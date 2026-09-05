América Latina

La inflación acumulada en Bolivia llega al 3%: en el mismo período de 2025 era superior al 18%

El índice mensual de agosto subió en 1,1%, pero el porcentaje acumulado es significativamente menor al del año pasado en la misma época

Una mujer camina frente a puestos de venta callejera en Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
Una mujer camina frente a puestos de venta callejera en Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
Guardar

La inflación en Bolivia subió 1,1% en agosto y acumuló un 3% en los primeros ocho meses de 2026, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es significativamente menor que la alcanzada en el mismo período de 2025, cuando en agosto la inflación acumulada superó el 18%.

En tanto, la variación de precios a doce meses en esta gestión llegó al 5,02%.

PUBLICIDAD

El comportamiento de agosto estuvo marcado principalmente por el incremento del precio de la carne de pollo durante los primeros días del mes. De acuerdo con el INE, el alza estuvo relacionada con el retraso en la recuperación de la producción avícola provocado por los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, durante las protestas sociales contra el Gobierno.

Sin embargo, el precio del pollo comenzó a bajar desde la segunda semana de agosto y mantuvo esa tendencia hasta el cierre del mes, debido a la progresiva normalización del ciclo de producción, según explicó la entidad.

Una mujer mira los precios de pollo en el estante de un supermercado en La Paz, Bolivia, durante las protestas sociales que dificultaron el abastecimiento de alimentos en la sede de Gobierno. 18 de junio de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
Una mujer mira los precios de pollo en el estante de un supermercado en La Paz, Bolivia, durante las protestas sociales que dificultaron el abastecimiento de alimentos en la sede de Gobierno. 18 de junio de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Entre los productos que también registraron incrementos se mencionaron los teléfonos celulares, el almuerzo y el queso. En contraste, los precios del transporte interdepartamental en autobús, el tomate, la carne de res, la arveja y el huevo disminuyeron durante el mes.

PUBLICIDAD

El aumento de precios se reflejó en varias zonas del país. En los departamentos andinos de Oruro y Potosí se registró la variación más alta, con 1,38% y 1,36% respectivamente. En tanto, en cuatro municipios de Santa Cruz, la región productiva al este del país, el incremento llegó al 1,25%.

La evolución de los precios se produce en un contexto de crisis económica y una elevada inflación acumulada en Bolivia. En 2025, el país cerró con una tasa anual de 20,4%, uno de los registros más altos de las últimas décadas.

La escalada inflacionaria es parte de una crisis económica que se profundizó en Bolivia durante los últimos años debido a la caída de los ingresos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos, el deterioro de las reservas internacionales y la escasez de dólares. La menor disponibilidad de divisas encareció las importaciones y dificultó el acceso a insumos, combustibles y bienes producidos en el exterior, mientras que los problemas de abastecimiento de carburantes también afectaron los costos de transporte y producción.

Bloqueos y protestas sociales contra el Gobierno cercaron las ciudades de La Paz y El Alto, entre mayo y junio, dificultando el acceso de alimentos y otros insumos de primera necesidad (REUTERS/ Claudia Morales)
Bloqueos y protestas sociales contra el Gobierno cercaron las ciudades de La Paz y El Alto, entre mayo y junio, dificultando el acceso de alimentos y otros insumos de primera necesidad (REUTERS/ Claudia Morales)

Esta combinación de factores se tradujo en un incremento sostenido del precio de la canasta familiar y otros insumos de primera necesidad. Desde hace más de tres años, los consumidores bolivianos enfrentan un alza en el costo de productos como carne, pollo, arroz, aceite y otros de consumo cotidiano, una situación que se agrava con la reducción del poder adquisitivo de los hogares.

Para 2026, el Gobierno había estimado inicialmente una inflación anual del 14%, aunque las autoridades monetarias elevaron posteriormente sus previsiones. El Banco Central de Bolivia proyectó en agosto que el Índice de Precios al Consumidor cerrará el año en 9,22%, aunque advirtió sobre factores internos y externos que podrían presionar nuevamente los precios.

