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“Fue la decisión correcta”: Flavio Briatore explicó por qué Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 con Alpine en 2027

El líder de la escudería francesa subrayó el progreso del piloto argentino en lo que va de 2026 como uno de los puntos para decidir su continuidad en la previa al GP de Italia

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Este viernes, en el arranque de las primeras prácticas del GP de Italia en Monza, la Fórmula 1 se vio convulsionada por la decisión del Tribunal de Apelaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de retirarle el podio logrado en Mónaco a Pierre Gasly y la posterior acusación del líder de Alpine, Flavio Briatore, por un presunto conflicto de intereses de uno de los jueces con McLaren (uno de los reclamantes) recrudeció el escándalo en plena conferencia de prensa. En medio de ese intercambio con los periodistas, Briatore también se permitió explicar por qué decidió la renovación de Franco Colapinto en la escudería francesa.

Uno de los periodistas presentes le consultó sobre las razones detrás del anuncio del piloto argentino como compañero de Gasly en un contrato que se prolonga por un año con una opción de renovación automática para 2028. “Lo más importante en el equipo ahora es la consistencia. Para 2027, creemos que lo mejor era mantener la alineación, los dos pilotos que tenemos”, remarcó Briatore a la hora de conservar la misma dupla por segundo año consecutivo (en 2025, Colapinto reemplazó a Doohan a principios de ese calendario).

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Más adelante, el italiano resaltó el progreso del ex conductor de Williams a lo largo de estas temporadas en el team: “Franco está mejorando este año. Es mucho mejor que el año anterior. Todavía es muy joven. Es la segunda temporada, básicamente la primera temporada completa en la Fórmula 1. Creo que fue la decisión correcta mantener a los dos pilotos que tenemos”.

“Franco está muy contento de quedarse en el equipo y la relación entre Franco y Pierre es estupenda por el momento, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Pero la consistencia es el primer hecho que queremos mantener en el equipo”, concluyó en otra muestra de respaldo a Colapinto.

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*El resumen de la jornada

Estos dichos sucedieron después de que el intercambio con la Fórmula 1 y los medios presentes haya iniciado con una consulta a Flavio Briatore sobre el tema del momento en el paddock. Vale recordar, Pierre Gasly había logrado un tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco, pero arrastraba una penalización por superar la velocidad permitida en la calle de boxes y cayó hasta el séptimo lugar. Sin embargo, la Máxima comprobó la existencia de un error de medición y le restituyó el podio en una medida que provocó la queja de las demás escuderías.

Ahora, con la decisión final del Tribunal de Apelaciones de la FIA, Briatore apuntó contra una de las personas involucradas en el caso: “Esto es muy injusto, pero aceptamos la decisión. Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces en el panel. Uno de los jueces, Filippo Marchino, actúa como fiscal. Esto no es un gran problema. El problema es que está muy vinculado a la empresa McLaren, porque tenemos una bonita foto de este tipo en un discurso para McLaren en 2018 en Beverly Hills. Tiene una fundación, se llama Fundación One Drop, y McLaren donó dos, tres coches McLaren. Esto fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que nos estaba procesando”.

En la sala de prensa también estaban presentes los directores de Ferrari y McLaren, Frederic Vasseur y Andrea Stella. Debido a esto, se le pidió una reflexión al propio Stella sobre los dichos de Flavio e hizo hincapié en la cuestión reglamentaria, luego de que casi todos los pilotos habían cumplido su penalidad en pista, salvo Gasly.

A continuación, lo cruzó el hombre fuerte de Alpine: “Muy bien hablar del punto uno, P2, P3, pero lo injusto es que un juez estuviera vinculado con McLaren. Esto es injusto. El juez normalmente necesita ser independiente, completamente. Y este juez fue muy desagradable durante la audiencia, estaba actuando como fiscal. Y después, descubrimos cuál es la razón de por qué este tipo fue tan desagradable. Está muy vinculado con McLaren. Esto lo noté. Entonces, lo que sea que Stella haya dicho, por el deporte, por esto, primero creo que el juez necesita ser independiente. Y no alguien que esté dando el discurso para McLaren y alguien que esté usando el auto McLaren en la caridad. Este es el punto. Después de eso, el punto uno, uno, tres, dos, cuatro, cinco, no me importa. Estoy muy sorprendido de que este tipo tenga el vínculo con McLaren”.

*El rendimiento de Franco Colapinto en las dos sesiones de práctica

Más tarde, el reportero de Sky Sports, Craig Slater, le preguntó a Andrea Stella en la conferencia sobre estas acusaciones y el líder del vigente campeón del mundo cuestionó los dichos de su colega: “Me parece que esta conferencia que va en esta dirección es bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto. Y si alguien hace este tipo de acusaciones –que parecen bastante serias– va a tener que asumir la responsabilidad de lo que está diciendo en un foro público. La audiencia, todo el Tribunal Internacional de Apelación, se llevó a cabo con los más altos estándares y no deberíamos cuestionar esta fase como se ha hecho”.

Lejos de bajar el torno de la discusión, Briatore volvió a tomar el micrófono frente a las consultas de los cronistas: “Acepto todo. Lo que no acepto es que cuando tienes al juez, al panel, necesitamos a alguien independiente. Solo eso. Nuestra gran pregunta es por qué alguien involucrado con McLaren formó parte del panel en este caso. Así de simple”.

Además, Flavio Briatore no descartó continuar el reclamo judicial sobre lo sucedido el domingo 7 de junio en el Principado: “Lo hemos estado pensando. Esperemos a que pase el fin de semana y luego lo pensaremos. Por el momento, no lo sé”.

La decisión del Tribunal de Apelaciones afecta de manera clara a Alpine, al que le fueron retirados nueve puntos en el campeonato de constructores, y ahora está a 16 unidades del quinto lugar que ostenta Racing Bulls. La escudería satélite del energizante salió beneficiada en esta determinación: tanto Arvid Lindblad como Liam Lawson subieron una posición cada uno en la grilla de Mónaco y le dieron cuatro puntos extra al team.

En torno a esta pelea, las primeras sensaciones del fin de semana fueron agridulces para el equipo francés. Al inicio, Alpine metió a sus dos autos en el Top 10 de la Práctica 1 con el agregado de que Paul Aron había tomado el lugar de Pierre Gasly, mientras que Racing Bulls solo tuvo a Lindblad por encima de ambos. Sin embargo, la última escudería mejoró para la Práctica 2 y metió a sus dos hombres en los 10 primeros lugares (7° y 10°). En contraposición, Franco Colapinto y Gasly cerraron 11° y 14°, respectivamente.

Este retroceso en el segundo entrenamiento fue parte de las preguntas a Colapinto al término de la sesión: “En la FP2 estábamos un poquito perdidos. Dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué. Si es la temperatura, porque hizo más calor o qué es lo que pasó. Costó más, el auto no iba tan bien, estaba un poco suelto. No tenía grip (agarre) en mitad de curva e iba de trompa. En la salida tenía poco grip trasero. En general, no evolucionamos nada. Siento que empeoramos bastante”.

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