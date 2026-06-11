La Fórmula 1 admitió un error en el Gran Premio de Mónaco y Alpine batalla por recuperar el podio de Pierre Gasly

Alpine superó la primera traba del pedido de revisión para recuperar el tercer lugar del podio de Gasly en Mónaco

El Gran Premio de Mónaco quedó envuelto en una fuerte polémica por las penalizaciones que se le impusieron a varios pilotos por exceder el límite de velocidad en los boxes. Pierre Gasly fue el mayor perjudicado al caer del último escalón del podio al séptimo lugar. “Estoy destrozado”, afirmó el corredor. Alpine elevó un pedido formal de revisión a la Fórmula 1 y, tras una reunión en el GP de Barcelona en la que participaron el resto de las escuderías, el equipo francés superó la primera fase después de que la FIA reconociera que hubo una medición imprecisa en los pits.

Tras una conferencia el día jueves en España, los comisarios de la FIA reconocieron las irregularidades y aceptaron revisar las dos sanciones —ambas de cinco segundos— que se le impusieron a Gasly. “Se determinó que el sistema de medición de distancia utilizado para medir la velocidad en el pit lane era impreciso y sobreestimaba la velocidad del coche de Gasly. Esta conclusión se basó en las pruebas aportadas por Formula One Management, la promotora de la categoría, responsable del sistema de cronometraje”, informó el portal especializado Motorsport.

PUBLICIDAD

La base de la apelación de Alpine fue una evidencia entregada por la FOM el miércoles, es decir, después de la carrera en Mónaco. Ese punto permitió superar el primer filtro del derecho de revisión, que exige una prueba significativa, nueva y relevante que no hubiera estado disponible para los comisarios en el momento de la decisión original.

La longitud del pit lane se mide a lo largo del eje central del carril rápido. Sin embargo, varios de los pilotos que fueron sancionados recortaron la distancia en la entrada y en la salida del box. Las dos sanciones que se le impusieron a Gasly fueron por exceder el límite de velocidad de 60 km/h por 0,1 y 0,4 km/h.

PUBLICIDAD

El francés superó el límite en dos oportunidades. El Alpine recortó distancias en el inicio y en la salida

Uno de los grandes puntos en contra que tiene Alpine en la puja para recuperar su lugar en el podio se centra en que varios pilotos cumplieron la penalización en carrera. Infobae pudo saber que el plan inicial del equipo galo era no intentar cumplir esas penalizaciones bajo un coche de seguridad, porque sabía que iba a intentar pelear esas sanciones después de la carrera. No obstante, de los seis corredores que fueron multados, solo algunos optaron por mantener la sanción y dejar que se le añada el tiempo luego de que cruzaran las banderas a cuadros.

“Ahora surge la posibilidad de que se cambie el resultado, aunque esto probablemente generaría más controversia, dado que otros pilotos fueron penalizados en Mónaco, pero las sanciones se impusieron durante el gran premio, en lugar de como una penalización de tiempo añadida al final. La alternativa es que los comisarios redoblen la sanción y utilicen esto como una lección fundamental para garantizar que la situación no se repita jamás”, argumentó el medio The Race.

PUBLICIDAD

La FIA entendió el domingo que el sistema funcionaba de manera correcta, porque la operación del método de control no había fallado en sí misma. El problema fue que el sistema recibió datos inexactos de la FOM sobre la distancia del pit lane. Según Motorsport, Alpine argumentó que “la FIA y la FOM, pero no los comisarios de carrera, sabían antes de la carrera que había un problema con los sistemas de cronometraje en el pit lane”, algo que fue negado por ambas partes.

En la conferencia de prensa oficial de la FIA, Franco Colapinto se refirió a la sanción que recibió su compañero: “Por supuesto, estamos esperando la decisión pero la esperamos con ansias. Creo que en Mónaco se podría haber acortado un poco la curva izquierda de la entrada a boxes y solo estaba a nuestra derecha y no nos salíamos de la pista, así que definitivamente podríamos haberlo hecho. Y parece que, debido a una cuestión de distancia, parecíamos ir a exceso de velocidad, pero no era así. Así que esperamos que puedan revisarlo y darnos alguna retroalimentación pronto”.

PUBLICIDAD

Pierre Gasly celebró el tercer puesto al cruzar la meta, pero desde el equipo le dicen que espere

“Estoy destrozado. Crucé la meta en tercera posición en Mónaco delante de todos los aficionados y de toda la gente que está aquí, y al final nos penalizan y terminamos muy lejos. No sé qué decir. Todos trabajamos muy duro para este podio, para momentos como este, cuando llegan. Llevo 10 años en esto, tengo cinco podios en mi carrera. Duele cuando cruzas la línea del podio y entonces… no sé”, comentó, notablemente conmocionado, Pierre Gasly tras caer del tercer al séptimo puesto en Mónaco.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, profundizó en el malestar del equipo por las penalizaciones: “Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto”.

PUBLICIDAD

Pese a que Alpine superó una primera línea en su pedido a revisión, la Fórmula 1 todavía no confirmó cuándo se delimitará el resultado final de las medidas. Mientras tanto, se disputará el Gran Premio de Barcelona en el Circuit de Cataluña: el domingo 14 de junio iniciará la carrera a las 10:00 (hora argentina).