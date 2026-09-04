Costa Rica

Sujeto atacó brutalmente a martillazos a una veterinaria dentro de su clínica en Cartago, Costa Rica

Un hombre ingresó a una clínica veterinaria y agredió a martillazos a la doctora Jennifer Brenes, causándole graves lesiones en la cabeza antes de ser interceptado por la comunidad

Un sujeto de apellido Sosa Blanco atacó brutalmente a martillazos a la médica veterinaria Jennifer Brenes dentro de su clínica en Guadalupe de Cartago (Cortesía: Jennifer Brenes Obando).
Un sujeto de apellido Sosa Blanco atacó brutalmente a martillazos a la médica veterinaria Jennifer Brenes dentro de su clínica en Guadalupe de Cartago (Cortesía: Jennifer Brenes Obando).
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Un violento suceso ocurrido en la localidad de Guadalupe de Cartago ha encendido las alarmas en Costa Rica y generado una profunda ola de indignación. Jennifer Brenes, una reconocida médica veterinaria, fue víctima de un atroz ataque a martillazos mientras se encontraba realizando sus labores cotidianas dentro de su clínica.

El presunto agresor, un hombre de apellido Sosa Blanco y de aproximadamente 30 años de edad, ingresó al establecimiento para arremeter de forma inclemente contra la profesional, dejando a la comunidad consternada y a un gremio en estado de alerta.

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El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Las imágenes captaron no solo la brutalidad física de los golpes propinados con la herramienta, sino también los estremecedores gritos de terror de la víctima, quien en reiteradas ocasiones clamó por auxilio mientras intentaba proteger su vida.

Imágenes sensibles que muestran el momento en que un hombre ataca brutalmente a la veterinaria Jennifer Brenes dentro de su clínica en Guadalupe de Cartago. La joven fue hospitalizada con una fractura de cráneo.

El nivel de violencia desplegado dentro del recinto consternó a quienes han tenido acceso a las grabaciones, las cuales se han convertido en pieza fundamental para las investigaciones judiciales en curso.

A raíz del ataque, la doctora Brenes tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico. Fuentes familiares confirmaron a los medios locales como Repetrel que la víctima sufrió una fractura en el cráneo, así como lesiones e inflamación interna en la cabeza producto de los severos impactos.

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A pesar de la gravedad del diagnóstico inicial, los reportes médicos indican que la veterinaria se encuentra en una condición delicada pero estable, permaneciendo bajo observación constante y sometida a diversos tratamientos especializados para favorecer su pronta recuperación.

Reacción comunitaria y antecedentes del sospechoso

La agresión no pasó desapercibida para las personas que transitaban y residían en las inmediaciones del local comercial. Tras cometer el acto dentro de la clínica, el sospechoso intentó salir a la vía pública; sin embargo, los gritos desesperados de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos de Guadalupe de Cartago.

Decenas de personas acudieron rápidamente al lugar de los hechos y, al percatarse de la magnitud de la situación, interceptaron al sujeto y le propinaron una fuerte golpiza en la calle antes de la llegada de las patrullas policiales. La Fuerza Pública intervino minutos después para controlar la escena y poner al hombre bajo custodia.

Actualmente, Sosa Blanco permanece detenido a las órdenes de las autoridades judiciales, a la espera de que se determinen las medidas cautelares correspondientes.

Una joven veterinaria que recién había inaugurado su clínica fue víctima de un violento ataque a martillazos. Testigos relatan cómo los vecinos persiguieron al agresor y lo entregaron a las autoridades.

Con el paso de las horas, han salido a la luz valiosos detalles sobre el posible móvil de la agresión. Se reveló que días antes del ataque, el sospechoso habría iniciado una campaña de desprestigio en redes sociales dirigida específicamente contra la doctora Jennifer Brenes.

Desde una cuenta de Facebook atribuida al agresor, se realizaron publicaciones el pasado 2 de septiembre en las que responsabilizaba de manera directa a la veterinaria por la presunta muerte de dos de sus gatos, acusándola además de supuestas negligencias médicas en el cuidado de sus mascotas. Este acoso digital previo terminó desencadenando el trágico desenlace físico.

Publicaciones en redes sociales atribuidas al sospechoso, donde responsabilizaba a la médica veterinaria por la muerte de sus mascotas días antes de la agresión (Cortesía: Repetrel).
Publicaciones en redes sociales atribuidas al sospechoso, donde responsabilizaba a la médica veterinaria por la muerte de sus mascotas días antes de la agresión (Cortesía: Repetrel).

El atroz ataque provocó la inmediata reacción del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica, entidad que emitió un categórico pronunciamiento para repudiar cualquier manifestación de violencia y expresar su absoluta solidaridad con la colegiada y sus seres queridos.

La institución confirmó que se apersonará en el proceso con el objetivo de sentar un precedente firme en la defensa de los médicos veterinarios, asegurando que se aplique todo el peso de la ley sobre el responsable para evitar que actos como este queden impunes o se repitan en el futuro.

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