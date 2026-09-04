Grave escándalo en la Fórmula 1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez del Caso Gasly y se cruzó con el jefe rival en plena conferencia

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Flavio Briatore tomó el micrófono en la conferencia de prensa conjunta con los directores de otros equipos e hizo explotar el escándalo por los aires. Apenas horas después de conocerse la decisión del Tribunal de Apelaciones de la FIA de retirarle el podio a Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco, el líder de Alpine fue protagonista de un evento ante los medios: acusó a McLaren de estar vinculado a uno de los jueces que tomó esta determinación, planteó que le regalaron dos coches y el jefe de esa escudería le salió al cruce en vivo.

“Esto es muy injusto. Pero, ya sabes, aceptamos la decisión, aunque lo que resulta muy extraño es que hubiera cuatro jueces en el panel”, abrió la puerta para iniciar su explosiva declaración tras la primera pregunta de la rueda de prensa. “Uno de los jueces actuó como un fiscal. Eso no es un gran problema. El problema es que tiene una estrecha relación con la empresa McLaren”, agregó señalando a su costado, donde estaba justamente sentado Andrea Stella, team principal de McLaren. Mientras tomaba un papel, planteó: “Tenemos una bonita foto de este tipo en un discurso para McLaren en 2018 en MSO, Beverly Hills”.

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“Tiene una fundación, se llama One Drop, y McLaren le donó dos o tres autos McLaren. Esto fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado con un equipo que estaba reclamando contra nosotros”, afirmó el directivo italiano de 76 años.

Inmediatamente le preguntaron a Stella por estas graves acusaciones que lanzó Briatore, pero evitó meterse inicialmente: “Mi reacción se refiere a la decisión de la Corte Internacional de Apelaciones. Si queremos hablar de eso, con gusto daré mi opinión. Acabamos de publicar también un comunicado. Si quieres hablar de este tipo de acusaciones, creo que no es el momento adecuado”.

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En ese marco, Stella reconoció que era una decisión que “definitivamente celebramos” y aseguró que era “muy importante” para darle claridad al reglamento. “Presentamos una apelación porque queríamos asegurarnos de que se buscara esa claridad. Teníamos inquietudes que iban más allá del hecho de que pudiéramos haber perdido dos puntos del campeonato. Probablemente, estos dos puntos del campeonato no vayan a marcar ninguna diferencia. Nos preocupaba la aplicación de la igualdad y la equidad deportivas, y esto es importante. Y esto no solo es importante para McLaren. De hecho, no solo Red Bull presentó la apelación, sino que todos los equipos estuvieron presentes en la audiencia porque este fue un momento muy importante en términos de aclarar cómo aplicamos las reglas”, se defendió.

Briatore volvió a interceder en la conferencia en ese momento y salió al cruce de los argumentos de Stella. Dijo que estaba “muy bien” hablar del reglamento, aunque insistió: “Pero lo que es injusto es que un juez estuviera vinculado con McLaren. Eso es injusto. Normalmente, un juez debe ser independiente, por completo. Y este juez, cuyo nombre suena un poco a italiano, pero es estadounidense, se llama Filippo Marchino”.

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Lejos de bajar el tono, el directivo italiano del equipo con sede en Enstone disparó: “Filippo Marchino es juez; se comportó de manera muy desagradable durante la audiencia, actuando como un fiscal. Y después descubrimos cuál es la razón por la que este tipo se comportó de manera tan desagradable. Está muy vinculado a McLaren. Eso lo noté”.

En la transcripción oficial que ofreció la FIA de la rueda de prensa, reflejaron que Briatore apuntó que “independientemente de lo que haya dicho Stella, por el bien del deporte” lo que pretendía Alpine era un juez “independiente”. “Y no alguien que dé un discurso a favor de McLaren ni alguien que utilice un auto de McLaren en un evento de caridad. Ese es el punto. Después de eso, los puntos uno, tres, dos, cuatro, cinco, no me importan. Lo que me importa… Me sorprende mucho que este tipo tenga vínculos con McLaren", señaló el directivo italiano.

