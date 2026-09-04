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Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza

Cuatro cambios en el XV titular, entre ellos el ingreso de Nicolás Roger como apertura, definen la apuesta del head coach para el duelo decisivo en el Malvinas Argentinas

Los Pumas vs Australia
Joaquín Moro será titular como octavo nuevamente (Photo by Ramiro VEGA / AFP)
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Los Pumas van por la revancha ante los Wallabies este sábado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el segundo y definitivo test match de la Copa Visa Galicia 2026. El seleccionado argentino busca dar vuelta la serie tras la derrota por 27-21 sufrida la semana pasada en Jujuy, en lo que además será su última presentación como local en todo el año.

El head coach Felipe Contepomi decidió mover el tablero. Cuatro cambios en el XV titular reflejan la intención de darle otra cara al equipo, especialmente en los forwards. La segunda línea se renueva por completo: Efraín Elías y Franco Molina entran en lugar de Benjamín Grondona y Tomás Lavanini, mientras que Guido Petti se corre al ala. En la primera línea, Pedro Delgado reemplaza a Francisco Moreno.

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La única variante en los backs resulta igual de significativa. Nicolás Roger toma la conducción del juego como apertura en lugar de Gerónimo Prisciantelli, y Santiago Carreras se desplaza al fullback. Con esa reubicación, Contepomi apuesta por un perfil diferente en el puesto 10 para intentar quebrar una defensa australiana que en Jujuy supo contener los embates argentinos en los momentos decisivos.

Desde el banco, dos jugadores tienen chances de debutar con la camiseta celeste y blanca: Facundo Cardozo, tercera línea mendocino que disputó el Súper Rugby Américas con Tarucas, y Mateo Soler, back cordobés de Dogos XV. Para Cardozo, en particular, la posibilidad de estrenarse en su provincia natal agrega una carga emotiva al encuentro.

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Los Pumas vs Australia
Rodrigo Isgró estará en una de las puntas (Photo by Ramiro VEGA / AFP)

El historial entre ambos seleccionados favorece ampliamente a Australia: en 43 encuentros disputados, los Wallabies ganaron 30, Los Pumas 10 y empataron tres. Sin embargo, Mendoza guarda un antecedente que el equipo local querrá repetir: en 2014, en este mismo estadio, Argentina derrotó a Australia 21-17 en lo que fue su primer triunfo en el Rugby Championship.

El técnico visitante Les Kiss también mueve piezas para la revancha. El retorno más destacado es el de Ben Donaldson, que vuelve a la camiseta número 10 por primera vez desde 2024. Ryan Lonergan se mantiene como medio scrum y formará la mitad de la cancha junto a él. En el pack de forwards, regresa el capitán Harry Wilson, que ocupará la tercera línea junto a Fraser McReight y Rob Valetini. La primera línea también se renueva: Angus Bell y Taniela Tupou vuelven a ser titulares junto a Billy Pollard, una delantera de mayor envergadura que la que salió en Jujuy.

Los Pumas vs Australia
Ignacio Ruiz tuvo un gran partido en el primer choque frente a Australia (Photo by Ramiro VEGA / AFP)

Uno de los momentos del partido llegará antes del pitido inicial. Tom Wright disputará su test número 50 con la camiseta de los Wallabies, un hito que el fullback australiano alcanzará en tierras mendocinas. En los centros, Kiss vuelve a apostar por la dupla Len Ikitau-Joseph-Aukuso Suaalii, una combinación que acumula 16 partidos juntos en los últimos 25 tests de Australia. Esa sociedad en el centro del campo será uno de los principales desafíos defensivos para Los Pumas, que en Jujuy concedieron cuatro tries.

Argentina llega con la urgencia de quien perdió el primer partido por seis puntos y necesita ganar para quedarse con la Copa Visa Galicia. Tras este compromiso, el seleccionado nacional tendrá un parate hasta noviembre, cuando dispute la fase norte del Nations Championship en Europa. La presión de jugar en casa por última vez en 2026 y la deuda pendiente con el resultado de Jujuy son los dos motores que empujarán a Los Pumas desde el primer minuto en Mendoza.

Los Pumas vs Australia
Simón Benítez Cruz volverá a ser titular en Los Pumas (Photo by Ramiro VEGA / AFP)

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

  • Competición: 2.° test match
  • Fecha y Hora: Sábado 5 de septiembre de 2026, 18:00
  • Estadio: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • Árbitro: James Dolman
  • Transmisión: ESPN y Disney+

POSIBLES ALINEACIONES

  • Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.
  • Wallabies: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry.

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