La inflación acumulada en Bolivia llega al 3%: en el mismo período de 2025 era superior al 18%

Una mujer camina frente a puestos de venta callejera en Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

Guardar

La inflación en Bolivia subió 1,1% en agosto y acumuló un 3% en los primeros ocho meses de 2026, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es significativamente menor que la alcanzada en el mismo período de 2025, cuando en agosto la inflación acumulada superó el 18%.

En tanto, la variación de precios a doce meses en esta gestión llegó al 5,02%.

PUBLICIDAD

El comportamiento de agosto estuvo marcado principalmente por el incremento del precio de la carne de pollo durante los primeros días del mes. De acuerdo con el INE, el alza estuvo relacionada con el retraso en la recuperación de la producción avícola provocado por los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, durante las protestas sociales contra el Gobierno.

Sin embargo, el precio del pollo comenzó a bajar desde la segunda semana de agosto y mantuvo esa tendencia hasta el cierre del mes, debido a la progresiva normalización del ciclo de producción, según explicó la entidad.

Una mujer mira los precios de pollo en el estante de un supermercado en La Paz, Bolivia, durante las protestas sociales que dificultaron el abastecimiento de alimentos en la sede de Gobierno. 18 de junio de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Entre los productos que también registraron incrementos se mencionaron los teléfonos celulares, el almuerzo y el queso. En contraste, los precios del transporte interdepartamental en autobús, el tomate, la carne de res, la arveja y el huevo disminuyeron durante el mes.

PUBLICIDAD

El aumento de precios se reflejó en varias zonas del país. En los departamentos andinos de Oruro y Potosí se registró la variación más alta, con 1,38% y 1,36% respectivamente. En tanto, en cuatro municipios de Santa Cruz, la región productiva al este del país, el incremento llegó al 1,25%.

La evolución de los precios se produce en un contexto de crisis económica y una elevada inflación acumulada en Bolivia. En 2025, el país cerró con una tasa anual de 20,4%, uno de los registros más altos de las últimas décadas.

La escalada inflacionaria es parte de una crisis económica que se profundizó en Bolivia durante los últimos años debido a la caída de los ingresos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos, el deterioro de las reservas internacionales y la escasez de dólares. La menor disponibilidad de divisas encareció las importaciones y dificultó el acceso a insumos, combustibles y bienes producidos en el exterior, mientras que los problemas de abastecimiento de carburantes también afectaron los costos de transporte y producción.

PUBLICIDAD

Bloqueos y protestas sociales contra el Gobierno cercaron las ciudades de La Paz y El Alto, entre mayo y junio, dificultando el acceso de alimentos y otros insumos de primera necesidad (REUTERS/ Claudia Morales)

Esta combinación de factores se tradujo en un incremento sostenido del precio de la canasta familiar y otros insumos de primera necesidad. Desde hace más de tres años, los consumidores bolivianos enfrentan un alza en el costo de productos como carne, pollo, arroz, aceite y otros de consumo cotidiano, una situación que se agrava con la reducción del poder adquisitivo de los hogares.

Para 2026, el Gobierno había estimado inicialmente una inflación anual del 14%, aunque las autoridades monetarias elevaron posteriormente sus previsiones. El Banco Central de Bolivia proyectó en agosto que el Índice de Precios al Consumidor cerrará el año en 9,22%, aunque advirtió sobre factores internos y externos que podrían presionar nuevamente los precios.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer el índice acumulado del año, el nuevo ministro de Economía, Christian Burgos, señaló que no debería haber mayor variación de precios debido a que hubo un alza sustancial en la gestión anterior. “La economía (ahora) tiene las divisas para poder funcionar y el mercado así lo ha demostrado estos meses”, afirmó en entrevista con Cadena A.