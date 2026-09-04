Candela Francisco es la anfitriona de un evento de ajedrez en el subte de Buenos Aires: “Es una alegría y un orgullo increíble”

El trofeo que entregará Candela Francisco

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La ajedrecista argentina Candela Francisco es la anfitriona de la Copa Emova, que lleva el nombre de la empresa concesionaria de la red de Subte de Buenos Aires. Este evento le da la oportunidad a niños y jóvenes de que puedan desafiar a la campeona mundial en la estación Las Heras de la Línea H, en el marco de la tercera edición de “Ajedrez en Movimiento: Desafío en el Subte”. La idea surgió en 2024 con la realización del primer torneo simultáneo de ajedrez en la historia del Subte y, año tras año, incorpora nuevos desafíos para seguir transformando este medio de transporte en una experiencia de encuentro, aprendizaje y superación.

Francisco, nacida el 14 de agosto de 2006 en Pilar, le concedió su testimonio a Infobae previo al arranque de la jornada, y detalló cuáles son los próximos pasos de su carrera, luego de haberse transformado recientemente en la primera mujer en la historia en ganar el Campeonato Panamericano Sub-20 Absoluto y obtener el título de Maestra Internacional Absoluta: “Quiero conseguir el título de Gran Maestra en absoluto, que ya con el Panamericano Sub-20 que gané gracias a Dios conseguí mi primera norma, así que buscaré las próximas dos normas y el Elo necesario para conseguir el título”.

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A continuación, la joven precisó cuál es el sueño que le queda por cumplir en el ajedrez: “Ser campeona mundial de mujeres de todas las edades. Lleva un esfuerzo importante, pero no es imposible”.

Por otro lado, este medio le preguntó si a su edad se permite la sensación de disfrutar lo que le apasiona jugar en medio de la exigencia de cada campeonato. “Sí, totalmente. Creo que es un trabajo que uno va aprendiendo con el tiempo a madurar y disfrutar cada partida, cada torneo, tomártelo como un aprendizaje y poder mejorar en los próximos eventos. Ahora disfruto mucho más cada torneo que juego”, manifestó Francisco.

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A la hora de cómo equilibrar su desarrollo personal con su vida diaria, la ajedrecista señaló: “Es cuestión de administrarse bien los tiempos. Creo que el que quiere puede hacerse los momentos para poder estudiar como corresponde, tener un tiempo de calidad con la familia, con amigos y también tener otros pasatiempos para estar más relajada”.

Candela Francisco es una de las figuras más reconocidas en el mundo del ajedrez en la Argentina con tan solo 20 años

Además, contó qué mensaje le daría a la Candela que empezó a desempeñarse en esta disciplina a los 9 años después de recibir un juego de ajedrez en la Navidad de 2013: “Le diría que disfrute cada paso del camino, cada proceso, cada torneo, cada victoria, cada derrota, que aprenda a disfrutarlo y que siga siendo una guerrera que busca conseguir sus metas y no se rinda hasta alcanzarlas, pero que también disfrute cuando consigue esos pequeños logros que la van llevando para eso”.

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“Es una alegría y un orgullo increíble poder difundir este hermoso deporte y poder traer un poquito de cultura y valores para esta generación de niños y jóvenes de hoy en día”, cerró en charla con este portal en torno a las sensaciones que le produce ser la anfitriona de este evento.

La Directora de Relaciones Institucionales y Medios de la empresa concesionaria, Mariana Giacumbo, valoró la presencia de la mujer de 20 años en esta iniciativa: “Es el tercer año que realizamos este Desafío en el Subte con el objetivo de revalorizarlo como un espacio de aprendizaje y fomentar la participación de nuestra comunidad en torno a un deporte que combina respeto, esfuerzo y superación, de la mano de una referente excepcional como Candela Francisco. También es una enorme satisfacción seguir acompañando el crecimiento y los logros profesionales de Candela a través del sponsoreo para que pueda formarse y participar en torneos internacionales”.

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Al mismo tiempo, Candela Francisco destacó la importancia de la compañía en su trayectoria: “Es una gran alegría volver a contar con su acompañamiento en esta etapa de mi carrera. Su apoyo representa un impulso muy importante para continuar desarrollándome, alcanzar nuevos desafíos y, al mismo tiempo, acercar el ajedrez a más personas”. Próximamente representará al país en las Olimpiadas de Ajedrez en Uzbekistán.

El evento se lleva a cabo en la estación Las Heras de la Línea H del subte de Buenos Aires y tiene a Candela Francisco como su anfitriona

A pesar de su corta edad, ha logrado muchos reconocimientos en su carrera. La primera mujer argentina en ser campeona mundial de Ajedrez Sub-20 comenzó a practicar este deporte a corta edad y no tardó en marcar el pulso de su talento siendo campeona argentina juvenil femenina en la división Sub-12 en 2017, en la división Sub-14 en 2019 y en la división Sub-16 en 2021 y 2022.

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Estos premios se suman a haberse quedado con su primer título Panamericano (Sub-12) en Santiago de Chile con 11 años en 2018. Al año siguiente, salió campeona sudamericana Sub-14 en las 2 modalidades (pensado y Blitz) en Buenos Aires y salió subcampeona Panamericana en Guayaquil. En 2020 se quedó con el título de subcampeona mundial Blitz. En 2022 consiguió el subcampeonato en el Campeonato Argentino Superior Femenino y volvió a salir Campeona Panamericana y Campeona Sudamericana en la categoría Sub-16 y Sub-20. En mayo de 2023 continuó haciendo historia y salió Campeona Continental con tan solo 16 años obteniendo el título de Gran Maestra y en octubre se consagró Campeona Mundial Juvenil. Recientemente, en 2025, se consagró como bicampeona continental después de imponerse en el torneo realizado en México con tan solo 18 años.

Bajo este contexto, la nueva jornada de ajedrez llevada a cabo en las instalaciones del subte tiene como principal objetivo seguir impulsando los valores que representa Candela. En esta edición, la competencia incorpora un nuevo formato y tiene como novedad la entrega de un trofeo en manos de la ajedrecista. El torneo comenzó con una primera ronda en la que 20 participantes de entre 8 y 21 años se enfrentan en partidas rápidas, bajo la supervisión de un árbitro internacional de ajedrez. Los 10 ganadores avanzan a la instancia final, en la que disputan una partida simultánea contra Candela Francisco.

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