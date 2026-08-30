Tras su muerte, Dolly Parton se convierte en la artista más escuchada del mundo en streaming

A nivel internacional, las reproducciones del catálogo de Dolly Parton subieron de 2,5 millones el 24 de agosto a 41,8 millones el 25 de agosto (AP).

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La muerte de Dolly Parton disparó las reproducciones de su catálogo y la convirtió en la artista más escuchada del mundo apenas un día después de la noticia, de acuerdo con datos de la firma Luminate citados por Associated Press y publicados el 28 de agosto.

El repunte comenzó en Estados Unidos el día del anuncio de su fallecimiento (25 de agosto). Las reproducciones de audio y video de su discografía pasaron de 1,2 millones el lunes a 30,5 millones, un alza de 2.458%. Para el 26 de agosto, el volumen llegó a 46,3 millones en el mercado estadounidense.

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En el plano internacional, su catálogo subió de 2,5 millones de reproducciones el 24 de agosto a 41,8 millones el 25 de agosto, con un incremento de 1.549%.

Ese 26 de agosto sumó 79,7 millones de reproducciones globales de audio bajo demanda, una marca que colocó a la reconocida estrella country en el primer puesto mundial de streaming.

Las canciones que encabezaron el repunte

En Estados Unidos, el tema con más escuchas fue Jolene, que pasó de 196.200 reproducciones el 24 de agosto a 3,3 millones el martes y 4 millones el 26 de agosto.

Detrás se ubicó 9 to 5, con un salto de 208.600 a 3 millones y luego a 3,6 millones.

El tercer puesto fue para Islands in the Stream, junto a Kenny Rogers, que subió de 165.900 a 2,1 millones y después a 2,9 millones.

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En cuarto lugar quedó I Will Always Love You, en la versión de Parton, con un avance de 64.900 a 2 millones y luego a 2,8 millones.

Jolene encabezó el repunte de escuchas de Dolly Parton en Estados Unidos, por delante de 9 to 5 e Islands in the Stream junto a Kenny Rogers (Europa Press).

El quinto tema fue Here You Come Again, que pasó de 48.700 a 1,5 millones y luego a 2,1 millones.

La lista siguió con Coat of Many Colors, que creció de 28.900 a 1,3 millones y más tarde a 1,9 millones.

La canción Why’d You Come In Here Lookin’ Like That? avanzó de 22.100 a 827.000 y después a 1,3 millones.

Luego, There Was Jesus, junto a Zach Williams, pasó de 85.200 a 635.100 y a 682.000.

El tema My Tennessee Mountain Home escaló de 5.800 a 562.300 y después a 1,1 millones.

En el décimo puesto, Tyrant, la colaboración con Beyoncé en el álbum Cowboy Carter, subió de 47.800 a 559.200 y luego a 755.500.

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Las ventas de discos y libros también crecieron

El repunte no se limitó a las plataformas de escucha. De acuerdo con Rolling Stone, las ventas del catálogo de Dolly Parton en formatos digitales y físicos en Estados Unidos llegaron a 7.300 unidades el martes 25 de agosto, con un aumento de 7.739%.

El efecto también alcanzó al mercado editorial. Las ventas de títulos vinculados a la artista subieron, entre ellos las memorias Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics y un libro ilustrado basado en Coat of Many Colors.

Hacia el viernes 28 de agosto por la tarde, tres libros de Parton figuraban entre los cinco más vendidos de Amazon.

Las ventas del catálogo de Dolly Parton en formatos digitales y físicos en Estados Unidos llegaron a 7.300 unidades el 25 de agosto, con un alza de 7.739% (REUTERS/Cathal McNaughton).

La familia confirmó una breve batalla contra el cáncer

Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946 en el condado de Sevier, en el este de Tennessee. La cantante falleció el 25 de agosto a los 80 años.

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La noticia fue comunicada por su sobrino a través de un video en redes sociales, sin precisar la causa de la muerte.

Más tarde, los representantes de Parton confirmaron a la revista PEOPLE que la artista enfrentó una “breve lucha contra el cáncer”, aunque no se reveló el tipo específico.

Su hermana, Stella Parton, compartió un emotivo mensaje en Facebook, donde aseguró que Dolly estuvo dispuesta a que se probaran tratamientos en ella: “Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aún así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”.

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