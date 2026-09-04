Entretenimiento

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

La ganadora del Oscar explicó por qué limita el uso de toxina botulínica y reveló cuál es el procedimiento facial que despierta su interés

Aunque negó haberse sometido a un lifting facial, la actriz reconoció que podría recurrir a este procedimiento en el futuro (REUTERS/Carlos Jasso)
Aunque negó haberse sometido a un lifting facial, la actriz reconoció que podría recurrir a este procedimiento en el futuro (REUTERS/Carlos Jasso)
Guardar

Jennifer Lawrence habló con franqueza sobre los procedimientos estéticos que utiliza, los tratamientos que forman parte de su rutina y las cirugías plásticas que ha evaluado hacerse. La actriz, que está a punto de cumplir 36 años, admitió que es cautelosa con las intervenciones en su rostro debido a que quiere conservar su expresividad.

“No puedo hacerme demasiadas cosas. Necesito tener movimiento en mi cara; me pongo baby Botox, pero no puedo hacer mucho”, afirmó en una conversación con Vogue publicada el 3 de septiembre.

PUBLICIDAD

El llamado “baby Botox” consiste en dosis reducidas de toxina botulínica, una alternativa que busca suavizar ciertas líneas sin limitar por completo el movimiento de los músculos del rostro.

La actriz explicó que prefiere mantener cierto movimiento facial antes que recurrir a grandes cantidades de toxina botulínica (REUTERS/Manon Cruz)
La actriz explicó que prefiere mantener cierto movimiento facial antes que recurrir a grandes cantidades de toxina botulínica (REUTERS/Manon Cruz)

Lawrence aseguró que también apuesta por los tratamientos faciales para mantener el aspecto de su piel. “Si mi piel va a estar un poco más flácida de lo que me gustaría, al menos se ve luminosa y bonita”, declaró.

PUBLICIDAD

La rutina que sigue para cuidar su rostro

Durante su visita al Dior Spa Cipriani, en Venecia, la actriz se sometió a un tratamiento facial de varios pasos y a un masaje que, según calculó, le tomó unas cinco horas y media en total. También dijo que le gusta el drenaje linfático para reducir la hinchazón después de los vuelos largos.

En casa, su rutina actual incluye tretinoína, conocida como “Tret”, como parte de su “jornada con el retinol”. Debido a que el producto puede provocarle enrojecimiento, Lawrence incorporó una crema que normalmente se usa para la dermatitis del pañal.

“Cuando estás aumentando el retinol y tu cara se pone roja, [recomiendo] dormir con Desitin. Noté que hacía que mis poros se vieran más pequeños y aliviaba el enrojecimiento”, contó a Vogue.

Su método de hidratación incluye una crema de noche, tretinoína y una combinación de agua y aceite para ayudar a retener la humedad (REUTERS/Daniel Cole)
Su método de hidratación incluye una crema de noche, tretinoína y una combinación de agua y aceite para ayudar a retener la humedad (REUTERS/Daniel Cole)

También explicó la técnica que utiliza para aplicar sus productos. “Tienes que hacer un sándwich”, dijo. Primero coloca una crema de noche muy hidratante, después aplica Tret y, por último, utiliza agua y aceite. Según explicó, el aceite ayuda a retener el agua sobre la piel.

La actriz también protege su rostro del sol debido al melasma que tiene en las mejillas. Desde que comenzó con la tretinoína, contó que utiliza una bufanda para cubrir esas zonas. Además, aplica protector solar en sus manos como parte de su cuidado de la piel.

¿Qué piensa de la cirugía plástica?

Lawrence también habló de procedimientos que todavía no se atreve a realizar. Uno de ellos son las transferencias de grasa, una tendencia que observa con interés, pero que le genera temor. “Apoyo que otras personas se las hagan porque quiero seguir observando y ver qué pasa, pero no sé si yo lo haría”, declaró.

En cambio, reconoció que existe una cirugía que le gustaría probar: la extracción de grasa bucal. “No puedo porque todo el mundo se daría cuenta, pero quiero que sepan que quiero hacerlo”, confesó.

Jennifer Lawrence
Entre las intervenciones que despiertan su interés está la extracción de grasa bucal, aunque considera que el cambio sería demasiado evidente.(REUTERS/Carlos Jasso)

La actriz ya había hablado anteriormente de otra intervención. Tras el nacimiento de su segundo hijo, reveló que contemplaba someterse a un aumento de senos debido a los cambios que experimentó su cuerpo después del embarazo. “Todo volvió a la normalidad, prácticamente, después del primero. Después del segundo, nada volvió a la normalidad”, dijo en una entrevista previa con The New Yorker.

Lawrence también negó haberse sometido a un lifting facial, pese a las especulaciones sobre su apariencia. “¡Pero lo voy a hacer!”, afirmó sobre la posibilidad de experimentar con ello en el futuro.

Temas Relacionados

Jennifer LawrencecirugíasBellezaEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

El actor de 65 años, distinguido con el León de Oro en Venecia, habló sobre las prioridades familiares que reordenaron su carrera y adelantó detalles del rodaje de Ocean’s 14

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

Evan, exmiembro de ENHYPEN, revela que sufrió cáncer infantil: “Mis amigos morían y yo seguía pensando que quería vivir, quería volver a casa”

El cantante confesó que fue diagnosticado con linfoma maligno en cuarto grado y explicó cómo aquella experiencia llegó hasta su nueva música

Evan, exmiembro de ENHYPEN, revela que sufrió cáncer infantil: “Mis amigos morían y yo seguía pensando que quería vivir, quería volver a casa”

La última decisión de Dolly Parton: mantener en secreto su lucha contra el cáncer

Su sobrina Jada Star habló sobre los últimos días de la artista y explicó la razón detrás del silencio familiar sobre su enfermedad

La última decisión de Dolly Parton: mantener en secreto su lucha contra el cáncer

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

La artista describió la ruptura como el tramo más duro de su gira y contó cómo terminó encontrando en Trudeau "la pieza que faltaba del rompecabezas"

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

El director Jesús Braceras explicó cómo pensó la identidad visual y sonora de la serie protagonizada por Darío Barassi y Yayo Guridi para Disney+

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

DEPORTES

Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza

Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza

Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Tras debutar con el 26, Dibu Martínez cambiará el número y Chelsea tomó una curiosa medida con los fanáticos que habían comprado su camiseta

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones de su Alpine y firmó una primera jornada positiva en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto habló luego de estrenar las actualizaciones de su Alpine en Monza: problema en el motor y preocupación tras la segunda práctica

TELESHOW

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

La coincidencia entre Lali Espósito y Tini Stoessel que alimentó rumores de una presentación conjunta

Sol Abraham entró en crisis en Gran Hermano y un grito del exterior la rescató en su momento más difícil

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas tras el escándalo por los pasaportes: las versiones cruzadas del acuerdo

Luis Machín habló de su rol como Barreda y apuntó contra Gustavo Cordera: “Se intenta instalar que se mata por amor”

INFOBAE AMÉRICA

“¡Ayúdame!”: ataque dentro de una vivienda deja dos muertos y cuatro heridos en Guayape, Honduras

“¡Ayúdame!”: ataque dentro de una vivienda deja dos muertos y cuatro heridos en Guayape, Honduras

Panamá adjudicó a una sola empresa la construcción de dos cárceles por más de $267 millones

El Salvador recibe la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad en la frontera de Las Chinamas

Comisión de Postulación difunde el listado de los 40 aspirantes a contralor para Guatemala y abre impugnaciones ciudadanas

La industria turística de República Dominicana aporta el 15.9% del PIB