Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del GP de Italia Tras dejar una sensación positiva en la jornada del viernes, el argentino de Alpine intenta continuar con sus buenos resultados en la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo enfrenta a Taylor Fritz, número 10° del mundo, por los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo El argentino se mide ante el estadounidense por un lugar en los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada, instancia a la que Tomás Etcheverry ya accedió tras vencer a Mariano Navone

Los Pumas se enfrentarán con Australia en Mendoza: hora, TV y formaciones El seleccionado argentino de rugby se medirá ante los Wallabies por un nuevo test match. Desde las 18, con transmisión de ESPN y Disney + Premium

La selección argentina femenina disputará el partido inaugural del Mundial Sub 20 ante Polonia: hora, TV y probables formaciones El conjunto dirigido por Christian Meloni abrirá su participación en Katowice frente al seleccionado anfitrión este sábado desde las 10 de la mañana. Televisarán TV Pública y DSports