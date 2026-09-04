GIGABYTE renueva su línea de motherboards X870 y X870E con seis modelos para satisfacer a todos los usuarios

GIGABYTE AORUS

Guardar

GIGABYTE, una de las compañías más reconocidas del mercado de hardware para PC, presentó en la Argentina la renovación completa de su línea de motherboards AORUS para socket AM5. Este segmento está compuesto por seis modelos que se amoldan a las necesidades de cada usuario: X870E AERO X3D DARK WOOD, X870E AERO X3D WOOD, X870E AORUS ELITE X3D ICE, X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE, X870 GAMING X WIFI7 y X870I AORUS PRO ICE.

El socket AM5 es compatible con los procesadores AMD Ryzen de las series 9000, 8000 y 7000, por lo que cualquiera de las seis placas permite armar una PC con los chips más recientes de la marca. Además, toda la línea incorpora WiFi 7, el estándar inalámbrico más nuevo disponible hoy, y al menos un slot M.2 con soporte para PCIe 5.0, la interfaz más rápida para discos de estado sólido en la actualidad.

PUBLICIDAD

GIGABYTE AORUS

Con seis modelos dentro de una misma familia, GIGABYTE apunta a cubrir distintos perfiles de usuario. Desde quienes arman una PC pensada para lucirse detrás de un panel de vidrio, hasta quienes buscan el formato más compacto posible sin resignar prestaciones.

De las seis motherboards, cuatro usan el chipset X870E: X870E AERO X3D DARK WOOD, X870E AERO X3D WOOD, X870E AORUS ELITE X3D ICE y X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE. Este chipset es la variante de gama más alta de la generación y ofrece más carriles PCIe disponibles.

PUBLICIDAD

GIGABYTE AORUS

Las otras dos, X870 GAMING X WIFI7 y X870I AORUS PRO ICE, usan el chipset X870, la versión estándar de la misma generación, orientada a una relación más equilibrada entre prestaciones y precio.

En formato, cinco modelos están planteados para gabinetes ATX estándar, mientras que la X870I AORUS PRO ICE utiliza formato Mini-ITX, de 17 por 17 centímetros, pensado para PC compactas de alto rendimiento, un segmento que crece entre quienes arman su propia PC.

PUBLICIDAD

Uno de los rasgos más llamativos de la línea es la propuesta estética de la familia AERO X3D. Tanto la X870E AERO X3D DARK WOOD como la X870E AERO X3D WOOD tienen una terminación con textura símil madera, oscura en un caso y clara en el otro, algo poco habitual en motherboards y pensado para builds a la vista, con panel lateral transparente.

GIGABYTE AORUS

Fuera de la terminación, estas dos placas comparten la misma ficha técnica: chipset, VRM, capacidad máxima de RAM (256GB), los mismos cuatro slots M.2 (uno con PCIe 5.0) y la misma conectividad LAN doble de 5GbE.

PUBLICIDAD

El resto de la línea usa una estética más sobria, bajo la identidad ICE con terminación blanca: X870E AORUS ELITE X3D ICE, X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE y X870I AORUS PRO ICE. La X870 GAMING X WIFI7, por su parte, mantiene una estética gamer más tradicional, sin el acabado madera ni la línea ICE.

Otro punto que distingue a los modelos es el soporte de X3D Turbo Mode 2.0, una función de optimización asistida por inteligencia artificial pensada para sacarles el máximo rendimiento a los procesadores Ryzen con tecnología 3D V-Cache, conocidos como X3D. Está presente en los tres modelos que llevan X3D en su nombre (X870E AERO X3D DARK WOOD, X870E AERO X3D WOOD y X870E AORUS ELITE X3D ICE).

PUBLICIDAD

GIGABYTE AORUS

Dentro de la línea, las dos placas más parecidas entre sí son la X870E AORUS ELITE X3D ICE y la X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE: comparten chipset X870E, formato ATX y el mismo VRM de 16+2+2 fases. Sin embargo, no se trata de una versión reducida de la otra, sino de dos placas que priorizan cosas distintas.

La ELITE X3D ICE se destaca por el X3D Turbo Mode 2.0, ausente en la WIFI7 ICE, por permitir overclockear la memoria RAM hasta 9000MT/s contra 8200MT/s en la WIFI7 ICE, y por una conexión LAN más rápida, de 5GbE contra 2.5GbE. En cambio, la ELITE WIFI7 ICE, ofrece más slots M.2: tiene cuatro en total, de los cuales tres soportan PCIe 5.0.

PUBLICIDAD

También hay una diferencia menor en el chip de WiFi 7: la ELITE X3D ICE usa un chip Qualcomm y la ELITE WIFI7 ICE uno de Realtek, aunque ambos corresponden al mismo estándar WiFi 7. La ELITE X3D ICE además suma más puertos USB tipo A de alta velocidad, cinco Gen2 contra dos en la WIFI7 ICE, que en cambio tiene más puertos Gen1 y USB 2.0, y un chip de BIOS más grande, de 512Mbit contra 256Mbit.

GIGABYTE AORUS

La X870 GAMING X WIFI7 es la puerta de entrada a la línea AM5 de esta familia de AORUS, con una estética gamer más tradicional y una relación prestaciones/precio pensada para quienes buscan actualizar su plataforma sin ir a los modelos tope de gama.

PUBLICIDAD

La X870I AORUS PRO ICE, en tanto, es la única opción en formato Mini-ITX de toda la línea. Tiene un VRM de 8+2+1 fases, admite hasta 128GB de RAM con overclock de hasta 8800MT/s, dos slots M.2, uno de ellos con PCIe 5.0, y un solo puerto USB4 tipo C. Su audio integrado usa un códec Realtek ALC4080 de 2 canales, más chico que el ALC1220 de 7.1 canales del resto de la línea, acorde a su tamaño reducido. Está pensada para quienes quieren armar una PC compacta sin resignar el socket AM5 ni un slot M.2 con PCIe 5.0.

Toda la nueva familia de motherboards de GIGABYTE AORUS ya se puede conseguir en Argentina y podés ver toda su información en su página oficial.

PUBLICIDAD