Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido y televisación:
16:30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
15:30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
14:30 Colombia, Ecuador y Perú
13:30 México
21:30 España
*Televisará ESPN Premium (pack premium) para toda Argentina
El historial entre Gimnasia de Mendoza y Boca: 9 partidos disputados
Gimnasia ganó 3
Boca ganó 2
Empataron 4
Probables formaciones:
Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Luciano Cingolani, Estaban Fernández, Facundo Lencioni; e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Rodolfo Arruabarrena
El Lobo mendocino y el Xeneize, frente a frente
Gimnasia, una de las grandes sorpresas de este certamen, afrontará un partido histórico en condición de local frente a Boca, que acaba de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina y en unos días iniciará su serie de cuartos de Sudamericana. Ambos sueñan con sumar de a tres para afianzarse en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.
¡Bienvenidos a la previa de Gimnasia de Mendoza-Boca por la fecha 8 del Torneo Clausura!