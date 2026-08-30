Dibu Martínez fue presentado como jugador del Chelsea: la frase sobre su forma de vivir el fútbol que enloqueció a los fanáticos

El video documenta el fichaje de Dibu Martínez por el Chelsea Football Club. Inicia con la bandera del club y muestra al portero argentino en las instalaciones. Se observa el escudo del Chelsea en varios planos. Martínez aparece firmando documentos oficiales y posando con su familia, quienes sostienen una camiseta oscura del equipo. El material constituye una cobertura del evento de la firma de contrato.

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Una de las novelas del mercado de pases llegó a su fin. Chelsea oficializó la incorporación de Emiliano Dibu Martínez como nuevo arquero, sellando un traspaso desde Aston Villa por 10 millones de dólares. El anuncio se realizó este domingo en Londres, donde el arquero argentino firmó contrato y fue presentado ante los medios en Stamford Bridge, sede de la institución.

“Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, fueron las primeras palabras de Dibu como nueva figura del equipo. “Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”, agregó el arquero de la selección argentina.

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“Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, remarcó el guardametas. Las palabras de Martínez fueron muy bien recibidas por los fanáticos del Chelsea, que buscaban un futbolista experimentado en la posición.

Al mismo tiempo se despidió de su ahora ex equipo con una carta. “Hace siete años llegué al Aston Villa con un sueño. Hoy me despido con el corazón lleno de recuerdos, gratitud y orgullo. Este club se convirtió en mucho más que solo un lugar donde jugaba al fútbol. Se convirtió en mi hogar. Desde mi primer día hasta las noches inolvidables, las victorias, los momentos difíciles y todo lo que hubo en medio, di todo lo que tenía por este escudo. Pero lo que llevaré conmigo va mucho más allá del fútbol. Las amistades que hice durante estos siete años, las personas que conocí y los momentos que compartimos juntos se quedarán conmigo para siempre. Algunas de esas personas se convirtieron en más que compañeros de equipo y colegas, se volvieron mi familia. A mis compañeros, entrenadores, personal y, lo más importante, a los aficionados del Villa: gracias por creer en mí… por apoyarme y por hacer que estos siete años fueran tan especiales. Me voy con recuerdos increíbles, amistades para toda la vida y un amor por este club que nunca se irá. Gracias, Aston Villa. Gracias, Villans. Una vez Villan, siempre Villan", escribió Dibu en sus redes sociales.

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Dibu Martínez viste la camiseta del Chelsea con el dorsal 26 tras su incorporación al equipo inglés.

La llegada de Martínez responde a una necesidad estratégica de Chelsea. El equipo londinense, dirigido actualmente por Xabi Alonso, abrió la temporada de la Premier League con Robert Sánchez como titular. No obstante, la actuación del arquero español en el debut frente a Fulham, que finalizó 3-2, fue cuestionada por la prensa inglesa, lo que aceleró la búsqueda de refuerzos en esa posición. La dirigencia priorizó sumar un arquero con experiencia internacional y trayectoria comprobada, capaz de aportar seguridad en el arco tras varias temporadas de cambios y rotaciones.

Martínez fue recibido por directivos y cuerpo técnico en Stamford Bridge, donde posó con la camiseta azul y realizó las primeras declaraciones como futbolista de Chelsea.

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El traspaso pone fin a la etapa de Martínez en Aston Villa, club al que llegó en septiembre de 2020 y donde se consolidó como uno de los arqueros más sólidos de la Premier League. Durante su ciclo en Birmingham, el argentino disputó 256 partidos oficiales y fue protagonista en la obtención de la Europa League, además de lograr el cuarto puesto en la liga inglesa y la clasificación a la Champions League 2026-2027. Su salida se enmarca en una profunda renovación del plantel de los Villanos, que en las últimas semanas también transfirieron a Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa y Lucas Digne.

Martínez fue presentado como jugador del Chelsea

La decisión de dejar Aston Villa se precipitó luego de que el entrenador Unai Emery optara por renovar la competencia en el arco, con la llegada del japonés Zion Suzuki, quien se destacó en la última Copa del Mundo, y la titularidad del neerlandés Marco Bizot en el primer partido de la temporada. Martínez ni siquiera fue convocado para la derrota 4-0 ante Brighton, lo que anticipó la inminente salida del arquero argentino.

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En su presentación oficial, Chelsea destacó el recorrido y el palmarés de su nuevo arquero. Martínez fue figura de la selección argentina en el último Mundial y acumula títulos internacionales, como una Copa del Mundo y dos Copas América, lo que refuerza la apuesta del club por sumar jerarquía y liderazgo en una posición clave. En el plantel compartirá vestuario con otros futbolistas argentinos, como Valentín Barco y Aarón Anselmino. También figura Enzo Fernández, pero su futuro estaría en Manchester City.

El arribo de Martínez se inscribe en una etapa de reformulación del plantel de Chelsea, que busca recuperar protagonismo en el ámbito local (no clasificó a ninguna competencia europea). La institución se propuso reforzar sectores clave del equipo tras un mercado de pases marcado por movimientos relevantes y la salida de varias figuras. La directiva consideró prioritario incorporar a un arquero con experiencia y títulos, capaz de asumir la titularidad y aportar estabilidad tras varias campañas de rotaciones bajo los tres palos.

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Además del Dibu Martínez y el Barco, en esta ventana de transferencias los Blues sumaron a sus filas a Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Geovany Quenda (Sporting Lisboa), Emmanuel Emegha (Estrasburgo), Pep Chavarría (Rayo Vallecano), Danny Welbeck (Brighton) y Jordan Henderson (Brentford), entre otros.

El guardameta argentino Emiliano Martínez sostiene un balón durante la presentación de su fichaje por el Chelsea.