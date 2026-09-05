Deportes

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Desde las 16:30 en Cuyo, el Xeneize se medirá con uno de los protagonistas del Clausura. Televisará ESPN Premium

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Horarios del partido y televisación:

16:30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

15:30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

14:30 Colombia, Ecuador y Perú

13:30 México

21:30 España

*Televisará ESPN Premium (pack premium) para toda Argentina

10:00 hsHoy

El historial entre Gimnasia de Mendoza y Boca: 9 partidos disputados

Gimnasia ganó 3

Boca ganó 2

Empataron 4

09:34 hsHoy

Probables formaciones:

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Luciano Cingolani, Estaban Fernández, Facundo Lencioni; e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Rodolfo Arruabarrena

09:34 hsHoy

El Lobo mendocino y el Xeneize, frente a frente

Gimnasia, una de las grandes sorpresas de este certamen, afrontará un partido histórico en condición de local frente a Boca, que acaba de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina y en unos días iniciará su serie de cuartos de Sudamericana. Ambos sueñan con sumar de a tres para afianzarse en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

09:20 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa de Gimnasia de Mendoza-Boca por la fecha 8 del Torneo Clausura!

Gimnasia de Mendoza vs. Boca previa

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