Tras darse a conocer el índice acumulado del año, el nuevo ministro de Economía, Christian Burgos, señaló que no debería haber mayor variación de precios debido a que hubo un alza sustancial en la gestión anterior. “La economía (ahora) tiene las divisas para poder funcionar y el mercado así lo ha demostrado estos meses”, afirmó en entrevista con Cadena A.

Temas Relacionados

BoliviaINEinflaciónCrisis en Boliviainflación en Bolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Detienen a transportista panameño tras encontrar a una mujer nicaragüense oculta en camión

La intervención se produjo tras una alerta del escaneo en una inspección rutinaria del área de transportistas, según informaron las autoridades

Costa Rica: Detienen a transportista panameño tras encontrar a una mujer nicaragüense oculta en camión

El Insivumeh advierte que el volcán de Fuego en Guatemala mantiene explosiones y puede generar caída de ceniza

La institución reportó de cuatro a seis eventos por hora, con columnas que alcanzan 5.000 metros y se desplazan hasta 30 kilómetros hacia el oeste y noroeste, con riesgo para varias localidades

El Insivumeh advierte que el volcán de Fuego en Guatemala mantiene explosiones y puede generar caída de ceniza

Diecisiete transferencias en 41 minutos: así operaba una red de “mulas financieras” acusada de mover dinero robado en Honduras

La ATIC capturó a seis personas cuyas cuentas habrían recibido L586.579 (US$21.803) sustraídos a un cliente bancario mediante ingeniería social.

Diecisiete transferencias en 41 minutos: así operaba una red de “mulas financieras” acusada de mover dinero robado en Honduras

Policía de República Dominicana desmiente lista sobre 18 niños desaparecidos entre 2024 y 2026

La institución policial confirmó que no existen registros del caso de 18 niños presuntamente desaparecidos en el país y ubicó el origen de la publicación engañosa en New Jersey, Estados Unidos

Policía de República Dominicana desmiente lista sobre 18 niños desaparecidos entre 2024 y 2026

La presidenta Laura Fernández ve con buenos ojos operaciones terrestres de Estados Unidos en Costa Rica

La mandataria dijo que un despliegue de tropas sería beneficioso si apunta a metas compartidas contra redes criminales, aunque subrayó que no hay gestiones vigentes y que el Congreso debe autorizarlo

La presidenta Laura Fernández ve con buenos ojos operaciones terrestres de Estados Unidos en Costa Rica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 4 de septiembre

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 4 de septiembre

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 4

Murió un nene de 2 años tras el ataque de un pitbull y es el segundo caso fatal en pocas horas en Córdoba

El desgarrador momento de la mamá de Matías Suárez por la absolución de los tres médicos acusados por la muerte de su hijo

Detuvieron a cuatro hombres por el ataque con ácido a la joven de Tres de Febrero: los nexos y las teorías que evalúan

DEPORTES

Franco Florio, el velocista que cruzó el Atlántico para cumplir su sueño olímpico: “Quiero correr menos de 10 segundos”

Franco Florio, el velocista que cruzó el Atlántico para cumplir su sueño olímpico: “Quiero correr menos de 10 segundos”

El boxeador argentino Alan “Veneno” Cháves perdió el título latino y su invicto ante Eridson García

Tomás Etcheverry le dedicó su mejor actuación en el US Open a su papá: “Está atravesando una situación complicada”

La frase de Hernán Galíndez sobre la posible llegada de Marcelo Gallardo a la selección de Ecuador

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande cierra su gira mundial y promociona Focker-in-Law: “Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida”

Ariana Grande cierra su gira mundial y promociona Focker-in-Law: “Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida”

“The Who nunca ha vuelto a ser lo mismo desde que Keith murió”, afirma Roger Daltrey tras la vuelta de Zak Starkey

La serie de “Harry Potter” encuentra a sus nuevos Dobby, Tom Riddle y Ginny: ¿quiénes son los actores elegidos?

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?