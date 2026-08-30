Mañana accidentada en la Ciudad de Buenos Aires: un taxi destrozado, un auto volcado y varios heridos

Durante la madrugada, un taxi chocó contra un árbol en Belgrano

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Este domingo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amaneció con varios siniestros viales, que dejaron como saldo más de 30 heridos y vehículos destrozados. Según informó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, un taxi chocó contra un árbol en la intersección de Mendoza y avenida del Libertador, mientras que en Estados Unidos al 2200, entre Pasco y Pichincha, un automóvil volcó tras un choque.

De acuerdo con el reporte, el primer siniestro se produjo en la zona norte porteña, en el barrio de Belgrano. Un hombre de 50 años, conductor de un taxi, fue trasladado en ambulancia al Hospital Pirovano con politraumatismos. En el operativo participaron agentes de la Policía de la Ciudad, integrantes del SAME y dotaciones de bomberos. El área permanece parcialmente restringida mientras se realizan las tareas de remoción del vehículo y asistencia del herido.

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En Balvanera, un auto chocó y volcó

En tanto, en el barrio de Balvanera, un segundo episodio activó una nueva respuesta de los equipos de emergencia. Según precisó la Comisaría Comunal 3, un hombre de 41 años resultó herido tras el vuelco de su automóvil, y fue derivado con politraumatismos al Hospital Argerich. Fuentes del caso detallaron que la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente, lo que agravó las lesiones sufridas. El SAME y los bomberos trabajan en el lugar para asegurar el área.

Ambos hechos, ocurridos con pocas horas de diferencia, demandaron una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia porteños, que reiteraron la importancia del uso del cinturón de seguridad y la atención a las condiciones de tránsito dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Un taxi colisionó contra un árbol y un vehículo volcó de costado durante un choque nocturno en el barrio porteño de Belgrano.

Choques y vuelcos en una mañana complicada

Sin embargo, no fueron los únicos incidentes en una jornada accidentada. Según puntualizó el SAME, hasta las 7.40 de la mañana se habían producido 17 incidentes, con un total de más de 37 personas asistidas.

El primer siniestro ocurrió a las 00.45 en Concordia y Marcos Sastre. Una colisión entre un automóvil y una motocicleta dejó a una mujer de 48 años con heridas cortantes, aunque no fue necesario su traslado. La Comisaría Comunal 11A quedó a cargo de las pericias científicas.

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Pocos minutos después, a la 1.00, se reportó un choque entre dos autos en Agüero y Avenida Rivadavia. Uno de los vehículos se dio a la fuga y los ocupantes del auto impactado presentaron lesiones leves, sin requerir atención médica. La Policía de la Comuna 3A tomó intervención en el hecho.

En Avenida Pres. Figueroa Alcorta 4637, entre Belisario Roldán y Dr. Roberto Levillier, un motociclista de 21 años sufrió politraumatismos tras un choque con un auto y fue trasladado al Hospital Rivadavia. Las pericias científicas finalizaron a las 2.10 bajo la supervisión de la Policía Comuna 14.

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A la misma hora, en Pergamino y Avenida Francisco Bilbao, un motociclista resultó con lesiones tras un choque con un vehículo, aunque no necesitó asistencia del SAME. Las diligencias policiales culminaron a las 2.15, a cargo de la Comisaría Comunal 9A.

En Villa Crespo se desarrolló uno de los tantos incidentes ocurridos esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires

Otro incidente tuvo lugar a las 1.10 en Acevedo al 400, entre Avenida Corrientes y Vera. Un choque entre un auto y una moto requirió la presencia de 43 ambulancias y una unidad de triage. Se asistieron a cuatro personas y dos ocupantes de la motocicleta, un hombre de 24 años y una mujer de 25, fueron trasladados con politraumatismos al Hospital Durand. Las pericias finalizaron a las 2.25 bajo la Policía Comuna 15B.

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A las 1.40, en Avenida Paseo del Bajo 5, entre Avenida de los Inmigrantes y Avenida Pres. Ramón S. Castillo, se produjo un choque entre dos autos, con vuelco de uno de ellos. Tres mujeres de 25, 25 y 27 años quedaron atrapadas y fueron rescatadas por los bomberos. En total se asistieron a cinco personas, sin que se registraran traslados. Las pericias culminaron a las 2.45 bajo la Policía Comuna 1A.

En Avenida Costanera Rafael Obligado 6321, la colisión de un colectivo de la línea 45 y dos autos resultó en cinco personas asistidas, con traslado de un hombre de 52 años con politraumatismos al Hospital Pirovano. Una mujer de 27 años firmó negativa de traslado. Las actuaciones policiales concluyeron a las 2.15, a cargo de la Comisaría Comunal 13A.

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Choque y vuelco en Retiro

Otro hecho involucró a un auto y una moto en Avenida Benito Pérez Galdós y Sebastián Caboto. Según el SAME, los dos ocupantes de la motocicleta estaban en estado de ebriedad; en total se asistió a cuatro personas con lesiones leves. No hubo traslados y la Policía Comuna 4 quedó a cargo del procedimiento; las pericias científicas finalizaron a las 2.45 con la intervención de la Policía Comuna 1C.

En Avenida Monroe y Cramer, se reportó un choque de moto, aunque no se detallaron víctimas ni traslados. A su vez, en Avenida Juan Bautista Alberdi y Membrillar, la Policía Comuna 7 informó sobre dos heridos tras el impacto de un auto contra un poste de luz.

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Choque en Palermo

En la colectora de Avenida General Paz (PBA) 16300, cerca de Franklin Roosevelt y Enrique Larreta, ocurrió un choque de auto contra la vereda a las 5.10. Según la Policía Comuna 8, no hubo heridos ni asistencia por parte del SAME, solo daños materiales.

A las 5.40, en Costanera Rafael Obligado 6932, junto al boliche Moscú, un peatón fue atropellado por un auto BMW negro y la Policía Comuna 13 encabezó la intervención mientras SAME se dirigía al lugar.

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Finalmente, a las 6.05, en Quesada 5200, entre Capdevila y Avenida Triunvirato, un auto Peugeot blanco colisionó contra vehículos estacionados. Una mujer de 30 años resultó con lesiones leves, aunque no necesitó ser trasladada. La Policía Comuna 12A tomó intervención del hecho.