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Ante todos estos descargos de su par de Alpine, Andrea Stella fue consultado una vez más sobre el tema y decidió sí apuntar contra Briatore. “Entiendo que nos estamos adentrando en un terreno delicado en lo que respecta a quién fue el encargado de juzgar este caso, pero ¿rechazarías al menos cualquier insinuación de que McLaren tuvo alguna influencia en la designación de la persona encargada de supervisar este caso? Además, ¿qué más debe suceder ahora para evitar que la F1 vuelva a encontrarse en esta situación?“, le preguntó el enviado de Sky Sports.

“Me parece que el hecho de que esta conferencia tome este rumbo es bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto. Y si alguien hace este tipo de acusaciones —que parecen bastante graves—, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice en un foro público. La audiencia, todo el proceso ante el Tribunal Internacional de Apelaciones, se llevó a cabo con los más altos estándares y no deberíamos cuestionar esta etapa como se ha hecho”, se defendió Stella.

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Andrea Stella, uno de los líderes de McLaren, compartió la explosiva conferencia con Briatore (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

La conferencia de prensa de la FIA estaba planificada previamente con las presencias de Briatore, Stella y Frédéric Vasseur, líder de Ferrari. “Creo que no fue un caso fácil de juzgar. Puedo entender la frustración de todos. En cuanto al resto de la discusión, dejaré que Andrea y Flavio la resuelvan entre ellos. Pero no, creo que no fue fácil. También pagamos la penalización en Mónaco con Lewis y, en menor medida, con Charles. Pero puedo entender la frustración porque no teníamos la sensación de haber entrado a toda velocidad al carril de boxes. Por lo demás, es un tema que deben discutir ellos”, señaló Vasseur sobre el tema al ser consultado, según la transcripción que ofreció la FIA.

Hay que tener en cuenta que McLaren y Red Bull Racing fueron los que presentaron su apelación ante la FIA para revisar el caso. Pierre Gasly había recibido dos sanciones durante el Gran Premio de Mónaco, pero el equipo lo instó a no cumplirlas para luego reclamar un error de medición que derivó en varios castigos erróneos a otros pilotos a lo largo del evento. El francés cruzó la meta en el tercer lugar, pero automáticamente fue desplazado a la séptima posición. Alpine reclamó, la FIA le dio la razón y Gasly finalmente había sido condecorado con el tercer escalón del podio.

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Sin embargo, la apelación de McLaren y Red Bull prosperó: este viernes, minutos antes del inicio del Gran Premio de Italia en Monza, se conoció que el francés de Alpine caería otra vez al séptimo lugar 89 días después de terminada la carrera. En ese contexto, Isack Hadjar ascendería al tercer lugar, Oscar Piastri al cuarto, Liam Lawson al quinto y Arvid Lindblad al sexto.

Según detalló la FIA, el Tribunal Internacional de Apelaciones que resolvió el tema fue presidido por Michael Grech de Malta, quien estuvo acompañado por Tomas Borec (Eslovaquia), Luigi Fumagalli (Italia) y Filippo Marchino (Estados Unidos/Italia). Este último integrante del jurado es contra el que apuntó Briatore.

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El tema va mucho más allá de un tercer puesto o un séptimo. Alpine pelea por los nueve puntos que le resta esta decisión en el Campeonato de Constructores: llegó a Monza a tres unidades del quinto lugar que pertenece a Racing Bulls y ahora pasó a estar a 16 puntos. Cada lugar que se asciende en esa tabla significa una suma millonaria en dólares para el presupuesto del próximo año.

Briatore no escondió su enojo durante la conferencia de prensa que se celebró este viernes en el Gran Premio de Italia (Foto: AP/Luca Bruno)