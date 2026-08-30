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Mariano Navone enfrentará a Novak Djokovic en el comienzo del US Open: la agenda de los argentinos y todo lo que hay que saber

La Nave enfrentará al número 5 del mundo y ganador de 24 Grand Slams, mientras que Thiago Tirante y Tomás Etcheverry se medirán con Adrian Mannarino y Vit Kopriva, respectivamente. Además, Solana Sierra tendrá un duro examen ante Elina Svitolina, 9° del ranking WTA

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Será el primer cruce entre Mariano Navone y Npvak Djokovic (Crédito: Reuters)
Será el primer cruce entre Mariano Navone y Npvak Djokovic (Crédito: Reuters)

El US Open comenzará este domingo y cuatro tenistas argentinos tendrán su debut en el último Grand Slam de la temporada. El plato fuerte será Mariano Navone frente a Novak Djokovic, mientras que también saldrán a la cancha Thiago Tirante, Tomás Etcheverry y Solana Sierra.

La jornada en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York arrancará a las 12 de Argentina (11 hora local). Para los jugadores nacionales, el primer encuentro será el de Tirante, mientras que Navone y Sierra protagonizarán sus respectivos debuts en el turno de la noche. Todos los encuentros pueden verse en vivo a través de ESPN o la plataforma de streaming Disney+.

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Mariano Navone vs. Novak Djokovic

Es el partido más esperado de la jornada para el tenis argentino. La Nave, actualmente ubicado en el puesto 48° del ranking ATP, enfrentará por primera vez al número 5 del mundo y dueño de 24 títulos de Grand Slam. El encuentro está programado para las 20 de Argentina, en el estadio Arthur Ashe, principal escenario del complejo.

Navone llega a Nueva York en un buen momento. Tras una gira sobre polvo de ladrillo en la que ganó su primer título en el circuito -el ATP 250 de Bucarest- y logró el mejor triunfo de su carrera -ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 4° del planeta, en el Masters 1000 de Roma-, el tenista de 9 de Julio sumó triunfos en cemento ante rivales mejor ubicados en el ranking: superó al monegasco Valentín Vacherot (18°) en el Masters 1000 de Montreal y al belga Raphael Collignon (38°) en el Masters 1000 de Cincinnati.

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Esos resultados fueron decisivos para que Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, decidiera incluirlo en la convocatoria para la serie ante Turquía, en Neuquén, el 19 y 20 de septiembre, por el Grupo Mundial I. Antes, Navone buscará dar el gran golpe ante uno de los máximos campeones de la historia del tenis.

Djokovic, cuya última presentación en el circuito fue la derrota ante Tirante en Cincinnati, vuelve a presentarse en Flushing Meadows con el objetivo de conquistar nuevamente el torneo que ganó en cuatro oportunidades: la última fue en 2023.

El último partido de Novak Djokovic en el circuito fue la derrota ante Thiago Tirante en Cincinnati (Crédito: Reuters)
El último partido de Novak Djokovic en el circuito fue la derrota ante Thiago Tirante en Cincinnati (Crédito: Reuters)

Solana Sierra vs. Elina Svitolina

A la misma hora, Solana Sierra tendrá otro debut de máxima exigencia. La argentina enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, actual número 9 del ranking WTA. El partido también está previsto para las 20 de la Argentina.

Sierra, 87° de la clasificación femenina, llega al US Open tras despedirse sin triunfos del WTA 250 de Memphis y los WTA 1000 de Toronto y Cincinnati. La número 1 del país necesita enderezar el rumbo y buscará su primera alegría en el Grand Slam estadounidense, donde el año pasado fue eliminada en primera ronda.

Enfrente tendrá a una rival de jerarquía, que supo alcanzar el 3° puesto del ranking mundial y que tiene una extensa trayectoria en los grandes torneos. El mejor resultado de Svitolina, de 31 años, en la gira de cemento fueron las semifinales en Toronto, donde cayó ante la polaca Iga Swiatek, número 8 del mundo.

Solana Sierra, la tenista número 1 de la Argentina (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Solana Sierra, la tenista número 1 de la Argentina (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Thiago Tirante vs. Adrian Mannarino

El primero de los cuatro argentinos en salir a la cancha será Thiago Tirante, quien atraviesa el mejor momento de su carrera. El platense, 42° del ranking ATP, enfrentará al francés Adrian Mannarino en el tercer turno de la Cancha 6, donde la actividad comenzará a las 12 de la Argentina.

