El brasileño Alison dos Santos hizo historia en el atletismo: rompió el récord mundial de 400m con vallas en la Diamond League

El impactante récord de Alison Dos Santos en los 400 metros con vallas

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El atleta brasileño Alison Brendom Alves dos Santos estableció un nuevo récord mundial en los 400 metros con vallas al registrar 45 segundos y 80 centésimas en el mítico estadio Letzigrund de Zúrich, durante la última etapa de la Diamond League. El logro coloca al paulista de 26 años en la cima del atletismo internacional y redefine los límites de la especialidad.

La pista de Zúrich fue testigo de una de las actuaciones más sobresalientes en la historia del atletismo. Dos Santos superó al noruego Karsten Warholm, anterior poseedor del récord mundial, quien finalizó segundo con un tiempo de 46.69 segundos, y al estadounidense Rai Benjamin, quien también ha dominado la disciplina en los últimos años. La marca de Dos Santos deja atrás el registro de Warholm, fijado en 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio con 45.94 segundos, una carrera que también tuvo al brasileño como protagonista, entonces medallista de bronce.

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Dos Santos, aún incrédulo, tras marcar el récord mundial

El triunfo de Dos Santos no solo representa una hazaña individual, sino que también eleva la historia del atletismo sudamericano. Hasta ese momento, el brasileño mantenía el récord sudamericano con 46.29 segundos, obtenido en el Mundial de Eugene en 2022, donde también se coronó campeón mundial. De esta manera, Dos Santos suma su tercer título relevante en la élite, consolidando un dominio que ya había insinuado durante toda la temporada.

En la edición 2026 de la Diamond League, Dos Santos mostró su superioridad al registrar en cuatro ocasiones tiempos por debajo de los 47 segundos. Las pruebas realizadas en Xiamen (46.72), Estocolmo (47.11), Oslo (46.89), el Trofeo Brasil (46.48) y Chorzów (46.43), delinearon el camino hacia el histórico salto que lo catapultó a la primera línea mundial.

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La competencia de Zúrich también tuvo como protagonistas al nigeriano Ezekiel Nathaniel, quien ocupó el tercer puesto, y al joven brasileño Matheus Lima da Silva, cuarto en la clasificación. Más atrás quedó el qatarí Abderrahman Samba, otro de los nombres habituales en los podios internacionales.

Alison dos Santos hizo historia en el atletismo (REUTERS/Romina Amato)

Detrás del récord, la historia personal de Alison Dos Santos cobra una dimensión especial. Según una nota de la agencia AFP, el atleta creció en una familia humilde en el interior de São Paulo y debió enfrentar una dura adversidad apenas a los diez meses de vida, cuando sufrió quemaduras de tercer grado a causa de un accidente doméstico. Pasó internado cuatro meses, una experiencia que marcó su infancia y dejó cicatrices físicas y emocionales. La superación se convirtió en parte de su identidad y, tras practicar judo durante ocho años, se volcó al atletismo motivado por la posibilidad de encontrar nuevos amigos y una pasión que lo llevaría a recorrer el mundo.

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La formación deportiva de Dos Santos se inició en la Escuela Técnica Pedro Badran de su ciudad natal. Allí, una profesora identificó su potencial y le aconsejó continuar bajo la tutela de Edson Luciano Ribeiro, ex velocista y medallista olímpico. Posteriormente, Dos Santos se trasladó a Estados Unidos para entrenar bajo las órdenes de Felipe Sequeira, quien lo acompaña hasta hoy y ha sido clave en su desarrollo profesional.

Alison dos Santos posa feliz junto a su marca mundial (EFE/EPA/CLAUDIO THOMA)

La marca de Dos Santos se suma a una jornada memorable para el atletismo, que también vio caer el récord mundial femenino de los 100 metros con vallas, registrado por la estadounidense Masai Russell.

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Además de su especialidad, Dos Santos ha probado su velocidad en otras pruebas, alcanzando marcas personales de 20.39 segundos en 200 metros y 44.38 en 400 metros lisos, así como 33.01 en 300 metros con vallas. Esta versatilidad refuerza su perfil como uno de los atletas más completos del circuito actual.