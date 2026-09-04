Rebel Wolves lanza el parche 1.0.2 de The Blood of Dawnwalker tras su estreno

The Blood of Dawnwalker, de Rebel Wolves

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Rebel Wolves publicó el parche 1.0.2 de The Blood of Dawnwalker apenas un día después de su lanzamiento oficial, ocurrido el 3 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series y PC. La primera actualización corrige tres errores vinculados con misiones y personajes, además de ajustar la respuesta de los controles en computadora.

Misiones y personajes corregidos

La versión 1.0.2 es un hotfix, es decir, una actualización pequeña destinada a resolver problemas concretos sin esperar a un parche de mayor tamaño. Su descarga apunta a fallos detectados durante las primeras horas de juego y no agrega contenido nuevo a la aventura.

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Uno de los arreglos afecta a Farkas. Antes del parche, el personaje podía dejar de hablar si Coen, el protagonista, mataba a todos los PNJ ubicados a su alrededor. La sigla PNJ se refiere a los personajes no jugables controlados por el propio juego. El error impedía continuar la conversación en las condiciones previstas, pero la actualización permite que el diálogo se active correctamente.

El segundo problema aparecía durante el tutorial. Lunka, encargada de guiar a Coen en esa parte inicial, podía perderse en el recorrido y dejar al jugador sin la orientación necesaria para avanzar. Rebel Wolves modificó su comportamiento para evitar que abandone la ruta esperada.

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El tercer arreglo involucra al herrero Uriashi. El personaje tenía dificultades para fabricar una espada sagrada específica, incluso cuando se cumplían las condiciones necesarias. El parche restablece esa opción de creación.

En PC también se aplicaron ajustes a la zona muerta del mando, el margen en el que una palanca analógica puede moverse sin registrar una acción, y a ciertos problemas de respuesta al intentar correr. Estos cambios buscan evitar que una orden quede sin ejecutar o se active de manera irregular durante el desplazamiento.

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Los problemas que siguen bajo investigación

La primera actualización no resuelve todos los inconvenientes reportados después del estreno. Rebel Wolves indicó que continúa recopilando comentarios de los jugadores, con especial atención al rendimiento de la versión para PC.

Entre los errores reconocidos se encuentran los tirones o stuttering cuando The Blood of Dawnwalker se ejecuta en modo ventana o sin bordes. El stuttering consiste en pausas breves e irregulares causadas por una entrega inestable de fotogramas, incluso cuando el promedio general de rendimiento parece suficiente.

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Mientras prepara una solución permanente, Rebel Wolves recomienda utilizar el modo de pantalla completa. La medida puede reducir los tirones en algunos equipos, aunque no representa un arreglo definitivo para todas las configuraciones.

El equipo también investiga cierres inesperados y problemas durante la compilación de shaders. Los shaders son pequeños programas que determinan cómo se procesan efectos visuales, iluminación y materiales; su compilación puede provocar pausas o errores si el proceso falla. Para quienes sufran cierres, la recomendación provisional es comprobar que la BIOS de la computadora esté actualizada.

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Otro punto pendiente es la falta de opciones para reasignar los botones del mando de PS5. Esa ausencia limita la personalización de los controles en PC y puede afectar especialmente a quienes necesitan configuraciones de accesibilidad o distribuciones distintas de la predeterminada.

The Blood of Dawnwalker

Recepción inicial y próximos parches

The Blood of Dawnwalker es una nueva propiedad de fantasía oscura ambientada en la Europa del siglo XIV. La historia sigue a Coen, un joven que permanece humano durante el día y se transforma en vampiro durante la noche. Esa dualidad define tanto al protagonista como parte de las decisiones y peligros que encuentra durante la campaña.

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La llegada inmediata del parche ocurre mientras el juego mantiene valoraciones mayormente positivas en Steam. Las fuentes no ofrecen cifras de ventas ni cantidad de jugadores, por lo que la recepción disponible se limita a las evaluaciones publicadas en la tienda y a los análisis de medios especializados.

Gamereactor calificó el RPG con un 9 sobre 10 y consideró que su estado actual permite jugarlo sin esperar varias actualizaciones. Esa valoración convive con las quejas técnicas reconocidas por Rebel Wolves, principalmente relacionadas con rendimiento, cierres y opciones de control en PC.

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Rebel Wolves agradeció el apoyo y la paciencia de los jugadores y aseguró que seguirá trabajando para mejorar la estabilidad. “Seguiremos realizando mejoras para que podáis disfrutar de The Blood of Dawnwalker más cómodamente”, explicó el equipo al comunicar los primeros arreglos.

El estudio todavía no informó cuándo llegará el siguiente parche ni cuáles de los problemas pendientes serán incluidos en esa actualización.

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