Crimen y Justicia

Procesaron al empresario Leandro Pérez, ex de Victoria Xipolitakis, en la causa que lo investiga por lavado de dinero

En la misma situación quedó su hijo Agustín Pérez, su socio Marcelo Malatesta y el ex policía Maximiliano Novillo. Todos están acusados en una causa vinculada al narcotráfico

Leandro David “Lelo” Pérez ex de Vicky Xipolitaquis
Leandro David “Lelo” Pérez fue pareja de Victoria Xipolitakis
Guardar

La Justicia federal de Rosario procesó a Leandro David “Lelo” Pérez, ex pareja de Victoria Xipolitakis, a su hijo Agustín, a su socio Marcelo Eduardo Malatesta y al ex policía Maximiliano Emanuel Novillo por lavado de activos vinculados al narcotráfico.

La resolución fue firmada esta semana por el Juzgado Federal de Primera Instancia N°3 de Rosario. El tribunal mantuvo las condiciones de excarcelación que ya regían para los cuatro imputados.

PUBLICIDAD

En el caso de Novillo, quien integró la Policía de Santa Fe hasta que fue apartado de la fuerza en 2023 en el marco de una investigación interna por enriquecimiento ilícito, el juzgado también aplicó el agravante previsto para funcionarios públicos.

El caso se hizo público el 30 de julio, cuando la Policía Federal detuvo a Pérez en su departamento ubicado en las torres Aqualinas, en barrio Martin, a metros del Monumento Nacional a la Bandera. En esa fecha también habían sido arrestados Malatesta y Novillo. Agustín Pérez, por su parte, se presentó luego ante las autoridades.

PUBLICIDAD

Según la investigación impulsada por el fiscal de la Procelac de Rosario Juan Argibay Molina y el fiscal de la Procunar Matías Scilabra, desde 2017 el grupo buscó introducir dinero obtenido por el narcotráfico de Los Monos o el asesinado capo narco Luis Medina–quien formalmente nunca llegó a ser acusado como tal–.

Se presume que los involucrados usaron empresas comerciales y estructuras inmobiliarias para adquirir activos de alto valor, vehículos de lujo y propiedades. Incluso se dedicaron a la construcción de edificios.

El ex de Xipolitakis tenía vínculos con "Monchi Cantero", uno de los principales cabecillas de Los Monos (Foto: Télam)
El ex de Xipolitakis tenía vínculos con "Monchi Cantero", uno de los principales cabecillas de Los Monos (Foto: Télam)

“Lelo” no es un desconocido para la Justicia. Con una condena previa a tres años de prisión dictada en febrero de 2023 por lavado de activos simple en el fuero provincial, sus antecedentes lo conectan con nombres pesados del hampa rosarina.

En investigaciones previas, quedaron documentados sus nexos con el fallecido Luis Medina y con la firma Reina Automotores S.R.L., una concesionaria que sirvió de nexo comercial para la adquisición de vehículos utilizados por los principales cabecillas de Los Monos, entre ellos, Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, condenado como uno de los líderes de esa organización.

Sin embargo, lejos de replegarse tras su condena provincial, la investigación federal reveló que Pérez continuó estructurando maniobras de blanqueo a mayor escala. Para ello habría utilizado la firma Transporte Overland S.R.L., además de sociedades como Palabra Santa S.R.L. y Araca Corazón S.R.L.

En su declaración indagatoria, Pérez negó las acusaciones. Aseguró que se dedica a la compraventa de vehículos y que las operaciones investigadas están respaldadas con facturas y cheques de sus empresas. “Nunca estuve con ningún narcotraficante ni tomé dinero de ningún narcotraficante”, afirmó. También sostuvo que los rodados fueron adquiridos y vendidos de manera formal, con el pago de los impuestos correspondientes.

El empresario atribuyó su situación judicial a la exposición que tuvo por su relación con Xipolitakis y rechazó los nexos que la investigación le atribuye con Luis Medina, Los Monos y otras personas vinculadas al narcotráfico. Es más, dijo que vio a Medina solo “dos veces” y que nunca tuvo una relación comercial o personal con él. “Todo lo que tengo es mío, genuino”, expresó.

