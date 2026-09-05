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Francisco Cerúndolo enfrenta a Taylor Fritz, número 10° del mundo, por los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

El argentino se mide ante el estadounidense por un lugar en los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada, instancia a la que Tomás Etcheverry ya accedió tras vencer a Mariano Navone

Francisco Cerúndolo se presenta en la tercera ronda del Us Ope frente al local Taylor Fritz (AP Kirsty Wigglesworth)
Francisco Cerúndolo se presenta en la tercera ronda del Us Ope frente al local Taylor Fritz (AP Kirsty Wigglesworth)
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Francisco Cerúndolo se prepara para el examen más exigente de lo que va del US Open en la tercera ronda, donde tendrá del otro lado de la red al local Taylor Fritz, número 10° del mundo y uno de los candidatos a quedarse con el trofeo en el certamen neoyorquino. El partido se podrá ver en vivo por la pantalla de ESPN y el canal de streaming de Disney+.

El hermano mayor de los Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 25 del ranking ATP Tour, llega a este cruce tras dejar en el camino al alemán Jan-Lennard Struff (44°) en una batalla a cinco sets que duró tres horas y 54 minutos. Con este triunfo, el porteño avanzó por primera vez a la fase de 32 en Flushing Meadows. Fritz, por su parte, finalista en 2024, viene de aplastar al italiano Mattia Bellucci (95°) por 6-0, 6-1 y 6-1.

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El jugador albiceleste hizo autocrítica tras el triunfo ante Struff, un partido en el que los números reflejaron sus altibajos: convirtió 19 aces pero también cometió 13 dobles faltas, y tuvo una baja efectividad con el primer servicio de apenas el 53%, aunque ganó el 74% de los puntos con ese golpe. En cuanto a los quiebres, salvó 7 de los 11 break points que enfrentó y, del otro lado, generó 18 chances propias, de las cuales capitalizó 7. El balance ofensivo también fue parejo: 51 tiros ganadores contra 39 errores no forzados.

“No jugué bien, la verdad. Tuve algunos ratitos, como en los games de saque en el quinto set. Eso creo que fue lo mejor”, fueron las palabras del campeón de esta temporada en el Argentina Open y en Queen’s.

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El partido entre ambos será la tercera vez que se vean las caras. El historial indica que se enfrentaron en dos ocasiones con un antecedente que puede servirle de envión anímico al argentino. El único triunfo de Cerúndolo llegó, justamente, en un Grand Slam en Roland Garros 2023, en la tercera ronda, el porteño dio vuelta un partido que arrancaba cuesta arriba para imponerse 3-6, 6-3, 6-4 y 7-5. La otra cara la tuvo Fritz, que se llevó el duelo más reciente en 2024, en los cuartos de final de Madrid, por 6-1, 3-6 y 6-3.

La organización dispuso que el encuentro abra la jornada de la cancha principal, la Arthur Ashe desde la 12:30 (hora argentina).

Francisco Cerúndolo busca clasificarse por primera vez a los octavos de final del Us Open (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Francisco Cerúndolo busca clasificarse por primera vez a los octavos de final del Us Open (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

El porteño buscará acceder por cuarta vez a los octavos de final de un Grand Slam, instancia que ya alcanzó en Roland Garros 2023 y 2024 y en el Australian Open 2026. De conseguirlo, se sumará a su compatriota Tomás Etcheverry, quien este viernes superó a Mariano Navone en sets corridos por 6-4, 6-4 y 6-3.

El platense, por un lugar en los cuartos de final, se medirá con el estadounidense Alex Michelsen (46°), verdugo del español Daniel Mérida (39°) por 7-6(5), 6-4 y 6-3.

Vale remarcar que con esta victoria, el Retu se convirtió en el segundo argentino de esta década en meterse entre los 16 mejores del singles masculino del US Open, igualando a Diego Schwartzman, en 2021.

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