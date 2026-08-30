Rusia anunció preparativos para una nueva campaña de “ataques masivos” contra el sistema energético de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el ministro de Industria y Comercio, Antón Alijánov, en el Kremlin de Moscú (Rusia), el 26 de agosto de 2026 (Sputnik/Mijaíl Metzel/REUTERS)

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El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este domingo que prepara ataques a gran escala contra la infraestructura energética de Ucrania en respuesta a las acciones militares de Kiev contra sectores estratégicos que suministran apoyo a la invasión. Durante el invierno anterior, Moscú lanzó una serie de ofensivas contra centrales eléctricas ucranianas, lo que provocó graves daños en el sistema energético del país y dejó a millones de personas sin suministro eléctrico en condiciones de temperaturas bajo cero.

Según un comunicado difundido vía Telegram, “las fuerzas rusas comenzaron los preparativos para lanzar ataques masivos contra instalaciones del sector energético de Ucrania en respuesta a los continuos ataques del régimen de Kiev contra la infraestructura civil y el complejo petrolero y energético de Rusia”.

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En los últimos meses, ambos bandos incrementaron los ataques de largo alcance, centrados en infraestructuras clave como almacenes, empresas, instalaciones petroleras, puertos y embarcaciones, lo que, paralelamente, hizo aumentar la cifra de víctimas civiles.

El domingo, el ejército ruso informó que atacó una planta en Kiev dedicada a la producción de amianto y cemento, cuyos almacenes, según la versión oficial, servían para almacenar explosivos. También señaló la destrucción de una fábrica de drones y municiones. Por su parte, las autoridades locales rusas reportaron que Ucrania lanzó un ataque con drones sobre una refinería de petróleo en el noroeste de Rusia, lo que desencadenó un incendio en la instalación.

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Lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental ruso en el cosmódromo de Plesetsk, en la región de Arcángel (Rusia) (Ministerio de Defensa de Rusia/Imagen facilitada vía REUTERS)

Un dron ruso destruyó el viernes por la noche un depósito de munición militar en la localidad de Myla, en el distrito de Bucha, en las afueras de Kiev, lo que desencadenó una serie de explosiones que arrasaron edificios residenciales cercanos y una residencia para personas mayores y con discapacidad. El saldo asciendió a 37 muertos y 40 heridos, según informaron las autoridades ucranianas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó que el depósito atacado pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Ucrania y contenía proyectiles, minas, drones y otras municiones.

“El primer impacto fue en un lugar donde se almacenaba munición que absolutamente no debería haber estado allí: un depósito de las Fuerzas de Defensa. Detonación de proyectiles, minas, otras municiones y drones. A una escala considerable”, declaró el mandatario. “Es una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente”, denunció.

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El ataque ocurrió poco después de las 20:00 horas del viernes, cuando un dron de ataque ruso impactó contra las instalaciones de una empresa en Myla y desató un incendio que se propagó a viviendas y una residencia de personas vulnerables. La Fiscalía de Ucrania abrió una investigación penal por presunta negligencia en las condiciones de almacenamiento de materiales explosivos y analizará si la empresa contaba con los permisos y autorizaciones requeridos para operar.

El video muestra imágenes nocturnas de un incendio de gran escala con llamas y humo, afectando una estructura tipo almacén en la región de Kyiv, Ucrania. Se observan vehículos de emergencia y bomberos trabajando para extinguir el fuego en la carretera y cerca de edificios. Personal del Servicio Estatal de Emergencias de Kyivshchyna con equipo táctico ingresa a un edificio. Estas imágenes corresponden a la cobertura de un ataque con misiles. Los equipos de rescate operan en la oscuridad.

El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania calificaron como “inadmisible” la ubicación de almacenes de munición cerca de zonas residenciales. Las autoridades informaron que, además de los heridos, cerca de 400 personas resultaron evacuadas de la zona afectada.

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Cabe recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó el sábado de la semana a Kiev con responder con ataques contra los sectores económicos más sensibles de Ucrania, tras lo que el Kremlin consideró como una campaña de bombardeos con drones contra infraestructuras rusas. “El gobierno de Kiev se propuso dañar nuestra economía. ¿Qué hizo? Abrió él mismo esta caja de Pandora. Pues bien, esperen una respuesta dirigida contra sus sectores económicos más sensibles”, declaró.

El intercambio de amenazas y ataques marca una nueva fase en la escalada del conflicto, con ambos bandos intensificando sus operaciones sobre objetivos estratégicos y económicos.

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(Con información de AFP)