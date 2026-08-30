Mundo

El líder supremo de Irán llamó a los países musulmanes a unirse ante el “verdadero enemigo”

En un mensaje escrito, Mojtaba Khamenei calificó a Estados Unidos e Israel como “enemigos acérrimos” de la unidad musulmana. Además, instó a los iraníes a superar sus diferencias internas. El Guía Supremo sigue sin aparecer en público desde que sucedió a su padre en marzo

Una mujer camina junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo, en una calle de Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)
Una mujer camina junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo, en una calle de Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)
Guardar

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, llamó este domingo a los países musulmanes de la región a unirse frente a Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito difundido a seis meses del inicio de la guerra en Oriente Medio. Jamenei, en el poder desde poco después de que su padre, Alí Khamenei, muriera en un ataque al comienzo del conflicto, el 28 de febrero, todavía no fue visto en público desde su designación, y las autoridades tampoco difundieron ningún video o audio suyo.

“Mi recomendación reiterada y enfática a los gobernantes de los países islámicos, en particular a los de la región de Asia Occidental y a lo largo del golfo Pérsico, es que deben saber quién es su verdadero enemigo, comprender sus complots y hacerles frente”, dijo Khamenei en un comunicado publicado en sus redes sociales con motivo del aniversario del nacimiento de Mahoma.

PUBLICIDAD

“Enemigos acérrimos” de la unidad musulmana

Un hombre sostiene una bandera iraní junto a una fotografía del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)
Un hombre sostiene una bandera iraní junto a una fotografía del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)

El líder religioso sostuvo que “los gobernantes criminales de Estados Unidos y el falso régimen sionista [Israel] son enemigos acérrimos” de la unidad y la amistad entre los países islámicos, y acusó a ambos de buscar sembrar la discordia entre la población de Irán y de otras naciones musulmanas.

“No solo son enemigos de la República Islámica y de la nación iraní, así como del amplio frente de resistencia islámica; también albergan animadversión hacia toda la umma musulmana, incluidas las naciones de Asia Occidental y el norte de África”, afirmó. “¿Estaría la nación palestina tan indefensa, sometida a la opresión y los crímenes de los ocupantes, si los musulmanes estuvieran unidos, apretando los puños con fuerza?”, se preguntó.

PUBLICIDAD

En su mensaje, recogido también por su sitio web oficial, Khamenei advirtió: “Cualquiera, en cualquier posición, que haga algo que conduzca a la división entre los musulmanes y genere conflicto en la comunidad musulmana, a sabiendas o sin saberlo, intencionalmente o no, ha servido al propósito de los enemigos del islam”.

Un llamado a la unidad también hacia adentro

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el asesor del líder supremo, Mohsen Rezaei, en la despedida al ayatolá Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero en ataques israelíes y estadounidenses (REUTERS/Mohammed Salem/archivo)
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el asesor del líder supremo, Mohsen Rezaei, en la despedida al ayatolá Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero en ataques israelíes y estadounidenses (REUTERS/Mohammed Salem/archivo)

El líder supremo, que tiene la última palabra sobre las principales políticas de Estado, instó además a los funcionarios y ciudadanos iraníes a dejar de lado sus diferencias y unirse frente a Israel y Estados Unidos. “Nuevamente, el consejo de este servidor al pueblo iraní es que no permitan que surja ninguna diferencia entre ustedes de ninguna manera”, sostuvo, en línea con otro comunicado difundido el viernes, en el que había afirmado: “Declaro con firmeza que está prohibido hacer cualquier cosa que perjudique la cohesión social”.

En ese mismo mensaje del viernes, Khamenei había pedido además avanzar hacia una desdolarización gradual de la economía iraní y reforzar la producción para sostener el crecimiento, luego de meses de bloqueo naval estadounidense y años de sanciones que golpearon el nivel de vida de la población.

Durante la guerra, Irán atacó bases militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio, entre ellas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Catar y Baréin, lo que deterioró las relaciones de Teherán con esos países.

Irán condiciona a Washington la reapertura de Ormuz

Imagen de archivo de petroleros atravesando el estrecho de Ormuz. 21 diciembre 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed
Imagen de archivo de petroleros atravesando el estrecho de Ormuz. 21 diciembre 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

El mensaje de Jamenei se conoció el mismo día en que Irán confirmó que el acuerdo alcanzado con Omán para la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz no entrará en vigencia hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

“La República Islámica ha llegado a un acuerdo con Omán sobre las condiciones para el tránsito por el estrecho de Ormuz”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones recogidas por la agencia IRNA. “Sin embargo, este acuerdo no entrará automáticamente en la fase de aplicación, ya que su aplicación está condicionada al cumplimiento de los compromisos por la otra parte, concretamente Estados Unidos”, agregó.

