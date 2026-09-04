Durante el primer semestre del año la cartera hipotecaria del Banco Nacional de Panamá descendió en $24 millones

Una casa construida con dólares se ubica al borde de un precipicio mientras varios billetes caen al vacío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cartera de hipotecas de vivienda del Banco Nacional de Panamá finalizó el primer semestre de 2026 con cinco meses consecutivos de descensos, situando su saldo en $2,522.3 millones.

Esta variación representa el primer semestre negativo desde que existen registros en la entidad, en un contexto donde casi todos los grandes bancos hipotecarios panameños también experimentaron bajas.

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El informe financiero divulgado por el banco estatal indica que, comparado con diciembre, la disminución en la cartera hipotecaria alcanzó los $24 millones, según detalla la publicación especializada Nexo.

El dato, agrega, contrasta con los incrementos registrados en los primeros seis meses de los años 2023, 2024 y 2025, cuando el crecimiento había sido de 7.1%, 5.5% y 1.7%, respectivamente. Para 2026, la variación es de -0.9%.

El descenso comenzó en febrero y se extendió durante cinco meses, con reducciones mensuales que oscilaron entre $6 millones y $6.9 millones.Aunque el saldo hipotecario del Banco Nacional cayó, la cartera total del banco logró un aumento de 5.5% en el semestre.

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Un rollo de billetes de dólar atado con una cinta en la que se lee la palabra Hipotecas ilustra el difícil financiamiento en el sector inmobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Nexo detalla que el retroceso se concentró exclusivamente en el segmento de hipotecas de vivienda, mientras que el resto de los productos bancarios mantuvo un desempeño positivo.

Respecto a la pregunta sobre la situación reciente del crédito hipotecario en Panamá, los datos revelan que el Banco Nacional y la mayoría de los grandes prestamistas han reducido tanto el saldo como la colocación de nuevos créditos en el segmento de vivienda durante el primer semestre de 2026, pese a que la cartera global de la entidad no se vio afectada.

Según la presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Katherine Reyes Espino, el acceso a la vivienda continúa siendo inaccesible para el 70% de la población.

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Reyes Espino relaciona esta dificultad con cambios recientes en las condiciones bancarias, especialmente en lo que refiere a tasas y criterios para aprobar créditos.

El Banco Nacional de Panamá mantiene actualmente, siempre de acuerdo con Nexo, la tasa más alta para hipotecas de vivienda no preferencial entre los diez mayores bancos, con un 8.00%. Esta tasa ha permanecido sin cambios durante los primeros ocho meses de 2026.

Un cartel con la palabra Hipotecas y una flecha que apunta hacia abajo cuelga de la puerta de vidrio de un banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Bancos aclara que estos porcentajes corresponden a los precios de lista, y que pueden variar en función del perfil crediticio del cliente.En agosto, apenas cuatro de los 24 bancos principales del país ajustaron sus tasas a la baja.

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La Caja de Ahorros redujo su interés al 7.00%, mientras que el resto, incluido el Banco Nacional, optó por no modificar sus condiciones.

El análisis muestra que, para un préstamo de $250,000 a 30 años, la diferencia entre una tasa de 8.00% y una de 7.00% alcanza los $171 mensuales.

Entre los seis mayores bancos hipotecarios de Panamá, solo la Caja de Ahorros logró un crecimiento marginal en su saldo, del 0.77%, en el semestre. El total del mercado hipotecario apenas avanzó un 0.09%, una cifra muy inferior al crecimiento del semestre previo.

El Banco Nacional conserva la tercera posición en participación de mercado, aunque con una ligera baja, al pasar del 12.52% al 12.40% del total.

Fotografía de archivo en la que se registró una panorámica general del centro bancario de la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

La entrega de créditos nuevos también sufrió una contracción notable. Los bancos estatales, sumando Banco Nacional y Caja de Ahorros, otorgaron $114.8 millones en hipotecas nuevas, lo que representa una caída del 36.6% respecto al año anterior.

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Para el conjunto del sistema bancario, la reducción de colocaciones fue del 12.4%.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, la banca estatal casi se retiró del segmento de hipotecas preferenciales, generando apenas $28 millones, frente a los $536 millones otorgados en 2022.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, tras una solicitud formal, permitió por primera vez diferenciar claramente entre créditos preferenciales y no preferenciales.

La reducción en la colocación de créditos hipotecarios golpeó con mayor fuerza a la banca estatal. En 2022, los bancos oficiales participaron en el 54% de las nuevas hipotecas preferenciales; en los primeros meses de 2026, la proporción bajó al 41%. En términos absolutos, la caída fue del 95%.

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