Alerta en Alpine por el juicio que podría quitarle a Pierre Gasly el tercer lugar en el GP de Mónaco: el impacto en el campeonato que podría tener

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Pierre Gasly cruzó la meta en el tercer lugar del Gran Premio de Mónaco, pero una sanción incumplida lo empujó inmediatamente hasta el séptimo lugar. Alpine presentó un reclamo por una falencia detrás del castigo –que afectó a varios pilotos– y pocas horas más tarde logró lo inesperado: el francés recuperó ese puesto y, principalmente, los 9 puntos de diferencia entre las posiciones.

Esa batalla todavía sigue abierta y tiene a la espera un capítulo que podría ser crucial, pero además de alto impacto en la batalla por el ansiado quinto lugar del Campeonato de Constructores que hoy tiene a Racing Bulls con 66 y Alpine con 63. Además de tener la chance de perder nueve unidades, los de Enstone se enfrentan a otra dimensión: Liam Lawson (6°) y Arvid Lindblad (7°) podrían ascender una posición en aquella grilla de Mónaco, lo que significaría que sumen cuatro puntos extras al team. La puja, entonces, se pondría hipotéticamente con Racing Bulls en 70 y Alpine en 54.

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El detonante de todo fue un error de medición en el sistema de temporización del pit lane monegasco. Según detalló el portal Auto Motor und Sport, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) utilizó un valor de 26,92 metros para calcular la velocidad promedio en la primera zona de medición, cuando la distancia real más corta disponible para los pilotos era de apenas 26,15 metros. Esa diferencia de 77 centímetros se originó en una modificación de las barreras de la entrada al pit lane introducida para la temporada 2026, que habilitó una línea de entrada más cerrada y, por lo tanto, más corta. El sistema, sin embargo, nunca fue actualizado con esa nueva referencia. Como consecuencia, las velocidades de varios pilotos quedaron sobreestimadas, y Pierre Gasly recibió dos penalidades de cinco segundos cada una por registros de 60,1 y 60,4 km/h, apenas por encima del límite permitido de 60 km/h.

Alpine activó su derecho de revisión el mismo domingo de la carrera, el 7 de junio. Para el jueves 12 de junio, los comisarios aceptaron la evidencia aportada por el equipo y por Formula One Management (FOM) –que incluyó un escaneo LIDAR posterior a la carrera– y determinaron que Gasly no había superado el límite en ninguna de las dos ocasiones, según informó el medio The Race. El tercer puesto fue restituido; Isack Hadjar, de Red Bull, que había subido al podio y descorchado el champán, debió devolver el trofeo.

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La decisión, no obstante, abrió una nueva controversia. Cinco de los seis pilotos sancionados ese día por la misma infracción cumplieron sus penalidades durante la carrera misma, entre ellos Oscar Piastri de McLaren y George Russell de Mercedes. Como señaló el medio italiano FormulaPassion, no existe mecanismo reglamentario alguno que permita compensar penalidades injustas ya cumplidas en pista. La única penalidad que pudo revertirse fue la de Gasly, porque se le aplicó al final de la carrera sobre el tiempo total, no durante el desarrollo de la misma.

Ese desequilibrio fue el argumento central que llevó a McLaren y a Red Bull a apelar el 16 de junio ante el Tribunal Internacional de Apelaciones (ICA) de la FIA. El jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, explicó la postura de su equipo ante los medios en el Gran Premio de los Países Bajos: “Nos presentamos ante el ICA con un doble intento. El primero es más general que el interés de McLaren: creemos que el proceso que ocurrió después de la carrera en Mónaco necesita ser revisado, porque la eliminación de la penalidad introduce elementos de preocupación significativos en términos de equidad para todos los competidores”, dijo en declaraciones recogidas por Motorsport. El segundo argumento, añadió Stella, es el interés concreto del equipo: “Fuimos materialmente penalizados por haber cumplido una sanción que no es apelable, y eso nos costó puntos en el campeonato”. Piastri, en esa carrera, terminó quinto detrás de Gasly y Hadjar.

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Mercedes, que en un primer momento también evaluó apelar en defensa de Russell, optó por retirarse del proceso, según consignó Auto Hebdo. McLaren y Red Bull, en cambio, sostuvieron sus recursos y el 25 de agosto el ICA sesionó a puertas cerradas en la sede de la FIA en París.

De acuerdo con lo informado por The Race, que accedió a información del interior de la audiencia, el panel de cuatro jueces notificó a las partes que el fallo podría tardar entre dos y tres semanas por la complejidad de los argumentos jurídicos en juego. Más allá de la situación específica de Gasly, en la sala emergieron debates sobre los principios generales que rigen las sanciones en la Fórmula 1: cuándo deben cumplirse, bajo qué condiciones pueden revertirse y cómo se garantiza que esas reglas sean comprendidas y aceptadas por todos los participantes del campeonato.

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El veredicto del ICA determinará si Gasly conserva el tercer lugar o si Hadjar recupera esa posición, con Piastri subiendo al cuarto puesto. Para Alpine, el resultado del tribunal definirá también si los 9 puntos conseguidos en Mónaco permanecen en sus manos o si la escudería francesa afronta la recta final de la temporada europea con una brecha aún más amplia respecto de Racing Bulls en la tabla de constructores.

Actualmente, el GP de Mónaco tiene a Andrea Kimi Antonelli de Mercedes (1°), Lewis Hamilton de Ferrari (2°), Pierre Gasly de Alpine (3°), Isack Hadjar de Red Bull Racing (4°), Oscar Piastri de McLaren (5°), Liam Lawson de Racing Bulls (6°) y Arvid Lindblad de Racing Bulls (7°) en los primeros siete puestos que podrían sufrir modificaciones en caso de una nueva directiva del Tribunal de Apelaciones.

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El festejo de Gasly y Briatore por el podio de Alpine

La próxima oportunidad de sumar puntos llegará el fin de semana del 4 al 6 de septiembre, con el Gran Premio de Italia en el Autodromo Nazionale di Monza. A partir de allí, el calendario vigente reserva todavía 11 fechas hasta el cierre previsto de la temporada en Abu Dhabi el 6 de diciembre, con paradas en Madrid, Bakú, Singapur, Austin, Ciudad de México, São Paulo, Las Vegas y Lusail. Sin embargo, esa cuenta podría alterarse: la temporada ya perdió dos carreras —Bahrain y Arabia Saudita— por el conflicto bélico en Medio Oriente, y tanto el Gran Premio de Qatar como el cierre en Abu Dhabi están bajo amenaza por la misma razón. El propio CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmó que existen planes de contingencia en caso de que alguna de esas dos citas deba caer, lo que podría modificar tanto el número como el orden de las carreras restantes.

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE PAÍSES BAJOS

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 242 George Russell - Mercedes: 183 Lewis Hamilton - Ferrari: 183 Lando Norris - McLaren: 159 Charles Leclerc - Ferrari: 155 Max Verstappen - Red Bull: 112 Oscar Piastri - McLaren: 104 Isack Hadjar - Red Bull: 68 Liam Lawson - Racing Bulls*: 49 Pierre Gasly - Alpine: 44 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 23 Franco Colapinto - Alpine: 19 Oliver Bearman - Haas: 18 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Nico Hulkenberg - Audi: 6 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Fernando Alonso - Aston Martin: 3 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 0 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 EL GP DE PAÍSES BAJOS

Mercedes: 425 Ferrari: 338 McLaren: 263 Red Bull: 186 Racing Bulls: 66 Alpine: 63 Haas: 21 Audi: 16 Williams: 11 Aston Martin: 3 Cadillac: 0