Donald Trump planteó sobre la continuidad del apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa.

Johnson publicó una columna de opinión en el Daily Mail tras el mensaje del presidente argentino y sostuvo que Washington es “técnicamente neutral” en la cuestión. A partir de ese punto, interpretó que Milei aprovechó el momento para endurecer su discurso sobre el reclamo argentino.

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El pedido del ex premier británico, en su columna de opinión, para que Burnham refuerce la seguridad en las Islas Malvinas (Daily Mail)

El impacto del mensaje argentino también se coló en la política interna británica. Por otro lado, el líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que Milei “vio una grieta” a partir del caso de las islas Chagos y usó ese argumento para cuestionar al gobierno laborista de Andy Burnham, que asumió hace menos de dos meses.

Johnson vinculó el discurso de Milei con un riesgo de provocación

Johnson tituló su columna con un reclamo directo al primer ministro británico, el que le pide “tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas”. Más adelante reforzó esa exigencia con otra definición: el Reino Unido debía afirmar que las islas son británicas y demostrar ese compromiso con el envío inmediato de más aviones, tropas o barcos.

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En la columna, el exjefe del Ejecutivo británico describió a Milei como “anglófilo y admirador de Thatcher”. Añadió que no cree “ni por un segundo” que el mandatario argentino busque una confrontación con el Reino Unido por esta cuestión.

La interpretación de Johnson fue electoral. Sostuvo que Milei enfrenta una campaña de reelección difícil y que podría considerar necesario avivar el sentimiento público mediante el nacionalismo tradicional.

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El Presidente se dirigió al país para hablar de las Islas Malvinas

Durante la cadena nacional, el Presidente dijo que el Reino Unido usurpó las islas en 1833, implantó una población extranjera y expulsó a sus habitantes locales. También afirmó que el país europeo atraviesa crisis migratorias, demográficas y económicas, mientras que el futuro de la Argentina es “floreciente” y terminará por imponerse.

Sobre el plano militar, Johnson consideró improbable que la Argentina intente volver a atacar las islas. Aun así, señaló que existe un riesgo mayor de “algún tipo de provocación” que podría desembocar en “otro trágico error de cálculo argentino”.

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En esa misma línea, recordó que las islas cuentan con una guarnición permanente, además de aviones Typhoon y sistemas de defensa aérea. Pese a esa protección, insistió en que el gobierno británico debería reforzar el despliegue.

Farage usó el caso Malvinas para atacar al gobierno laborista

La reacción no quedó limitada a Johnson. Nigel Farage, aspirante a convertirse en primer ministro, cargó contra el oficialismo por la decisión sobre Chagos, que definió como un “error estratégico enorme” y como una señal de debilidad que habilitó la reacción argentina sobre Malvinas.

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Farage dijo en el congreso anual, Reform UK en Birmingham, que la seguridad de las islas no está a salvo con el actual gobierno británico (REUTERS/Temilade Adelaja)

El dirigente dijo que la seguridad nacional británica no está a salvo con el actual gobierno y acusó a los laboristas de llevar al Reino Unido a la ruina financiera. También describió a Burnham como un primer ministro “atrapado en el pasado, con un extraño dogma socialista”.

Farage hizo esas declaraciones en el congreso anual de Reform UK en Birmingham. El encuentro comenzó el jueves con una sesión para empresarios. La presentación del líder opositor se demoró por razones de seguridad y quedó previsto que vuelva a hablar el sábado en el cierre del evento. Este año participó como invitado Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional francesa.

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