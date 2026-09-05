Política

Tras el anuncio de Milei, el ex primer ministro británico Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Malvinas

Tras el mensaje en cadena nacional sobre las medidas de soberanía en las islas, el exjefe del gobierno de Gran Bretaña reclamó en el Daily Mail enviar aviones, tropas o barcos. De todas formas, calificó al presidente argentino como “anglófilo y admirador de Thatcher”

Johnson consideró a Milei como “anglófilo y admirador de Thatcher” y añadió que no cree “ni por un segundo” que el mandatario argentino busque una confrontación con el Reino Unido (REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo)
Johnson consideró a Milei como “anglófilo y admirador de Thatcher” y añadió que no cree “ni por un segundo” que el mandatario argentino busque una confrontación con el Reino Unido (REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo)
Guardar

El exprimer ministro británico Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Islas Malvinas después de la cadena nacional en la que Javier Milei anunció nuevas medidas sobre la soberanía del archipiélago. El reclamo surgió en medio de las dudas que Donald Trump planteó sobre la continuidad del apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa.

Johnson publicó una columna de opinión en el Daily Mail tras el mensaje del presidente argentino y sostuvo que Washington es “técnicamente neutral” en la cuestión. A partir de ese punto, interpretó que Milei aprovechó el momento para endurecer su discurso sobre el reclamo argentino.

PUBLICIDAD

Texto en inglés con el titular de un artículo firmado por el columnista Boris Johnson sobre el envío de refuerzos a las islas Malvinas
El pedido del ex premier británico, en su columna de opinión, para que Burnham refuerce la seguridad en las Islas Malvinas (Daily Mail)

El impacto del mensaje argentino también se coló en la política interna británica. Por otro lado, el líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que Milei “vio una grieta” a partir del caso de las islas Chagos y usó ese argumento para cuestionar al gobierno laborista de Andy Burnham, que asumió hace menos de dos meses.

Johnson vinculó el discurso de Milei con un riesgo de provocación

Johnson tituló su columna con un reclamo directo al primer ministro británico, el que le pide “tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas”. Más adelante reforzó esa exigencia con otra definición: el Reino Unido debía afirmar que las islas son británicas y demostrar ese compromiso con el envío inmediato de más aviones, tropas o barcos.

PUBLICIDAD

En la columna, el exjefe del Ejecutivo británico describió a Milei como “anglófilo y admirador de Thatcher”. Añadió que no cree “ni por un segundo” que el mandatario argentino busque una confrontación con el Reino Unido por esta cuestión.

La interpretación de Johnson fue electoral. Sostuvo que Milei enfrenta una campaña de reelección difícil y que podría considerar necesario avivar el sentimiento público mediante el nacionalismo tradicional.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
El Presidente se dirigió al país para hablar de las Islas Malvinas

Durante la cadena nacional, el Presidente dijo que el Reino Unido usurpó las islas en 1833, implantó una población extranjera y expulsó a sus habitantes locales. También afirmó que el país europeo atraviesa crisis migratorias, demográficas y económicas, mientras que el futuro de la Argentina es “floreciente” y terminará por imponerse.

Sobre el plano militar, Johnson consideró improbable que la Argentina intente volver a atacar las islas. Aun así, señaló que existe un riesgo mayor de “algún tipo de provocación” que podría desembocar en “otro trágico error de cálculo argentino”.

En esa misma línea, recordó que las islas cuentan con una guarnición permanente, además de aviones Typhoon y sistemas de defensa aérea. Pese a esa protección, insistió en que el gobierno británico debería reforzar el despliegue.

Farage usó el caso Malvinas para atacar al gobierno laborista

La reacción no quedó limitada a Johnson. Nigel Farage, aspirante a convertirse en primer ministro, cargó contra el oficialismo por la decisión sobre Chagos, que definió como un “error estratégico enorme” y como una señal de debilidad que habilitó la reacción argentina sobre Malvinas.

