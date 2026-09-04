Pierre Gasly explotó tras la sanción que le quitó el podio del Gran Premio de Mónaco: “Nos robaron”

El francés de Alpine fue relegado de su puesto tres meses después de la carrera

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Pierre Gasly recibió un duro revés luego de que el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA resolviera quitarle el podio que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco. El francés, que cayó al séptimo lugar tres meses después de la carrera, explotó por la situación y apuntó contra la decisión. Steve Nielsen, director de Alpine, también expresó su disgusto por la situación y el jefe del equipo Flavio Briatore lanzó una explosiva acusación contra sus rivales.

“Creo que nos están robando y creo que esto no va a terminar ahí. Estaba bastante claro la velocidad que teníamos nosotros en el pit lane. Hay muchas interpretaciones, disputas legales en oficinas sobre puntos que van más allá de lo deportivo”, expuso su furia Gasly en diálogo con el medio francés Canal+. Sus declaraciones ocurrieron luego de la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia, donde culminó en el 14° lugar, detrás de Franco Colapinto.

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A raíz de la decisión que lo relegó de su primer podio en Mónaco, remarcó: “Es triste ver resultados decididos a raíz de este tipo de evento. En la pista terminamos terceros. Otro giro inesperado. Voy a dejar que mi equipo haga el resto. Hice lo posible en la pista y ahora les corresponde a ellos hacer lo necesario, y tengo confianza en eso”.

En el comunicado oficial que difundió Alpine en el cierre de la jornada del viernes, Gasly puntualizó en la pérdida del podio. “Obviamente, hoy nos hemos enterado del resultado del Gran Premio de Mónaco. Por supuesto que estoy decepcionado, pero ahora mismo mi atención se centra únicamente en la carrera de este fin de semana y en sacar el máximo partido al resultado”, señaló.

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Pierre Gasly explotó contra el Tribunal de la FIA luego de perder el podio de Mónaco (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Gasly no fue el único que expresó su rechazo a la decisión del Tribunal de Apelación. Flavio Briatore apuntó con fiereza en la conferencia de prensa de la FIA y acusó a McLaren de estar vinculado a uno de los jueces que tomó la determinación de quitarle el podio al corredor galo. “Esto es muy injusto. Pero, ya sabes, aceptamos la decisión, aunque lo que resulta muy extraño es que hubiera cuatro jueces en el panel. Uno de los jueces actuó como un fiscal. Eso no es un gran problema. El problema es que tiene una estrecha relación con la empresa McLaren”, dijo durante una parte de su explosivo discurso el líder del equipo Alpine.

Steve Nielsen, por su parte, admitió que el veredicto fue un golpe inesperado. “Sentimos que realmente nos perjudicaron. Porque el auto número 10 no estaba excediendo el límite de velocidad. Nuestros datos lo dicen, la FIA lo dice y los cronometradores lo dicen. Pero el panel de la audiencia de apelación decidió que sí lo estaba haciendo. Todavía no entiendo del todo cómo llegaron a esa conclusión”, explicó el director de Alpine, según reprodujo el portal especializado Motorsport.

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Inmediatamente, señaló: “¿Alguna vez viste la película El día de la marmota (película que trata sobre un bucle temporal)? Bueno, Mónaco me resulta un poco así. Creo que ahora ya pasaron tres meses. Y una gran parte de cada día durante esos últimos tres meses estuvo dedicada a hablar de Mónaco. Así que, de alguna manera, me siento aliviado de que haya terminado”.

*Las declaraciones de Flavio Briatore en la conferencia de la FIA

El fallo se conoció 89 días después de la carrera y minutos antes del inicio del Gran Premio de Italia en Monza. Con ese cambio, Isack Hadjar de Red Bull ascendió al tercer puesto. Gasly había cruzado la meta en el tercer lugar en Mónaco, pero recibió dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane —algo que le sucedió a múltiples pilotos— y cayó al séptimo puesto. Días más tarde, Alpine reclamó por un error de medición, la FIA revisó la situación y el francés recuperó provisionalmente el tercer escalón del podio.

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Pese a la restitución, McLaren y Red Bull presentó una apelación. El tribunal restableció las sanciones originales y volvió a desplazar al piloto francés al séptimo lugar. La base del reclamo de Alpine era el método de medición utilizado para sancionar a Gasly. La escudería sostuvo que la federación calculó la velocidad a partir de un promedio entre la velocidad real del auto y la distancia recorrida en la calle de boxes, y argumentó que el francés no había superado los 60 km/h.

“Nunca es bueno perder puntos antes de poder salir a la pista. Creo que son 13 puntos en total, nueve de los nuestros y luego algunos que pasan a Racing Bulls. No es bueno. Tampoco es lo que esperábamos. Y ahora estamos 16 puntos por detrás de Racing Bulls. Ese es nuestro foco. Quedan 10 carreras. Haremos todo lo posible para alcanzarlos y terminar quintos”, señaló Steve Nielsen sobre cómo se vio perjudicado Alpine en la tabla de posiciones.

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Alpine quedó con 54 puntos en el sexto puesto del Campeonato de Constructores, mientras Racing Bulls escaló a 70 puntos, una diferencia de 16 puntos que antes de la resolución era de solo tres. En el Campeonato de Pilotos, Gasly se mantiene décimo, pero ahora con 35 puntos, cuando había llegado a Monza con 44.