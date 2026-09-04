Nintendo prepara dos días de anuncios divididos entre ‘The Legend of Zelda’ y la Switch 2

Nintendo Direct

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Nintendo anunció dos presentaciones consecutivas para el 8 y 9 de septiembre de 2026: la primera estará dedicada al 40º aniversario de The Legend of Zelda y la segunda repasará próximos juegos de Nintendo Switch 2. Ambos eventos serán transmitidos en línea y estarán seguidos, en el segundo día, por una extensa demostración de jugabilidad.

Horarios y duración de los dos Nintendo Direct

El The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct comenzará el martes 8 de septiembre. La emisión tendrá una duración aproximada de 30 minutos y explicará cómo Nintendo planea celebrar las cuatro décadas de la franquicia.

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El Nintendo Direct general llegará un día después, el miércoles 9 de septiembre. Durará cerca de 45 minutos y estará centrado en software de Nintendo Switch 2 previsto para el verano. Nintendo todavía no compartió la lista de juegos que formarán parte de la presentación.

Será la primera vez que Nintendo realice dos transmisiones completas de Nintendo Direct dentro de una misma semana. La programación separa la celebración de Zelda del repaso general del catálogo, lo que permite reservar media hora para el aniversario antes de dedicar un evento más largo a los próximos lanzamientos de la consola.

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Después de la presentación del 9 de septiembre comenzará un Nintendo Treehouse: Live en YouTube. Esta transmisión mostrará partidas de una selección de títulos incluidos en el Direct y tendrá una duración estimada de 110 minutos. El formato Treehouse suele ofrecer demostraciones más extensas que los avances editados de la presentación principal, con recorridos por mecánicas, escenarios y sistemas de juego.

Qué prepara Nintendo para los 40 años de Zelda

Nintendo todavía no detalló oficialmente todas las actividades por el aniversario de The Legend of Zelda. La franquicia estrenó su primera entrega en 1986, por lo que la emisión del 8 de septiembre será el primer espacio dedicado a ordenar los anuncios de su 40º cumpleaños.

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Entre los proyectos ya confirmados se encuentra el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. Su lanzamiento está previsto para más adelante en 2026, aunque todavía no tiene una fecha concreta. El Direct podría ofrecer nueva información sobre esta versión, pero Nintendo solo confirmó que la presentación tratará los planes generales del aniversario.

También está en producción la película de acción real de The Legend of Zelda, cuyo estreno en cines está fijado para el 30 de abril de 2027. Las fuentes no confirman que vaya a mostrarse material durante el evento, por lo que cualquier posible teaser permanece en el terreno de la especulación.

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A estos proyectos se suman imágenes filtradas que supuestamente muestran una edición especial de Nintendo Switch 2 y un control Pro inspirados en Zelda. Nintendo no reconoció esos productos ni confirmó que formen parte de la celebración. La autenticidad, el precio y la disponibilidad del hardware siguen sin información oficial.

Como antecedente, Nintendo celebró los 40 años de Super Mario Bros. con nuevos productos, mercancía especial y versiones para Nintendo Switch de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2. Ese programa sirve como referencia sobre el tipo de iniciativas que podría presentar para Zelda, aunque la empresa todavía no indicó si repetirá una estrategia similar.

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Nintendo Switch 2

Switch 2 completa la semana de anuncios

El Nintendo Direct del 9 de septiembre se enfocará en los juegos de Nintendo Switch 2 que llegarán durante el verano. La empresa no adelantó nombres concretos y tampoco confirmó los proyectos mencionados por filtraciones o reportes previos, como un nuevo juego tridimensional de Mario.

Nintendo sí cuenta con varios lanzamientos programados para el resto de 2026. Fire Emblem: Fortune’s Weave llegará el 17 de septiembre, mientras que Nintendo Switch Sports Resort se estrenará el 22 de octubre. El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time también está incluido en el calendario anual, pero continúa sin día de lanzamiento.

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La segunda presentación podría precisar fechas y contenidos de esos juegos, además de incorporar otros títulos para Nintendo Switch 2. La información oficial se limita, por ahora, a la ventana estacional y a los 45 minutos de duración del evento.

La programación concluirá inmediatamente después con Nintendo Treehouse: Live, donde se jugarán algunos de los títulos mostrados durante el Direct. Esa última transmisión durará aproximadamente 110 minutos.

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