Farage dijo en el congreso anual, Reform UK en Birmingham, que la seguridad de las islas no está a salvo con el actual gobierno británico (REUTERS/Temilade Adelaja)
Farage dijo en el congreso anual, Reform UK en Birmingham, que la seguridad de las islas no está a salvo con el actual gobierno británico (REUTERS/Temilade Adelaja)

El dirigente dijo que la seguridad nacional británica no está a salvo con el actual gobierno y acusó a los laboristas de llevar al Reino Unido a la ruina financiera. También describió a Burnham como un primer ministro “atrapado en el pasado, con un extraño dogma socialista”.

Farage hizo esas declaraciones en el congreso anual de Reform UK en Birmingham. El encuentro comenzó el jueves con una sesión para empresarios. La presentación del líder opositor se demoró por razones de seguridad y quedó previsto que vuelva a hablar el sábado en el cierre del evento. Este año participó como invitado Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional francesa.

Temas Relacionados

Islas MalvinasJavier MileiBoris JohnsonReino Unidorefuerzos militaresúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La iglesia, movimientos sociales y once bloques del Congreso impulsan una ley para el financiamiento de obras en barrios populares por diez años

Más de 5 millones de personas viven en zonas vulnerables sin acceso a servicios básicos. La iniciativa plantea atar el presupuesto al PBI. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión

La iglesia, movimientos sociales y once bloques del Congreso impulsan una ley para el financiamiento de obras en barrios populares por diez años

El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

El proceso empezará en Santa Fe, mientras la mayoría espera en lugares custodiados. La legislación que se debe cumplir para la tarea. Los casos de equipos que terminaron en manos de delincuentes

El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

Milei, el llamativo giro por Malvinas y su propia señal de uso político doméstico

El Presidente decidió un viraje significativo en un tema realmente sensible. Lo asoció directamente a las señales de Trump. Y asomó como un movimiento de fuerte sentido político local. La defensa del plan económico, otra vez en el centro y con mensaje interno

Milei, el llamativo giro por Malvinas y su propia señal de uso político doméstico

La victoria de Cavalieri en Comercio abrió una tanda de elecciones en sindicatos clave: fuerte disputa en la UTA y posible unidad en Metrodelegados

Líderes gremiales como Roberto Fernández, Néstor Segovia, José Luis Lingeri y Abel Furlán pondrán en juego su liderazgo en comicios que se sucederán hasta fines de año. Quién es el único que tiene asegurada su continuidad

La victoria de Cavalieri en Comercio abrió una tanda de elecciones en sindicatos clave: fuerte disputa en la UTA y posible unidad en Metrodelegados

La agenda de reformas del oficialismo en el Senado choca con aliados que ya no garantizan mayorías

Desde el súper RIGI a los cambios en el sistema electoral, los proyectos se empantanan por exigencias de bloques que antes acompañaban, mientras el Ejecutivo intenta con negociaciones puntuales que hoy parecen perder eficacia

La agenda de reformas del oficialismo en el Senado choca con aliados que ya no garantizan mayorías

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Antes de la clasificación, Alpine tuvo una auspiciosa FP3 en el GP de Italia: Franco Colapinto culminó 10°

La respuesta de la FIA a Alpine y Briatore tras el fallo contra Gasly y acusar a McLaren de regalarle dos autos a un juez

Francisco Cerúndolo enfrenta a Taylor Fritz, número 10° del mundo, por los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Los Pumas se enfrentarán con Australia en Mendoza: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

Ivana Figueiras compartió un tierno mensaje tras el gesto de Darío Cvitanich: “Mi novio el más romántico”

"Todavía me gusta un poquito": Sabrina Rojas le dejó abierta la puerta a Pepe Chatruc si llegan solteros a noviembre

INFOBAE AMÉRICA

Los enviados de Trump llegaron a Rusia para reactivar las negociaciones de paz con Ucrania

Los enviados de Trump llegaron a Rusia para reactivar las negociaciones de paz con Ucrania

Dos personas fueron rescatadas con vida once días después de las devastadoras riadas en Nepal

El presidente de Ecuador confirmó que busca un tratado de libre comercio con Japón

La inflación acumulada en Bolivia llega al 3%: en el mismo período de 2025 era superior al 18%

Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania en la antesala a las reuniones de los enviados de Trump a Moscú y Kiev