Pérez estuvo más de diez días detenido hasta que, el 11 de agosto, fue excarcelado después de que pusiera a disposición un inmueble como caución en la causa.

A través de sus defensores particulares, el sospechoso puso a disposición una propiedad situada en el barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, valuada en 205 millones de pesos. Después de dicha acción, el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros otorgó a él y a Malatesta la excarcelación, que ya había sido aplicada días antes para Agustín Pérez.

En aquella resolución, Vera Barros también impuso al ex de Xipolitakis el compromiso de concurrir cada 15 días ante la Justicia federal e informar en caso de que tenga que salir de la provincia de Santa Fe.

Temas Relacionados

Leandro David "Lelo" PérezRosarioLavado de activosNarcotráficoLos MonosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dictaron prisión preventiva para los acusados por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata

Así lo resolvió el Juzgado de Garantías N.° 1, que ordenó que Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, imputados por el crimen, queden detenidos

Dictaron prisión preventiva para los acusados por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata

Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el joven de 21 años que buscaban intensamente desde el lunes

El chico había sido visto por última vez cuando entregaba un currículum en un local de comidas. Su hallazgo en buen estado de salud fue confirmado por el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros

Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el joven de 21 años que buscaban intensamente desde el lunes

La llamaron a su puerta, se asomó por la ventana y le tiraron ácido en la cara: detuvieron a su ex pareja y a tres cómplices

Ocurrió en la localidad bonaerense de Pablo Podestá. La víctima presenta quemaduras y está en grave estado. A dos de los detenidos les encontraron drogas y dinero

La llamaron a su puerta, se asomó por la ventana y le tiraron ácido en la cara: detuvieron a su ex pareja y a tres cómplices

“Retrato de una dama”: la Justicia ordenó devolver el cuadro robado por los nazis que apareció en una casa de Mar del Plata

La decisión fue tomada por la Justicia Federal de ciudad en el marco de una audiencia realizada este viernes. Será restituida a la heredera del galerista neerlandés Jacques Goudstikker

“Retrato de una dama”: la Justicia ordenó devolver el cuadro robado por los nazis que apareció en una casa de Mar del Plata

Nueva pista en la búsqueda de Mariano Martínez: un video lo muestra mientras entrega un CV en Córdoba

En las imágenes se lo ve entrar a un local de sushi. Su madre confirmó que recibió la grabación y se manifestó esperanzada en encontrarlo, aunque todavía no pudo contactarse con él

Nueva pista en la búsqueda de Mariano Martínez: un video lo muestra mientras entrega un CV en Córdoba

DEPORTES

Qué piensa Julio César Chávez sobre Canelo Álvarez y una posible pelea en el Estadio Azteca

Qué piensa Julio César Chávez sobre Canelo Álvarez y una posible pelea en el Estadio Azteca

Candela Francisco es la anfitriona de un evento de ajedrez en el subte de Buenos Aires: “Es una alegría y un orgullo increíble”

Pierre Gasly explotó tras la sanción que le quitó el podio del Gran Premio de Mónaco: “Nos robaron”

Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza

Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

TELESHOW

Cande Vetrano contó intimidades de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: “Ella no sabía nada”

Cande Vetrano contó intimidades de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: “Ella no sabía nada”

Cuál fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei con el anuncio sobre Malvinas

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

La coincidencia entre Lali Espósito y Tini Stoessel que alimentó rumores de una presentación conjunta

Sol Abraham entró en crisis en Gran Hermano y un grito del exterior la rescató en su momento más difícil

INFOBAE AMÉRICA

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

Durante el primer semestre del año la cartera hipotecaria del Banco Nacional de Panamá descendió en $24 millones

Cinco puntos carreteros amanecieron cerrados en Guatemala por el precio del diésel, mientras persiste un plantón de veteranos frente al Legislativo

Cómo impactará el fenómeno El Niño en Nicaragua y el Corredor Seco entre septiembre y diciembre de 2026

Sujeto atacó brutalmente a martillazos a una veterinaria dentro de su clínica en Cartago, Costa Rica