Tirante llega a Nueva York con el impulso de una temporada en la que consiguió resultados de enorme impacto. En Cincinnati protagonizó el gran golpe al derrotar a Novak Djokovic, y luego avanzó hasta los cuartos de final.

Ahora tendrá enfrente a Mannarino, un jugador zurdo y experimentado que supo instalarse entre los mejores 20 del mundo. Actualmente ocupa el 67° lugar.

Thiago Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera (Crédito: Reuters)
Thiago Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera (Crédito: Reuters)

Tomás Etcheverry vs. Vit Kopriva

El otro argentino que saldrá a la cancha este domingo será Tomás Etcheverry.

El platense, 31° del ranking y uno de los preclasificados del torneo, debutará ante el checo Vit Kopriva (69°) en el cuarto turno de la Cancha 6, por lo que su partido comenzará una vez finalizado el de Tirante frente a Mannarino.

Etcheverry necesita corregir el rumbo: viene de jugar el ATP 500 de Washington y los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati sin conseguir victorias. Sus antecedentes en Nueva York, sin embargo, son favorables: en 2024 alcanzó la tercera ronda tras eliminar a Francisco Cerúndolo.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los argentino mejor ubicados en el ranking ATP
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los argentino mejor ubicados en el ranking ATP

Los otros argentinos en el cuadro

Argentina tendrá 11 representantes en el cuadro masculino del US Open. Se trata de la mayor presencia desde 2007, cuando compitieron 15 jugadores.

Francisco Cerúndolo, 25° del mundo, enfrentará al austríaco Filip Misolic (530°, no compite desde febrero); Sebastián Báez (50°) jugará contra el duro estadounidense Brandon Nakashima (17°); Juan Manuel Cerúndolo (51°) tendrá un estreno difícil ante el noruego Casper Ruud (20°); y Francisco Comesaña (123°) se medirá ante el Top 10 italiano Flavio Cobolli (6°).

Los otros partidos serán Román Burruchaga (59°) ante el ruso Karen Khachanov (49°); Camilo Ugo Carabelli (76°) frente al alemán Jan-Lennard Struff (44°); Facundo Díaz Acosta (82°) con el francés Quentin Halys (52°) y Marco Trungelliti (83°) ante el chino Juncheng Shang (227°).

En el cuadro femenino, además de Sierra estará Nadia Podoroska (447°), quien ingresó mediante su ranking protegido y tendrá como rival a la suiza Simona Waltert (85°).

En total, 13 argentinos integran el cuadro principal del US Open, el Grand Slam sobre pista rápida donde se consagraron tres tenistas nacionales a lo largo de la historia: Guillermo Vilas (1977), Gabriela Sabatini (1990) y Juan Martín del Potro (2009).

Juan Manuel Cerúndolo tendrá un estreno difícil en el US Open (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Juan Manuel Cerúndolo tendrá un estreno difícil en el US Open (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los partidos de los argentinos en la 1era ronda

  • Mariano Navone vs. Novak Djokovic
  • Thiago Tirante vs. Adrian Mannarino
  • Tomás Etcheverry (31°) vs. Vit Kopriva
  • Francisco Cerúndolo (25°) vs. Filip Misolic
  • Sebastián Báez vs. Brandon Nakashima
  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Casper Ruud
  • Francisco Comesaña vs. Flavio Cobolli
  • Román Burruchaga vs. Karen Khachanov
  • Camilo Ugo Carabelli vs. Jan-Lennard Struff
  • Facundo Díaz Acosta vs. Quentin Halys
  • Marco Trungelliti vs. Juncheng Shang
  • Solana Sierra vs. Elina Svitolina
  • Nadia Podoroska vs. Simona Waltert

El US Open, sin Jannik Sinner

El torneo estadounidense repartirá una bolsa récord de 108 millones de dólares en premios y tendrá una ausencia de enorme peso: Jannik Sinner, número 1 del mundo y campeón defensor, no podrá participar debido a una lesión de rodilla.

La baja del italiano abrió todavía más el panorama en la parte alta del cuadro masculino, donde Carlos Alcaraz (hoy número 3 en el listado de varones, por detrás del alemán Alexander Zverev) aparece como uno de los grandes candidatos en su regreso al circuito tras una lesión de muñeca.

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