Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Jonás Gutiérrez reveló el momento en el que el astro rosarino hace domina la pelota con Maxi Rodríguez

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Jonás Gutiérrez compartió un video inédito de Lionel Messi durante la concentración de la selección argentina en el Mundial Sudáfrica de 2010. Días después de que el astro rosarino anunciara su retiro del combinado nacional, el Galgo revolucionó las redes sociales con unas imágenes que muestra a la Pulga haciendo jueguitos con la pelota Jabulani, recordada por ser un esférico muy difícil de controlar.

En la escena íntima de la delegación argentina en Sudáfrica también aparecen Maximiliano Rodríguez y Martín Demichelis. “Un video que nunca había compartido”, escribió Jonás en su cuenta de Instagram. “La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”, resumió el exjugador de Vélez.

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En el inédito material que reveló Jonás Gutiérrez, se divisa el tono distendido dentro de la concentración. “Buenísimo Fiera, pero es el turno de Lio”, soltó el ex Newcastle después de que se le cayera la pelota a Maxi Rodríguez. “Dijimos que era sin zapatillas. Está más cómodo en la silla”, comentó el ídolo de Newell’s mientras Messi controlaba la pelota. “No se le cae”, afirmó con sorpresa el Galgo a lo largo de una grabación que se extiende por dos minutos y medio.

En apenas una hora, la filmación se convirtió en viral y recorrió todas las redes sociales. El posteo de Jonás, que cuenta con 142 mil seguidores en su perfil, acumuló en los primeros minutos más de 26 mil me gusta, fue replicado más de 4 mil veces y contabilizó una cifra superior a las 233 reproducciones. Entre los casi mil comentarios apareció Sergio Kun Agüero, que fue parte de esa cita: “Tiene un imán en los pies”.

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La particularidad del video también se centra en la recordada Jabulani, pelota que quedó marcada por las críticas de jugadores y arqueros. El balón fue cuestionado por su comportamiento en el aire y por una trayectoria que muchos definieron como impredecible en remates de larga distancia. “Se mueve mucho y hay que esperar los movimientos que hace para tomar decisiones. Es un balón muy difícil de agarrar, el peor con el que jugué. Lo mejor es rechazarlo lo más lejos posible de la portería”, había dicho Fernando Muslera en diálogo con el medio El Observador. Durante el Mundial 2010, arqueros como Iker Casillas y Gianluigi Buffon la catalogaron como “una vergüenza”, en declaraciones con el medio BBC.

“Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”, completó Jonás Gutiérrez en el mensaje de su publicación. En los comentarios, agregó: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor xq no quería opacarlo”.

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Aquel Mundial 2010 tuvo a Lionel Andrés Messi con la camiseta número 10 en cancha y a Diego Armando Maradona en el banco de suplentes. La Pulga compartió la faceta ofensiva con Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, el Kun Agüero, Diego Milito y Martín Palermo, entre las distintas alternativas que citó el entrenador. Fue una Copa del Mundo particular para Leo: no pudo anotar goles a pesar de que terminó esa temporada con 60 gritos entre otros encuentros de la Albiceleste y el Barcelona.

Argentina superó la fase de grupos como líder con victorias ante Nigeria (1-0), Corea del Sur (4-1) y Grecia (1-0). En octavos de final eliminó a México con una victoria 3-1, pero se marchó en cuartos tras un doloroso traspié 4-0 frente a Alemania.

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Las imágenes que muestran a la Pulga haciendo jueguitos con la pelota Jabulani

El día del anuncio de Messi sobre su retiro de la selección argentina, Jonás Gutiérrez le dedicó un sentido posteo a la Pulga en sus redes. “Creo que es el abrazo y el beso que quisieran darte todos los argentinos y el mundo. Gracias, Messi. Increíble lo que lograste y el legado que dejas en la selección y a nivel mundial, un placer haber compartido un mundial con vos. Hoy te convertís en seguramente el más importante hincha de la selección, aunque sé que serás uno más porque eso siempre querías ser uno más. Gracias eternas capitán, lo mejor para tu familia, tu mamá, tus hermanos y a Jorge que está en el cielo con ustedes”, escribió.

Tras el anuncio de su retiro de la selección argentina, varios de sus ex compañeros subieron fotos o videos inéditos de Lionel. Uno de los más virales fue la imagen que posteó Giovani Lo Celso durante los festejos en el Mundial de Qatar 2022. En las últimas horas, Messi también se había vuelto tema de conversación en redes por otro video, esta vez junto a Antonela Roccuzzo, en un entorno familiar. Allí se los vio sentados bajo una carpa, mate en mano, mientras seguían el entrenamiento de uno de sus hijos en la academia del Inter Miami.

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La inédita foto que subió Lo Celso en su mensaje de despedida de Messi de la selección argentina (Foto: @locelsogiovani)

La secuencia tomó repercusión porque figura entre las primeras apariciones públicas del rosarino después de comunicar que deja la selección argentina. El anuncio de su retiro llegó a través de una carta manuscrita publicada en Instagram. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán. Luego explicó que resolvió publicarlo tras la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida el 8 de agosto en Rosario: “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Con la camiseta albiceleste, el rosarino ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. También disputó las finales mundialistas de 2014 y 2026. Messi seguirá compitiendo con Inter Miami, que marcha segundo en la Conferencia Este de la Major League Soccer con 42 puntos en 22 partidos, por detrás de Nashville SC, líder con 52. Su próximo compromiso será el sábado ante Atlanta United en el Nu Stadium de Miami, en un encuentro que podría marcar el debut de Cristian “Kily” González como entrenador en reemplazo de Guillermo Hoyos.

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