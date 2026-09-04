Guatemala

Cinco puntos carreteros amanecieron cerrados en Guatemala por el precio del diésel, mientras persiste un plantón de veteranos frente al Legislativo

La tarifa del combustible alcanzó Q47,49 ($6.22 dólares) por galón y activó cierres en Santa Rosa y Jalapa, mientras en la capital siguió el plantón frente al Legislativo por cambios a las pensiones

Varias personas en motocicleta y a pie reunidas en una carretera arbolada con un camión blanco al fondo
Un grupo de motociclistas y peatones se concentra sobre la cinta asfáltica en una zona arbolada junto a un camión de carga. (Redes Sociales)
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El precio del diésel en Guatemala alcanzó este viernes Q47,49 ($6.22 dólares) por galón y desató una nueva jornada de protestas con cinco carreteras bloqueadas, mientras en la capital se mantenía por quinto día el plantón de veteranos militares y expatrulleros frente al Congreso en reclamo de reformas a las pensiones.

El cuadro anticipa más presión para los próximos días: las gremiales de transporte extraurbano ya convocaron otra movilización para el 9 de septiembre.

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Según el reporte de las 08:38 de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, el país registraba cinco puntos cerrados y un tramo que ya había sido liberado. Los cierres se concentraban en Santa Rosa y Jalapa, con bloqueos en ambos sentidos de circulación.

Cuatro de esos puntos estaban en Santa Rosa. El primero se ubicó en el kilómetro 57 de la ruta CA-1 Oriente, en Barberena, cerrado desde las 07:55; el segundo, en el kilómetro 46 de la misma ruta, en Cerinal, bloqueado desde las 04:31; y los otros dos, en la ruta RD-SRO-03, en el kilómetro 60,5 en el desvío hacia Santa Cruz Naranjo y en el kilómetro 68 en el sector de Amberes, ambos interrumpidos desde las 06:00.

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El quinto cierre se reportó en el departamento de Jalapa, en el kilómetro 168 de la ruta RN-19, desde las 07:20. En ese punto, los manifestantes se colocaron frente al Instituto Adolfo V. Hall para rechazar el costo de los combustibles, en un contexto en el que el diésel se acerca a los Q50 por galón.

El único bloqueo que fue levantado durante la mañana correspondió a la intersección de la 5a. avenida y 2a. calle de la zona 9 de la capital, cerca de La Terminal. Allí, un grupo de taxistas había cerrado desde las 06:35 la conexión de la calzada Atanasio Tzul hacia la Torre del Reformador, hasta que la protesta se disolvió alrededor de las 08:28, según confirmó la Municipalidad de Guatemala.

Varias personas a bordo de motocicletas rojas, azules y blancas se encuentran en una calle pavimentada cerca de una camioneta blanca
Un grupo de motociclistas se congrega sobre el asfalto de una vía junto a varios peatones y otros vehículos. (Redes Sociales)

El Congreso sigue rodeado por el plantón de veteranos y expatrulleros

En paralelo a los cortes de ruta, continuaba la protesta en la 8a. avenida y 9a. calle de la zona 1 capitalina, donde permanecían concentrados veteranos militares y expatrulleros civiles agrupados en la Asociación de Discapacitados del Ejército. La manifestación cumplía cinco días frente al Legislativo.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte, recomendó usar como rutas alternas la 2a., 4a., 10a. y 12a. avenida para quienes se dirigieran hacia el sur del Centro Histórico. El desvío seguía activo mientras persistiera la concentración.

El grupo exige que el pleno conozca y tramite las iniciativas de ley 6565, 6623, 6761 y 6416. Esos proyectos buscan reformar el Decreto 63-88, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, y el Decreto 45-2001, Ley de Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en el Orden Militar.

Entre los cambios planteados figura un aumento de Q1.000 en las pensiones de veteranos y de personas con discapacidad provenientes del Ejército. Esa demanda se mantiene abierta mientras crece la conflictividad por el precio de los carburantes en distintos departamentos.

Fuego y neumáticos quemados sobre el asfalto de una carretera con personas, automóviles y camiones detenidos al fondo
Un grupo de personas bloquea el paso en una carretera con neumáticos en llamas e impide la circulación de los vehículos. (Redes Sociales)

El Gobierno atribuye el alza a la tensión en Oriente Medio

El jueves 3 de septiembre, las estaciones de servicio en modalidad completa fijaron la gasolina regular en Q41,19 por galón, la súper en Q43,19 y el diésel en Q47,49. Quienes optaran por autoservicio podían pagar cerca de un quetzal menos.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, el repunte obedeció a las tensiones en Oriente Medio, incluidos ataques recientes vinculados a Irán contra fuerzas de Estados Unidos y embarcaciones comerciales cerca del estrecho de Ormuz. Ese escenario elevó la incertidumbre sobre el transporte internacional de petróleo.

El diésel se mantuvo entre los valores más altos de los monitoreos oficiales de las últimas semanas. A comienzos de septiembre había bajado de los Q45 por galón, pero ese descenso duró solo dos días.

En el Congreso sigue detenida una propuesta enviada por el Ejecutivo que contempla un subsidio temporal de Q12 para el diésel y de Q3 para la gasolina regular. La iniciativa todavía no reúne los consensos necesarios para ser aprobada.

Tabla informativa de Provial con datos de cinco tramos bloqueados en rojo y uno habilitado en verde en carreteras de Guatemala
Un informe de Provial detalla cinco puntos bloqueados y uno habilitado en distintas carreteras de Guatemala el 4 de septiembre de 2026. (Provial)

Los transportistas convocaron una protesta para el 9 de septiembre

Las gremiales de transporte extraurbano notificaron el jueves al gobernador departamental de Guatemala Mauricio Roberto Benard Alvarado una manifestación para el 9 de septiembre. La protesta se hará en rechazo al alza de los combustibles y a la inseguridad que, según el sector, afecta sus operaciones.

El escrito enviado a la Gobernación indica que la movilización comenzará a las 8:00 con dos recorridos simultáneos. Uno partirá del bulevar Centra Sur, seguirá por la calzada Aguilar Batres y la avenida Bolívar, y terminará en los alrededores del Congreso; el otro saldrá desde la calzada Roosevelt, a la altura de Molino de las Flores, avanzará por el Periférico, la 9a. calle y la 7a. avenida, pasará frente al Palacio Nacional de la Cultura y confluirá también en el Legislativo.

Las unidades permanecerán estacionadas hasta las 18:00 en ambos puntos mientras esperan una respuesta de las autoridades. En su planteamiento, las gremiales denunciaron el efecto del alza del combustible sobre el transporte extraurbano y reclamaron medidas ante las extorsiones y asesinatos de pilotos y ayudantes, que consideran un riesgo para conductores, personal operativo y usuarios.

Los organizadores pidieron a la Gobernación Departamental coordinar con las municipalidades el resguardo y el ordenamiento vial, además de gestionar el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En el documento afirmaron que la manifestación será “estrictamente pacífica” y que no prevén bloquear calles, calzadas ni avenidas durante el recorrido.

En Sololá, la Municipalidad Indígena llamó a la población a mantenerse informada y actuar con responsabilidad ante la situación registrada en ese departamento, en medio de las protestas que se extienden por distintas regiones del país.

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