Según Gharibabadi, si Washington no cumple con las condiciones de Teherán, “Irán no tiene prisa por abrir el estrecho y mantendrá sus medidas defensivas”. Irán y Omán ya habían alcanzado un acuerdo para establecer un corredor de tránsito de buques por el estrecho, gestionado conjuntamente por ambos países, aunque hasta ahora no se había informado que su implementación dependiera de que Estados Unidos aceptara las condiciones iraníes: entre ellas, el fin de la guerra en todos los frentes —incluido el libanés—, el levantamiento del cerco estadounidense sobre los puertos y buques de Irán, y el fin de las sanciones contra el país.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio, a los que Washington respondió reimponiendo un cerco sobre los buques y puertos iraníes que continúa golpeando la economía del país. Teherán insiste además en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente a los buques que transiten el estrecho —por el que circulaba el 20% del crudo mundial antes de la guerra—, algo a lo que Estados Unidos se opone. El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, y se convirtió en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre ambos países.

Temas Relacionados

IránMojtaba KhameneiEstados UnidosIsraelGuerra en Medio OrienteÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tiroteo cercano a una fiesta electrónica en Suiza dejó al menos un muerto y cinco heridos

El despliegue policial incluyó a la Unidad Cantonal de Respuesta ante Desastres de Argovia, patrullas, ambulancias y bomberos, con un helicóptero militar que sobrevoló sin focos y con el acceso restringido en los alrededores

Un tiroteo cercano a una fiesta electrónica en Suiza dejó al menos un muerto y cinco heridos

La guerra en Medio Oriente derrumbó la economía de Irán, afectada por las sanciones de EEUU contra sus aliados

La estrategia estadounidense profundiza la crisis en iraní, donde la inflación anual alcanzó el 66% el mes pasado. El líder supremo, Mojtaba Khamenei, llamó a abordar “la cadena de desafíos económicos, como el desempleo y la gestión de precios y mercados”

La guerra en Medio Oriente derrumbó la economía de Irán, afectada por las sanciones de EEUU contra sus aliados

China elevó la cifra de muertos a 16 en Tíbet por la riada mientras los rescatistas buscan salvar vidas a contrarreloj

La televisión estatal informó que 546 personas están desaparecidas tras la tragedia ocurrida esta semana en la frontera con Nepal, donde una pared de barro y escombros arrasó poblados enteros

China elevó la cifra de muertos a 16 en Tíbet por la riada mientras los rescatistas buscan salvar vidas a contrarreloj

Estados Unidos anunció la movilización de más de USD 3,6 millones en ayuda humanitaria para Nepal tras la riada

La asistencia contempla alimentos de emergencia para cubrir hasta tres meses a 10.000 hogares afectados por la crecida del río Bhotekoshi, mientras continúa la búsqueda en áreas aisladas por daños en rutas y puentes

Estados Unidos anunció la movilización de más de USD 3,6 millones en ayuda humanitaria para Nepal tras la riada

Rusia no rebaja las tensiones con la UE: “No vemos motivos para una mejora en nuestras relaciones”

El portavoz presidencial Dmitri Peskov volvió a acusar a los líderes europeos de mantener una política de “confrontación” con Moscú

Rusia no rebaja las tensiones con la UE: “No vemos motivos para una mejora en nuestras relaciones”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Abren fuego contra portero del Club León durante robo en su casa: ¿cuál es el estado de salud del futbolista?

Abren fuego contra portero del Club León durante robo en su casa: ¿cuál es el estado de salud del futbolista?

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

Se espera un domingo primaveral en el AMBA, mientras nueve provincias estarán bajo alerta por tormentas, vientos y nevadas

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa

DEPORTES

De la fuga de estrellas en Arabia al “efecto Messi” en Estados Unidos: la batalla silenciosa entre la Saudi Pro League y la MLS

De la fuga de estrellas en Arabia al “efecto Messi” en Estados Unidos: la batalla silenciosa entre la Saudi Pro League y la MLS

A 35 años del regreso de Ramón Díaz a River Plate: marcó por duplicado en el debut y terminó siendo goleador y campeón

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Con un show de Lionel Messi, Inter Miami goleó 7-1 a Montreal por la MLS y rompió una racha de cinco partidos sin ganar

La AFA suspendió a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras la polémica en el partido Riestra-Velez

ENTRETENIMIENTO

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo