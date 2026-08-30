El líder supremo de Irán llamó a los países musulmanes a unirse ante el “verdadero enemigo”

Una mujer camina junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo, en una calle de Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)

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El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, llamó este domingo a los países musulmanes de la región a unirse frente a Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito difundido a seis meses del inicio de la guerra en Oriente Medio. Jamenei, en el poder desde poco después de que su padre, Alí Khamenei, muriera en un ataque al comienzo del conflicto, el 28 de febrero, todavía no fue visto en público desde su designación, y las autoridades tampoco difundieron ningún video o audio suyo.

“Mi recomendación reiterada y enfática a los gobernantes de los países islámicos, en particular a los de la región de Asia Occidental y a lo largo del golfo Pérsico, es que deben saber quién es su verdadero enemigo, comprender sus complots y hacerles frente”, dijo Khamenei en un comunicado publicado en sus redes sociales con motivo del aniversario del nacimiento de Mahoma.

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“Enemigos acérrimos” de la unidad musulmana

Un hombre sostiene una bandera iraní junto a una fotografía del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)

El líder religioso sostuvo que “los gobernantes criminales de Estados Unidos y el falso régimen sionista [Israel] son enemigos acérrimos” de la unidad y la amistad entre los países islámicos, y acusó a ambos de buscar sembrar la discordia entre la población de Irán y de otras naciones musulmanas.

“No solo son enemigos de la República Islámica y de la nación iraní, así como del amplio frente de resistencia islámica; también albergan animadversión hacia toda la umma musulmana, incluidas las naciones de Asia Occidental y el norte de África”, afirmó. “¿Estaría la nación palestina tan indefensa, sometida a la opresión y los crímenes de los ocupantes, si los musulmanes estuvieran unidos, apretando los puños con fuerza?”, se preguntó.

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En su mensaje, recogido también por su sitio web oficial, Khamenei advirtió: “Cualquiera, en cualquier posición, que haga algo que conduzca a la división entre los musulmanes y genere conflicto en la comunidad musulmana, a sabiendas o sin saberlo, intencionalmente o no, ha servido al propósito de los enemigos del islam”.

Un llamado a la unidad también hacia adentro

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el asesor del líder supremo, Mohsen Rezaei, en la despedida al ayatolá Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero en ataques israelíes y estadounidenses (REUTERS/Mohammed Salem/archivo)

El líder supremo, que tiene la última palabra sobre las principales políticas de Estado, instó además a los funcionarios y ciudadanos iraníes a dejar de lado sus diferencias y unirse frente a Israel y Estados Unidos. “Nuevamente, el consejo de este servidor al pueblo iraní es que no permitan que surja ninguna diferencia entre ustedes de ninguna manera”, sostuvo, en línea con otro comunicado difundido el viernes, en el que había afirmado: “Declaro con firmeza que está prohibido hacer cualquier cosa que perjudique la cohesión social”.

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En ese mismo mensaje del viernes, Khamenei había pedido además avanzar hacia una desdolarización gradual de la economía iraní y reforzar la producción para sostener el crecimiento, luego de meses de bloqueo naval estadounidense y años de sanciones que golpearon el nivel de vida de la población.

Durante la guerra, Irán atacó bases militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio, entre ellas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Catar y Baréin, lo que deterioró las relaciones de Teherán con esos países.

Irán condiciona a Washington la reapertura de Ormuz

Imagen de archivo de petroleros atravesando el estrecho de Ormuz. 21 diciembre 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

El mensaje de Jamenei se conoció el mismo día en que Irán confirmó que el acuerdo alcanzado con Omán para la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz no entrará en vigencia hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

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“La República Islámica ha llegado a un acuerdo con Omán sobre las condiciones para el tránsito por el estrecho de Ormuz”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones recogidas por la agencia IRNA. “Sin embargo, este acuerdo no entrará automáticamente en la fase de aplicación, ya que su aplicación está condicionada al cumplimiento de los compromisos por la otra parte, concretamente Estados Unidos”, agregó.

Según Gharibabadi, si Washington no cumple con las condiciones de Teherán, “Irán no tiene prisa por abrir el estrecho y mantendrá sus medidas defensivas”. Irán y Omán ya habían alcanzado un acuerdo para establecer un corredor de tránsito de buques por el estrecho, gestionado conjuntamente por ambos países, aunque hasta ahora no se había informado que su implementación dependiera de que Estados Unidos aceptara las condiciones iraníes: entre ellas, el fin de la guerra en todos los frentes —incluido el libanés—, el levantamiento del cerco estadounidense sobre los puertos y buques de Irán, y el fin de las sanciones contra el país.

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Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio, a los que Washington respondió reimponiendo un cerco sobre los buques y puertos iraníes que continúa golpeando la economía del país. Teherán insiste además en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente a los buques que transiten el estrecho —por el que circulaba el 20% del crudo mundial antes de la guerra—, algo a lo que Estados Unidos se opone. El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, y se convirtió en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre ambos países.