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Qué piensa Julio César Chávez sobre Canelo Álvarez y una posible pelea en el Estadio Azteca

En entrevista con Infobae México, Chávez también aseguró que es muy complicado que alguien pueda suplir a Canelo cuando se retire

Julio César Chávez opinó sobre la posibilidad que existe de que Canelo Álvarez tenga una pelea en el Estadio Azteca como él la tuvo en 1993 contra Greg Haugen ante más 130 mil personas (Cortesía)
Julio César Chávez opinó sobre la posibilidad que existe de que Canelo Álvarez tenga una pelea en el Estadio Azteca como él la tuvo en 1993 contra Greg Haugen ante más 130 mil personas (Cortesía)
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Julio César Chávez opinó sobre la posibilidad que existe de que Canelo Álvarez tenga una pelea en el Estadio Azteca como él la tuvo en 1993 contra Greg Haugen ante más 130 mil personas.

En vísperas del estreno de su nueva serie “Chávez vs Chávez”, y en entrevista con Infobae México, Julio César aseguró que le daría mucho gusto que Canelo pelee en el ahora llamado Estadio Banorte, y destacó que para él como mexicano es un orgullo.

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“Ojala que Canelo peleara en el Estadio Azteca y lo llenara. La verdad como mexicano me siento bien, me siento orgulloso”

Durante la misma charla, Chávez también recordó su experiencia en el recinto mencionado y nostálgico destacó que ver a su al rededor a cientos de personas corear su nombre fue algo increíble que no se puede describir con palabras.

“Fue algo insólito, algo increíble, no hay palabras. Estar ahí en medio del ring y mirar a tu alrededor más 130 personas coreando tu nombre”
Un hombre es mostrado en una entrevista, sentado en una silla oscura. Detrás de él se observa un telón de fondo de un paisaje desolado con montañas, posiblemente nevado o desértico. El individuo viste una camisa de manga larga negra, pantalones oscuros, un collar con un dije y un reloj en la muñeca izquierda. En la esquina superior derecha aparecen los logotipos 'ViX ORIGINAL' y el título 'CHAVEZ vs CHAVEZ'. Esta es una cobertura de tipo entrevista.

Julio César Chávez ve complicado que alguien supla a Canelo Álvarez

Al mismo tiempo, Julio César Chávez aseveró que es muy complicado que alguien pueda suplir a Saúl Álvarez cuando se retire del boxeo, y resaltó todo lo que ha hecho el pelador tapatío a lo largo de su carrera.

“Va a ser difícil que alguien supla al Canelo, lo que ha hecho el Canelo es de resaltar, es increíble. A algunos les gusta a otros no, pero él es un grande del boxeo mexicano. Que alguien lo supla va a estar difícil pero siempre va ha haber otro porque México es una cuna de grandes campeones mundiales”

Aunque Chávez no dio un prospecto para que sea la próxima figura del boxeo mexicano después de Canelo, mencionó que México siempre es la cuna de grandes campeones mundiales y pronto saldrá otro.

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Chávez vs Chávez: la nueva serie donde se conocerá la parte más intima de Julio César

Chávez vs Chávez es una serie que se estrenará el próximo 11 de septiembre por la plataforma N+Docs, donde se revelará la parte más intima de Julio César, desde sus logros más grandes como boxeador hasta las caídas que tuvo por los problemas de las adicciones.

Durante su carrera, Julio César Chávez se midió ante una gran cantidad de adversarios exigentes y de renombre: se enfrentó a Mario “Azabache” Martínez en la pelea donde conquistó su primer título mundial, superó a Meldrick Taylor con un triunfo dramático en los instantes finales del combate y protagonizó una memorable función frente al estadounidense Greg Haugen en 1993, ante más de 130 mil espectadores en el Estadio Azteca.

El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie “Chávez vs Chávez”, donde se revelará la parte más intima de su vida (Cortesía)
El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie “Chávez vs Chávez”, donde se revelará la parte más intima de su vida (Cortesía)
El histórico pugilista recordó su combate contra Greg Haugen y la preocupación que tuvo antes de aceptar la propuesta de Don King.
El histórico pugilista recordó su combate contra Greg Haugen y la preocupación que tuvo antes de aceptar la propuesta de Don King.

A pesar de todos estos desafíos, el oponente más complejo para Julio César Chávez no fue ninguno de ellos, sino él mismo

Canelo enfocado en Mbilli

Por su parte, Saúl “Canelo” Álvarez prepara su regreso a una pelea por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de 76,2 kg (168 libras).

El boxeador mexicano intensificó sus sesiones en el gimnasio con la mira puesta en Christian Mbilli, el francés al que enfrentará por ese cinturón.

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Álvarez volverá a pelear como retador después de seis años. El combate está previsto para el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

El mexicano buscará recuperar la corona mundial de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo ante Mbilli. La pelea marcará su regreso a una disputa titular desde la posición de aspirante, una condición que no asumía desde hace seis años.

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